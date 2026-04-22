Health Tips: ঠিক পাখার নীচে ঘুমোন? নিজের বিপদ নিজেই ডেকে আনছেন কিন্তু এভাবে
Health Tips: কী কী খারাপ প্রভাব পড়তে পারে এতে আপনার শরীরে চলুন জেনে নেই।
Health Tips: মার্চ মাস পড়ে যাওয়া মানেই গরম শুরু। আর এইসময় কে পাখার ঠিক নীচে শোবে তাই নিয়েও কমবেশি মারপিট চলে সকল বাড়িতে। তবে, এভাবে ঘুমোতে যতই আরাম লাগুক, শরীরের জন্য একেবারেই নিরেপদ নয় এটি। সরাসরি পাখার হাওয়ায় শুলে নানা শারীরিক অসুবিধে হতে পারে। বিশেষ করে যাঁদের সিওপিডি বা সাইনাসের মতো সমস্যা আছে। দেখুন কেন পাখার ঠিক নীচে শোয়া এরিয়ে যাওয়াই ভালো।
নিশ্চয়ই জানেন আপনার ঘরে সবচেয়ে বেশি ধুলো জমা হয় পাখার গায়ে, ব্লেডে। রাত যত বাড়ে, ঘরের বাতাসও তত ঠান্ডা আর ভারী হয়। আর ভারী বাতাসের সাথে ধুলো নেমে আসে নীচের দিকে। যাঁদের ফুসফুসে সমস্যা আছে, তাঁরা তো বটেই, সুস্থ মানুষেরও এর ফলে শ্বাস নিতে অসুবিধে হতে পারে।
একইসঙ্গে পাখার ঠিক নীচে শুলে নেজাল মউকাস শুকিয়ে যায়। সাইনাসের সমস্যা থাকলে হতে পারে মাথায় ব্যথা। ঘারে যন্ত্রণাও হতে পারে সরাসরি হাওয়া লেগে মাংসপেশি শক্ত হয়ে গিয়ে।
তবে একান্তই উপায় না থাকলে পাখা ফুল স্পিডে না চালিয়ে একটু কমিয়ে রাখুন। নিয়মিত পাখা পরিষ্কার করুন। ও রাতে অন্তত ঘরের একটা জানলা খুলে রাখার চেষ্টা করুন, যদি না এসি চলে। তাহলে ঘরের ভিতরে হাওয়া চলাচল করলে ঘুমও ভালো হবে। সকালে উঠে দেখবেন একদম ফ্রেশ লাগছে। আবার যাদের মশারি টাঙানোর অভ্যেস থাকে তাদেরও গায়ে সরাসরি হাওয়া লাগে না বলে এই সমস্যাগুলো দেখা যায় না!
সুমন রায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় ডেপুটি নিউজ এডিটর পদে কর্মরত।