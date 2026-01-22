Saraswati Puja 2026: মা সরস্বতীর প্রিয় ভোগ এই তিন পদ, বাগদেবীর আরাধনায় নিবেদন করলে হয় অসীম পূণ্য

Saraswati Puja 2026 Bhog: সরস্বতী পুজো হিন্দু ধর্মের একটি গুরুত্বপূর্ণ পুজো, যা সাধারণত প্রতি বছরের পঞ্চমী তিথিতে, মাঘ মাসের শুক্লপক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। প্রধানত শিক্ষার, সঙ্গীতের এবং কলার দেবী মা সরস্বতীকে সম্মান জানানো হয়। বিশেষ করে শিক্ষার্থীরা এই দিনটি নিজেদের বই, খাতা এবং অন্যান্য শিক্ষাসামগ্রী মা সরস্বতীর পায়ে রাখে এবং প্রার্থনা করে ভালো ফলের জন্য। এটি সাধারণত বাঙালি সমাজে একটি আনন্দের উৎসব হিসেবে পালিত হয়। পুজোর প্রস্তুতি, উপাসনা এবং ভোগ নিবেদন ছাড়াও, বাচ্চারা, শিক্ষার্থীরা এবং সঙ্গীতপ্রেমীরা নানা রকম অনুষ্ঠানে অংশ নেয়।
মা সরস্বতীর প্রিয় ভোগ
মা সরস্বতীর প্রিয় ভোগ সাধারণত ‘পুলিঁড়ি’ এবং ‘খিচুড়ি’ হিসেবে পরিচিত। তবে, বাংলা সংস্কৃতিতে মা সরস্বতীর জন্য বিশেষ কিছু ভোগ প্রস্তুত করা হয়, যেমন —
১. পুলিঁড়ি: পুলিঁড়ি হল চাল, ডাল এবং নারকেল দিয়ে তৈরি একটি সুস্বাদু খাবার। এটি সরস্বতী পূজার দিন মা সরস্বতীকে নিবেদন করা হয়। এটি তৈরি করার সময় কেউ কেউ মিষ্টি যোগ করে থাকেন। তবে পুলিঁড়ি বাঙালির মধ্যে ততটা জনপ্রিয় নয়।
২. খিচুড়ি: খিচুড়ি সাধারণত চাল, ডাল, মশলা ও তেল সহযোগে তৈরি ভোগ। যা মা সরস্বতীর খুবই পছন্দসই একটি ভোগ। বাঙালি খাবার হিসেবে খিচুড়ি বেশ জনপ্রিয় একটি পদ। সরস্বতী পুজোর সঙ্গে খাবারটি বেশ চলনসই।
৩. মিষ্টান্ন: এছাড়াও, মিষ্টি মা সরস্বতীর বিশেষ ভোগ। তাই সাধারণ মিষ্টির পাশাপাশি কদমা, বাতাসাও নিবেদন করা হয়ে থাকে। বিশেষ করে পায়েস এবং সন্দেশও মা সরস্বতীকে নিবেদন করা হয়।
এইসব ভোগ মা সরস্বতীকে উৎসর্গিত হয়, যা শিক্ষা, সঙ্গীত ও কলার দেবী হিসেবে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশের অংশ।
