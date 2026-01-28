Edit Profile
    Easy Home Facial with Aloe Vera: পার্লারের মতো ফেশিয়াল ঘরে বসে করুন অ্যালোভেরা দিয়ে! উজ্জ্বল ত্বক পেতে সহজ টিপস একনজরে

    বাড়িতে যদি আ্যলোভেরা গাছ থাকে, তাহলে তা পাতা তুলে নিন। পাতার অংশের ভিতরেই থাকে জেল। সেখান থেকে ২ থেকে ৩ চামচ অ্যালোভেরা জেল তুলে নিন। তাতে মিশিয়ে নিন এক চামক লেবুর রস আর ১ চামচ গ্লিসারিন।

    Published on: Jan 28, 2026 10:53 AM IST
    By Suman Roy
    উজ্জ্বল ত্বক পেতে সব মহিলাই আগ্রহী। এজন্য অনেকেই বিভিন্ন ধরনের ক্রিম বা প্রসাধনী বাজার থেকে কেনেন। পার্লারে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সময় কাটিয়েও ঠিক মনের মতো ত্বক অনেকেই পান না। আবার অনেকের এসবের সঙ্গেই থেকে যায় অ্যালার্জির সমস্যা। ফলে সব ধরনের প্রসাধনী সকলের ত্বকের পক্ষে হিতকর হয়ে ওঠে না। এদিকে, ত্বকে ধীরে ধীরে বয়সের বলি রেখা পড়তে শুরু করলেই অনেক মহিলাই ফেশিয়ালের দিকে ঝোঁকেন। জানেন কি বাড়ি বসেই আপনি পেয়ে যেতে পারেন মনের মতো ফেশিয়াল। জেনে নিন অ্যালোভেরা দিয়ে কীভাবে করতে পারবেন হোম ফেশিয়াল?

    উঠে যাবে মুখের অবাঞ্ছিত দাগ! উজ্জ্বল ত্বক পেতে অ্যালোভেরার এই প্যাক দারুন উপকারী

    অ্যালোভেরা ফেশিয়াল প্যাক বানাতে কী কী প্রয়োজন?

    বাড়িতে যদি আ্যলোভেরা গাছ থাকে, তাহলে তা পাতা তুলে নিন। পাতার অংশের ভিতরেই থাকে জেল। সেখান থেকে ২ থেকে ৩ চামচ অ্যালোভেরা জেল তুলে নিন। তাতে মিশিয়ে নিন এক চামক লেবুর রস আর ১ চামচ গ্লিসারিন।

    কীভাবে লাগাতে হবে মুখে?

    এই প্যাক তৈরি করে, ধীরে ধীরে মুখে তা ক্লক ওয়াইজ লাগিয়ে নিতে হবে। এই প্যাকটি লাগানোর সময় মুখে ম্যাসাজ করে যেতে হবে। গালের নিচের অংশ থেকে উপরের দিকে স্ট্রোক দিতে হবে। এরপর খানিকক্ষণ এই প্যাক মুখে লাগিয়ে তা পরে মুছে ফেলতে হবে।

    স্ক্রাবিং

    ২ থেকে ৩ চামক অ্যালোভেরা জেল নিয়ে , তাতে ১ থেকে ২ চামচ দিয়ে দিন ব্রাউন সুগার। সঙ্গে মিলিয়ে নিন ১ চামচ অলিভ অয়েল। ব্রাউন সুগার না থাকলে চালের গুঁড়ো আর অলিভ অয়েলের জায়গায় কাঁচা দুধ মিশিয়ে নিতে পারেন। এই সমস্ত জিনিস ভাল করে মিশিয়ে নিন। প্যাকটি গাঢ় হতে হবে। এই প্যাক মুখে লাগিয়ে রাখতে হবে ৫ থেকে ৭ মিনিট। মনে রাখতে হবে, এই প্যাক কিছুতেই মুখে ঘসলে চলবে না।

    স্টিমিং

    এরপর মুখে স্টিম নিতে পারেন। ফেশিয়াল স্টিমিং খুবই সাহায্য করে ত্বকের উজ্জ্বলতা বাড়াতে। যে জলে আপনি ভাপ নিচ্ছেন তাতে মিশিয়ে নিতে পারেন খানিকটা এশেনশিয়াল অয়েল।

    মাস্ক

    ১ চামচ মুলতানি মাটির সঙ্গে ২ চামচ অ্যালোভেরা জেল মিশিয়ে নিন। সঙ্গে ২ চামচ দিয়ে দিন গোলাপ জল। এই মিশ্রণটি ২০ মিনিটের জন্য লাগিয়ে ফেলুন। যাঁদের শুষ্ক ত্বক, তাঁরা মুলতানি মাটির জায়গায় চন্দনের পাউডার ব্যবহার করতে পারেন।

