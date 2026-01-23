Edit Profile
    Republic Day 2026: প্রজাতন্ত্র দিবস ২০২৬-এ দেশভক্তির কোন বার্তা দিয়ে প্রিয়জনকে শুভেচ্ছা জানাবেন ভাবছেন? রইল ২০ মেসেজ

    আসছে প্রজাতন্ত্র দিবস ২০২৬। রইল বাছাই করা ২০ টি শুভেচ্ছাবার্তা।

    Published on: Jan 23, 2026 4:32 PM IST
    By Sritama Mitra
    ২৬ জানুয়ারি ২০২৬ প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষ্যে সকলকেই প্রিয়জনকে শুভেচ্ছাবার্তায় ভরিয়ে তুলতে চান। দেশমাত্রিকাকে ঘিরে এই বিশেষ উৎসবের দিনে, সকলেেই দেশভক্তির বার্তাকেই বেছে নিতে চান শুভেচ্ছা জানাতে। এমন এক বিশেষ দিনের জন্য আপনি কি এখন থেকেই খুঁজছেন দেশপ্রেমধর্মী কিছু বিশেষ বার্তা? রইল প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষ্য়ে বাছাই করা ২০ টি শুভেচ্ছাবার্তা।

    ১. ‘ভারতের প্রতিটি নাগরিককে প্রজাতন্ত্র দিবসের জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা। জয় হিন্দ!’

    ২. ‘আমাদের তেরঙ্গা সর্বদা উঁচুতে উড়ুক এবং দেশের শান্তি ও সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পাক। শুভ প্রজাতন্ত্র দিবস!’

    ৩. ‘আসুন আজ সেইসব বীরদের স্মরণ করি যারা আমাদের স্বাধীনতার জন্য প্রাণ দিয়েছেন। শুভ প্রজাতন্ত্র দিবস ২০২৬!’

    ৪. ‘বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যই আমাদের দেশের শক্তি। সবাইকে প্রজাতন্ত্র দিবসের অনেক অনেক ভালোবাসা।’

    ৫. 'গর্বের সাথে বলো—আমি ভারতীয়। শুভ প্রজাতন্ত্র দিবস!'

    ৬. ‘সংবিধান আমাদের শক্তি, গণতন্ত্র আমাদের পরিচয়। ২৬শে জানুয়ারির শুভেচ্ছা জানাই।’

    ৭. ‘আমার দেশ, আমার গর্ব। প্রজাতন্ত্র দিবসের এই শুভ ক্ষণে দেশের মঙ্গল কামনা করি।’

    ৮. 'যাঁদের রক্তের বিনিময়ে আজ আমরা স্বাধীন প্রজাতন্ত্রের নাগরিক, তাঁদের জানাই বিনম্র শ্রদ্ধা।'

    ৯. ‘শান্তি, সম্প্রীতি এবং সমৃদ্ধিতে ভরে উঠুক আমাদের প্রিয় ভারতভূমি। শুভ প্রজাতন্ত্র দিবস!’

    ১০. "আমাদের পরিচয় একটাই—আমরা ভারতীয়। প্রজাতন্ত্র দিবসের উষ্ণ অভিনন্দন।'

    ১১. 'আজকের এই দিনে প্রতিজ্ঞা করি, আমরা আমাদের দেশের মর্যাদা রক্ষা করব। জয় হিন্দ!'

    ১২. ‘ভারতের গণতন্ত্র অমর হোক। প্রজাতন্ত্র দিবসের অনেক অনেক শুভেচ্ছা।’

    ১৩. ‘স্বাধীনতা আমাদের অধিকার নয়, একটি দায়িত্ব। আসুন একে রক্ষা করি। শুভ ২৬শে জানুয়ারি!’

    ১৪. ‘শহীদদের আত্মত্যাগ যেন বৃথা না যায়, আসুন সবাই মিলে সুন্দর ভারত গড়ে তুলি।’

    ১৫. ‘তেরঙ্গার তিনটি রঙ আমাদের সাহস, শান্তি ও অগ্রগতির প্রতীক। শুভ প্রজাতন্ত্র দিবস!’

    ১৬. ‘নিজের দেশকে ভালোবাসুন, দেশের সংবিধানকে সম্মান করুন। প্রজাতন্ত্র দিবসের শুভেচ্ছা।’

    ১৭. ‘ বিপ্লবীদের বলিদানকে সম্মান জানিয়ে দিনটি উদযাপন করি। বন্দে মাতরম!’

    ১৮. ‘উন্নত ও সমৃদ্ধ ভারত গড়ার অঙ্গীকার নিয়ে জানাই শুভ প্রজাতন্ত্র দিবস ২০২৬।’

    ১৯. 'গণতন্ত্রের উৎসবে শামিল হয়ে দেশের প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ করুন। জয় ভারত!'

    ২০. 'যেখানে মন ভয়শূন্য এবং উচ্চ শির—সেই স্বাধীন ভারতের নাগরিক হিসেবে আমি গর্বিত। শুভ প্রজাতন্ত্র দিবস!'

