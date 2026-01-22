Saraswati Puja 2026: পুরোহিত ছাড়াই বাড়িতে সরস্বতী পুজো করতে চান? কীভাবে সব ব্যবস্থা করবেন
যদি নিজেই করতে চান পুজো, তবে এই প্রতিবেদন আপনার জন্য।
Published on: Jan 22, 2026 7:30 PM IST
By Suman Roy
ঘরে ঘরে পূজিত হবেন বিদ্যা-বুদ্ধির দেবী। বাড়িতে বাড়িতে সরস্বতী পুজোর আয়োজন। এই প্রতিবেদনে জেনে নিন বাগদেবীর পুজোর নিয়ম ও বিশেষ কিছু মন্ত্র। সরস্বতী পুজোর নিয়ম:
পুজোর প্রস্তুতি:
- সকালে উঠে স্নান সেরে শুদ্ধ বস্ত্র পরুন।
- পুজোর আগে মনের শুদ্ধির জন্য নিম ও হলুদ বাটা মাখতে পারেন।
- পুজোর স্থান পরিষ্কার করে পিঁড়ির ওপর সাদা কাপড় পেতে সরস্বতীর মূর্তি স্থাপন করুন।
পুজোর উপকরণ:
- জলভর্তি ঘট
- আম্রপত্র
- পান পাতা
- হলুদ
- কুমকুম
- চাল
- সাদা ও বাসন্তী রঙের ফুল-মালা
- কুল (প্রধান ফল)
- দোয়াত
- খাগের কলম
- বই
- আমের মুকুল
- পলাশ ফুল
- সঙ্গীত বা নৃত্যশিল্পের সামগ্রী (যদি প্রযোজ্য হয়)
পুজোর পদ্ধতি:
- সরস্বতী পুজোর মন্ত্রপাঠ করুন।
- দেবীকে ভোগ নিবেদন করুন।
- বেলপাতা ও আমপাতা নিবেদন করুন।
- ধ্যান করুন ও দেবীকে স্মরণ করুন।
- প্রণাম করে মুখে প্রসাদ দিয়ে উপবাস ভঙ্গ করুন।
সরস্বতী পুজোর কিছু মন্ত্র:
- স্তব: শ্বেতপদ্মাসনাদেবী শ্বেতপুষ্পোজশোভিতা। শ্বেতাম্বরধরা নিত্যা শ্বেতাগন্ধানুলেপনা। শ্বেতাক্ষসূত্রহস্তা চ শ্বেতচন্দনচর্চিতা। শ্বেতবীণাধরা শুভ্রা শ্বেতালঙ্কারভূষিতা। বন্দিতা সিদ্ধগন্ধর্ব্বৈরচ্চৈর্তা দেবদানবৈঃ। পূজিতা মুনিভিঃ সর্ব্বৈঋষিভিঃ সদা। স্তোত্রেণানেন তাং দেবীং জগদ্ধাত্রীং সরস্বতীম।যে স্মরতি ত্রিসন্ধ্যায়াং সর্ব্বাং বিদ্যাং লভন্তি তে।
- পুষ্পাঞ্জলি: ঔঁ ভদ্রকালৈ নমো নিত্যং সরস্বতৈ নমো নমঃ। বেদ-বেদান্ত বেদাঙ্গ-বিদ্যাস্থানেভ্যঃ এব চ। এষ স-চন্দন বিল্বপত্র পুষ্পাঞ্জলি ঔঁ ঐং শ্রী শ্রী সরস্বতৈ নমঃ।
- প্রার্থনা: ওম যা কুন্দেন্দু তুষারহারধবলা যা শ্বেতপদ্মাসনা, যা বীণাধর-দণ্ড মণ্ডিতভূজা যা শুভ্রাবস্ত্রাবৃতা। যা ব্রহ্মচ্যুত-শঙ্কর-প্রভৃতিভিদেবৈঃ সদা বন্দিতা। সা মাং পাতু সরস্বতী ভগবতী নিঃশেষ জাড্যাপহা। যথা ন দেবো ভগবান ব্রহ্মা তোল পিতামহঃ ত্বাং পরিত্যাজ্য সন্তিষ্ঠেৎ তথা ভব বরপ্রদা। বেদা শাস্ত্রানি সর্ব্বাণি নৃত্যগীতাদিকঞ্চ যৎ। ন বিহীনং ত্বয়া দেবি তথা মে সন্তু সিদ্ধয়ঃ। লক্ষ্মীর্মেধা ধারা পুষ্টিঃ গৌরী তুষ্টিঃ প্রভা ধৃতি। এতাভিঃ পাহি তনুভিরষ্টাভির্ম্মাং সরস্বতী।
- প্রণাম : ওম জয় জয় দেবী চরাচর সারে। কুচযুগশোভিত মুক্তাহারে। বীণা রঞ্জিত পুস্তক হস্তে ভগবতী ভারতী দেবী নমোস্তুতে। ওম সরস্বতী মহাভাগে বিদ্যে কমলোলোচনে। বিশ্বরূপে বিশালাক্ষ্মী বিদ্যাং দেবী নমোস্তুতে।
অন্যান্য নিয়ম:
- পুজোর দিন ভুলেও নখ কাটবেন না, চুল কাটবেন না।
- সেলাইয়ের কাজ করবেন না।
- কাউকে কু-কথা বলবেন না।
- গাছ বা খেতের ফসল কাটবেন না।
- এছাড়াও, জলশুদ্ধি, করশুদ্ধি, আসনশুদ্ধি, পুষ্পশুদ্ধি, দ্বারদেবতা পুজো, সঙ্কল্প ইত্যাদি পুজোর নানা নিয়মের মধ্যে অন্যতম।
পুজোর পর:
পুজোর পরের দিন সকালে ঘুম থেকে উঠে বেলপাতায় খাগের কলম দিয়ে 'ওম সরস্বত্যৈ নমঃ' লিখতে হবে তিনবার।