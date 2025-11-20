মুখে দিলেই গলে যাবে এই নরম পালং কোফতা, বাচ্চারাও চেটেপুটে খাবে! দেখুন সহজ রেসিপি

শীতকালে বাজারে প্রচুর সবুজ সবজি পাওয়া যায়, যার মধ্যে একটি হল পালং শাক। এটি আয়রন, ক্যালসিয়াম, ফোলেট, ভিটামিন সি, ফাইবার এবং অ্যান্টিঅক্সিডেন্টে ভরপুর। পালং শাক বিভিন্ন উপায়ে খাদ্যতালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে, যেমন স্যুপ, সবজি বা শাক রান্না করে। কিন্তু বাচ্চারা সবুজ সবজি দেখলেই পালিয়ে যায়। যতই সুস্বাদু পালং শাক রান্না করুন না কেন, বাচ্চারা প্রায়শই মুখ ফিরিয়ে নেয়। এমন পরিস্থিতিতে আপনি পালং কোফতা বানিয়ে তাদের দিতে পারেন। এগুলো এত সুস্বাদু হয় যে মনেই হয় না এটি কোনও বিরক্তিকর সবুজ সবজি। রুটি এবং পরোটার সাথে এগুলো খেতে খুব ভালো লাগে।
তাহলে চলুন, পালং কোফতার সহজ রেসিপি জেনে নেওয়া যাক। পালং কোফতা তৈরির উপকরণ পালং কোফতা তৈরির জন্য আপনার যে উপকরণগুলির প্রয়োজন হবে তা হল - পালং শাক (প্রায় ১০০ গ্রাম), বেসন (৪ চামচ), আধা চামচ আজওয়াইন, হলুদ গুঁড়ো (১/৩ চামচ), লঙ্কা গুঁড়ো (আধা চামচ), গরম মশলা (আধা চামচ), লবণ স্বাদমতো এবং তেল। গ্রেভি তৈরির জন্য উপকরণ - পেঁয়াজ (১ কাপ), টমেটো (১ কাপ), আধা চামচ জিরা, ১টি তেজপাতা, ১টি বড় এলাচ, আধা ইঞ্চি দারুচিনির টুকরো, হলুদ গুঁড়ো (আধা চামচ), লঙ্কা গুঁড়ো (আধা চামচ), জিরা গুঁড়ো (আধা চামচ), ধনে গুঁড়ো (১ চামচ), গরম মশলা (আধা চামচ), দই (২ চামচ), লবণ স্বাদমতো, তেল (৪ চামচ) এবং ধনে পাতা।
প্রথমে পালং শাকের পাতা ধুয়ে মিহি করে কেটে নিন। এবার এতে বেসন, আজওয়াইন, হলুদ গুঁড়ো, লঙ্কা গুঁড়ো, গরম মশলা গুঁড়ো এবং লবণ দিয়ে ভালো করে মিশিয়ে নিন। এই সময়ে সামান্য জলও যোগ করতে পারেন এবং এটি মেখে নেওয়ার পর সামান্য তেলও লাগিয়ে দিন। কোফতার মিশ্রণ তৈরি। এটি দিয়ে ছোট ছোট বল তৈরি করুন এবং গরম তেলে ভেজে নিন। গ্যাসের ফ্লেম কম রাখুন এবং সোনালী বাদামী হওয়া পর্যন্ত ভাজুন। এবার একটি মিক্সারে পেঁয়াজ এবং টমেটো দিয়ে পিষে নিন। গ্যাসে প্যানে তেল গরম করুন, জিরা দিন, তারপর তেজপাতা এবং দারুচিনির টুকরো এবং শেষে পেঁয়াজ-টমেটোর পেস্ট যোগ করুন। এতে মশলা যোগ করুন যেমন হলুদ, লঙ্কা গুঁড়ো, ধনে গুঁড়ো, জিরা গুঁড়ো, গরম মশলা এবং সবকিছু ভালো করে মিশিয়ে দুই থেকে তিন মিনিটের জন্য রান্না করুন। গ্রেভি রান্না হয়ে গেলে গ্যাসের ফ্লেম বন্ধ করুন এবং দই মিশিয়ে দিন, তারপর আবার গ্যাস অন করুন। আপনি গ্রেভি ঘন বা পাতলা যেমন রাখতে চান, সেই অনুযায়ী জল যোগ করুন। এতে স্বাদমতো লবণ মেশান এবং ঢেকে ফুটিয়ে নিন। গ্রেভি ভালোভাবে রান্না হয়ে গেলে, এতে পালং কোফতা যোগ করুন। এগুলো কিছুক্ষণ রান্না হতে দিন এবং উপরে ধনে পাতা যোগ করুন। আপনার টেস্টি পালং কোফতা তৈরি। (Images Credit: @bharatzkitchen, Pinterest)