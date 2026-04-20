Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Quote of the Day: ‘অতি ক্ষুদ্র বিষয়গুলোই আসলে…’ কেন বলেছিলেন রহস্য গল্পের জাদুকর কোনান ডয়েল

    Quote of the Day: আমরা প্রায়শই বড় বড় প্রমাণের পেছনে ছুটি, কিন্তু ডয়েল শিখিয়েছেন যে ছোটখাটো পর্যবেক্ষণ—যেমন জুতোয় লেগে থাকা কাদা, হাতের আঙুলের দাগ বা কাপড়ের ভাঁজ—অজস্র না বলা রহস্যের সমাধান করতে পারে।

    Published on: Apr 20, 2026 7:54 AM IST
    By Suman Roy
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    Quote of the Day: বিশ্বসাহিত্যে গোয়েন্দা গল্পের কথা উঠলে যে নামটি সবার আগে মনে আসে, তিনি স্যার আর্থার কোনান ডয়েল। লন্ডন শহরের কুয়াশাচ্ছন্ন রাস্তায় ল্যাভেন্ডার হিল বা বেকার স্ট্রিটের সেই বিখ্যাত ফ্ল্যাটে বসে যিনি বুনেছিলেন যুক্তিনির্ভর রহস্যের জাল। তাঁর মগজস্ত্রের লড়াই আজও বিশ্বজুড়ে কোটি কোটি পাঠককে মুগ্ধ করে রেখেছে।

    'অতি ক্ষুদ্র বিষয়গুলোই আসলে…' কেন বলেছিলেন রহস্য গল্পের জাদুকর কোনান ডয়েল

    আজকের অমোঘ বাণী (Quote of the Day)

    "আমার একটি দীর্ঘদিনের বিশ্বাস বা ধ্রুবসত্য হলো— অতি ক্ষুদ্র বিষয়গুলোই আসলে অসীমভাবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।" (It has long been an axiom of mine that the little things are infinitely the most important)

    ব্যাখ্যা: এই উক্তিটি তাঁর অমর চরিত্র শার্লক হোমসের দর্শনের মূল ভিত্তি। আমরা প্রায়শই বড় বড় প্রমাণের পেছনে ছুটি, কিন্তু ডয়েল শিখিয়েছেন যে ছোটখাটো পর্যবেক্ষণ—যেমন জুতোয় লেগে থাকা কাদা, হাতের আঙুলের দাগ বা কাপড়ের ভাঁজ—অজস্র না বলা রহস্যের সমাধান করতে পারে। জীবনের ক্ষেত্রেও ছোট ছোট মুহূর্ত বা সিদ্ধান্তই আমাদের বড় সাফল্যের পথ দেখায়।

    জীবনের কিছু চমৎকার অ্যানেকডোট (Anecdotes)

    আর্থার কোনান ডয়েলের ব্যক্তিগত জীবন তাঁর রহস্য উপন্যাসের চেয়েও কম রোমাঞ্চকর ছিল না:

    ১. শার্লক হোমসের আসল অনুপ্রেরণা: ডয়েল যখন ইউনিভার্সিটি অফ এডিনবার্গে চিকিৎসাবিদ্যা পড়তেন, তখন সেখানে তাঁর এক শিক্ষক ছিলেন নাম জোসেফ বেল। বেল সাহেব কোনো রোগীকে দেখেই বলে দিতে পারতেন তিনি কী কাজ করেন বা তাঁর অভ্যাস কী। এই জোসেফ বেলের পর্যবেক্ষণ ক্ষমতাই ডয়েলকে 'শার্লক হোমস' চরিত্রটি সৃষ্টি করতে অনুপ্রাণিত করেছিল।

    ২. নিজের সৃষ্টিকেই যখন ঘৃণা করতেন: আশ্চর্যের বিষয় হলো, পৃথিবী যে চরিত্রটিকে ভালোবাসত, ডয়েল তাকে এক সময় ঘৃণা করতে শুরু করেন। তিনি মনে করতেন শার্লক হোমসের জনপ্রিয়তার আড়ালে তাঁর অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলো ঢাকা পড়ে যাচ্ছে। তাই ১৮৯৩ সালে 'দ্য ফাইনাল প্রবলেম' গল্পে তিনি হোমসকে মেরে ফেলেন। কিন্তু পাঠকদের প্রবল চাপ এবং আক্রোশের মুখে (অনেকে শোক পালনের জন্য কালো ব্যাজ পরেছিলেন) প্রায় ১০ বছর পর তিনি হোমসকে আবার ফিরিয়ে আনতে বাধ্য হন।

    ৩. বাস্তব জীবনের গোয়েন্দা: ডয়েল কেবল কাগজ-কলমে গোয়েন্দা ছিলেন না। তিনি জর্জ এডালজি নামক এক ব্যক্তির মামলা নিজের হাতে নিয়েছিলেন, যাকে অন্যায়ভাবে সাজা দেওয়া হয়েছিল। ডয়েল শার্লক হোমসের মতো নিখুঁত যুক্তির মাধ্যমে তদন্ত করে প্রমাণ করেছিলেন যে জর্জ নির্দোষ। তাঁর এই হস্তক্ষেপ ব্রিটিশ আইনি ব্যবস্থায় 'কোর্ট অফ ক্রিমিনাল আপিল' তৈরিতে বড় ভূমিকা রেখেছিল।

    সংক্ষিপ্ত জীবনী (Short Biography)

    • জন্ম ও শৈশব: ১৮৫৯ সালের ২২ মে স্কটল্যান্ডের এডিনবার্গে আর্থার কোনান ডয়েল জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবা ছিলেন একজন শিল্পী, কিন্তু পরিবারটি আর্থিক সংকটে ভুগছিল। মায়ের উৎসাহেই তিনি পড়াশোনা চালিয়ে যান।
    • চিকিৎসা থেকে সাহিত্য: পেশায় তিনি ছিলেন একজন চক্ষু বিশেষজ্ঞ। লন্ডনে চেম্বার খুললেও সেখানে খুব একটা রোগী আসত না। আর সেই ফাঁকা সময়েই তিনি লিখতে শুরু করেন শার্লক হোমসের প্রথম গল্প 'আ স্টাডি ইন স্কারলেট' (১৮৮৭)। এরপর 'দ্য সাইন অফ ফোর', 'দ্য হাউন্ড অফ দ্য বাস্কারভিলস'-এর মতো কালজয়ী সব বই তিনি উপহার দেন।
    • বিচিত্র আগ্রহ: ডয়েল কেবল রহস্য লেখক ছিলেন না; তিনি ছিলেন একজন প্রথম সারির ঐতিহাসিক এবং স্পিরিচুয়ালিজমের সমর্থক। জীবনের শেষ ভাগে তিনি অলৌকিক বিষয়ে প্রচুর গবেষণা করেছিলেন। ১৯০২ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার যুদ্ধে তাঁর সেবার জন্য তিনি 'নাইট' উপাধি লাভ করেন।
    • জীবনাবসান: ১৯৩০ সালের ৭ জুলাই ৭১ বছর বয়সে এই কিংবদন্তি সাহিত্যিক শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর কবরের ফলকে লেখা আছে— 'Steel True, Blade Straight'।

    কেন তিনি আজও অপ্রতিদ্বন্দ্বী?

    ডয়েল গোয়েন্দা গল্পকে স্রেফ অপরাধের বর্ণনা থেকে তুলে এনে বিজ্ঞানের স্তরে নিয়ে গিয়েছিলেন। ফরেনসিক সায়েন্স আজকের দিনে যা করে, ডয়েল তা কল্পনা করেছিলেন একশ বছর আগেই। বর্তমানের প্রতিটি গোয়েন্দা চরিত্র কোনো না কোনোভাবে শার্লক হোমসের কাছে ঋণী।

    • Suman Roy
      ABOUT THE AUTHOR
      Suman Roy

      সুমন রায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় ডেপুটি নিউজ এডিটর পদে কর্মরত। এই মুহূর্তে তিনি এই ওয়েবসাইটের ভারপ্রাপ্ত। কলেজের গণ্ডি পেরিয়েই সুমন সাংবাদিকতার পেশায় চলে এসেছিলেন। মূল আগ্রহের জায়গা ছিল লেখালিখি। সাংবাদিক হিসাবে কাজ শুরু করার পরে সংবাদপত্রের উত্তর সম্পাদকীয় পাতায় কাজ, বিনোদন এবং জীবনযাপন বিভাগে কাজ করতে করতে এখন সুমন ডিজিটাল মাধ্য়মের কনটেন্ট প্রোডিউসার হিসাবে কর্মরত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১৮ বছরের সামান্য বেশি সময় ধরে সুমন এই পেশায় কর্মরত। প্রথম বছর খানেক কাটে খবরের কাগজে। তার পরে তারা নিউজে স্বল্প কিছু সময়ের কাজ এবং তার পর থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত খবরের কাগজে কাজ করেছেন সুমন। এর মধ্যে ‘একদিন’ নামক দৈনিক পত্রিকায় কয়েক বছর কেটেছে। তবে কেরিয়ারের বেশির ভাগ সময়ই কেটেছে ‘এই সময়’ সংবাদপত্রে। সেখানে বিনোদন, জীবনযাপন এবং ফিচার বিভাগে সুমন কর্মরত ছিলেন। পরবর্তীতে এক বছর কাটে আনন্দবাজার ডিজিটালে। ২০২১ সালের ডিসেম্বর থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় কর্মরত সুমন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: হিন্দুস্কুল থেকে মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেছেন সুমন। তার পরে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বাংলা নিয়ে স্নাতকস্তরের পড়াশোনা করেন তিনি। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: গল্পের বই পড়া, গান শোনা এবং বেড়ানো। কাজের বাইরে মূলত এই তিনটি জিনিস নিয়েই বাঁচেন সুমন। একটু লম্বা ছুটি পেলেই বেরিয়ে পড়েন নতুন জায়গা দেখতে। অচেনা মানুষের সঙ্গে আলাপ করতে, তাঁদের সংস্কৃতি সম্পর্কে জানতে এবং সেই অভিজ্ঞতার কথা লিখতে পছন্দ করেন সুমন।Read More

    Home/Lifestyle/Quote Of The Day: ‘অতি ক্ষুদ্র বিষয়গুলোই আসলে…’ কেন বলেছিলেন রহস্য গল্পের জাদুকর কোনান ডয়েল
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes