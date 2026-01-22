Edit Profile
    Saraswati Puja 2026 Wishes: সরস্বতী পুজো ২০২৬-এ আপনজনকে কী মেসেজ করবেন ভাবছেন? রইল ২০ শুভেচ্ছা বার্তা

    সরস্বতী পুজো ২০২৬-এ প্রিয়জনকে এই শুভেচ্ছাবার্তা পাঠিয়ে দিন বসন্ত পঞ্চমীর দিন।

    Published on: Jan 22, 2026 6:06 PM IST
    By Sritama Mitra
    সরস্বতী পুজো মানেই, ছোট্ট ছোট্ট পায়ে পথ চলা কচিকাচাদের প্রথম শাড়ি পরার দিন! সরস্বতী পুজো মানেই, হাতেখড়ি, কুলে কামড়! এমন এক দিনে বাংলার দিকে দিকে হলুদ শাড়ি, হলুদ পাঞ্জাবিতে সেজে ওঠা কিশোর কিশোরীদের ঠাকুর দেখার ভিড় কাড়ে নজর। এই উৎসব মুখর দিনে আপনিও কি ভাবছেন আপনজনকে শুভেচ্ছা জানানোর কথা? তাহলে এই ২০ টি মেসেজ থেকে বেছে নিন প্রিয়জনকে শুভেচ্ছা জানানোর বার্তা।

    সরস্বতী পুজো ২০২৬র শুভেচ্ছাবার্তা দেখে নিন
    ছোট এবং মিষ্টি শুভেচ্ছা:-

    ১. সরস্বতী পুজোর অনেক অনেক শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা!

    ২. বসন্ত পঞ্চমীর এই শুভ তিথিতে মা সরস্বতী আপনার সহায় হোন।

    ৩. জ্ঞান এবং বিদ্যার দেবী আপনার জীবনকে আলোয় ভরিয়ে দিন। শুভ সরস্বতী পুজো!

    ৪. বিদ্যাং দেহি নমস্তুতে— শুভ সরস্বতী পুজোর আন্তরিক অভিনন্দন।

    ৫. মা সরস্বতীর আশীর্বাদে তোমার সব স্বপ্ন সত্যি হোক।

    বন্ধুদের জন্য শুভেচ্ছা:-

    ৬. শুভ সরস্বতী পুজো! পড়াশোনার চাপের মাঝেও আজকের দিনটা খুব আনন্দে কাটুক।

    ৭. আজকের এই বাসন্তী উৎসবে তোর জীবন হোক রঙিন। শুভ সরস্বতী পুজো দোস্ত!

    ৮. বইয়ে কুলুপ দিয়ে আজ শুধু আনন্দ করার দিন! শুভ সরস্বতী পুজো।

    ৯. খিচুড়ি ভোগ আর আড্ডা— এই নিয়েই কাটুক আমাদের সরস্বতী পুজো।

    ১০. বাগদেবীর আশীর্বাদে আমাদের বন্ধুত্ব অটুট থাকুক। শুভ সরস্বতী পুজো!

    ভক্তিপূর্ণ শুভেচ্ছা:-

    ১১. মা সরস্বতীর কৃপায় আপনার জীবন জ্ঞান ও প্রজ্ঞায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠুক। জয় মা সরস্বতী!

    ১২. অন্ধকার দূর করে বিদ্যা ও সুরের আলোয় ভরে উঠুক পৃথিবী। শুভ বসন্ত পঞ্চমী।

    ১৩. বীণাপাণির আশীর্বাদ সর্বদা তোমার সাথে থাকুক, এই প্রার্থনাই করি।

    ১৪. তোমার হাতেখড়ি থেকে শুরু করে সারা জীবন মা তোমার সহায় হোন। শুভ সরস্বতী পুজো।

    ১৫. পবিত্র বসন্ত পঞ্চমীর এই শুভক্ষণে মা সরস্বতীর চরণে প্রণাম জানাই।

    বড়দের জন্য বা ফর্মাল শুভেচ্ছা:-

    ১৬. সরস্বতী পুজো ও বসন্ত পঞ্চমীর আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা গ্রহণ করবেন।

    ১৭. মা সারদার আশীর্বাদে আপনার পরিবারে সুখ ও সমৃদ্ধি আসুক। শুভ সরস্বতী পুজো ২০২৬!

    ১৮. এই বসন্ত উৎসব আপনার জীবনে নতুন নতুন সুযোগ ও উন্নতির বার্তা নিয়ে আসুক।

    ১৯. জ্ঞানই পরম ধর্ম— মা সরস্বতীর আরাধনায় আপনার দিনটি শুভ হোক।

    ২০. সরস্বতী পুজোর এই পুণ্য লগ্নে আপনাকে ও আপনার পরিবারকে জানাই অনেক অনেক শুভকামনা।

    © 2026 HindustanTimes