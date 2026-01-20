সাদার্ন বাইপাস সংলগ্ন এলাকায় ব্যাংকিং পরিষেবা আরও উন্নত করতে এগিয়ে এল এসবিআই

সাদার্ন বাইপাস সংলগ্ন এলাকায় ব্যাংকিং পরিষেবা আরও উন্নত করতে এগিয়ে এল এসবিআই
কলকাতার সাদার্ন বাইপাস সংলগ্ন এলাকায় ব্যাংকিং পরিষেবা আরও উন্নত করতে বড় পদক্ষেপ নিল স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া (SBI)। গ্রাহকদের আধুনিক এবং ব্যক্তিগত ব্যাংকিং (Personal Banking) পরিষেবা প্রদানের লক্ষ্যে সেখানে উদ্বোধন করা হলো স্টেট ব্যাংকের নতুন 'পার্সোনাল ব্যাংকিং ব্রাঞ্চ' (P.B.B.)। এই নতুন শাখাটির উদ্বোধনের মাধ্যমে এই অঞ্চলে এসবিআই-এর উপস্থিতি আরও সুদৃঢ় হলো।
এসবিআই-এর নতুন পথচলা: উদ্বোধনে সিজিএম নিরাজ কুমার পান্ডা
সম্প্রতি এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সাদার্ন বাইপাস শাখার উদ্বোধন করেন এসবিআই কলকাতা সার্কেলের চিফ জেনারেল ম্যানেজার (CGM) শ্রী নিরাজ কুমার পান্ডা। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ব্যাংকের উচ্চপদস্থ আধিকারিক, বিশিষ্ট গ্রাহক এবং স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।
উদ্বোধনী ভাষণে শ্রী নিরাজ কুমার পান্ডা বলেন, "গ্রাহকদের হাতের নাগালে ব্যাংকিং পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া এবং ডিজিটাল ইন্টিগ্রেশনের মাধ্যমে ব্যক্তিগত সমস্যার সমাধান করাই স্টেট ব্যাংকের প্রধান লক্ষ্য। সাউদার্ন বাইপাস সংলগ্ন এলাকার দ্রুত উন্নয়ন এবং ক্রমবর্ধমান আর্থিক চাহিদার কথা মাথায় রেখেই এই শাখাটি কৌশলগতভাবে স্থাপন করা হয়েছে।"
কী কী সুবিধা পাবেন গ্রাহকরা?
সাউদার্ন বাইপাসের এই নতুন পার্সোনাল ব্যাংকিং ব্রাঞ্চটি অত্যাধুনিক পরিকাঠামোয় সাজানো হয়েছে। এখানে গ্রাহকরা যে সকল সুবিধা পাবেন:
- ব্যক্তিগত অ্যাকাউন্ট পরিষেবা: সেভিংস এবং কারেন্ট অ্যাকাউন্ট খোলার বিশেষ সুবিধা।
- ঋণ পরিষেবা: রিটেইল লোন বা খুচরো ঋণের সহজলভ্যতা।
- ডিজিটাল ব্যাংকিং: দ্রুত ও নিরবচ্ছিন্ন ডিজিটাল ট্রানজ্যাকশন সুবিধা।
- বিনিয়োগ পরামর্শ: মিউচুয়াল ফান্ড বা ফিক্সড ডিপোজিটের মতো বিনিয়োগ সংক্রান্ত বিশেষ পরিষেবা।
শাখাটিতে দক্ষ কর্মীদের একটি বিশেষ টিম নিয়োগ করা হয়েছে, যাদের মূল লক্ষ্য হলো গ্রাহকদের সাথে দীর্ঘমেয়াদী সুসম্পর্ক বজায় রাখা এবং উন্নত মানের পরিষেবা নিশ্চিত করা।
অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধির পথে এসবিআই
সাউদার্ন বাইপাসে এই শাখার উদ্বোধন মূলত শহরের ক্রমবর্ধমান নগরায়নের সাথে তাল মিলিয়ে ব্যাংকিং ব্যবস্থাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার একটি প্রচেষ্টা। এসবিআই-এর এই পদক্ষেপটি কেবল ব্যাংকের ব্যবসায়িক প্রসার নয়, বরং সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রাকে আরও সহজতর করবে বলে আশা করা হচ্ছে। গ্রাহক সন্তুষ্টি এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধির যে ভিশন নিয়ে স্টেট ব্যাংক কাজ করছে, এই নতুন শাখাটি তারই একটি উজ্জ্বল নিদর্শন।