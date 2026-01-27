Papaya Side Effects: পেঁপে সকলের জন্য ভালো নয়, ঘটে যেতে পারে বড় বিপদ, কারা এই আনাজটি কখনও খাবেন না

Papaya Side Effects: পেঁপে সকলের জন্য ভালো নয়, ঘটে যেতে পারে বড় বিপদ, কারা এই আনাজটি কখনও খাবেন না
পেঁপে খুবই উপকারি একটি আনাজ। কিন্তু সকলের জন্য এই ফলটি ভালো নাও হতে পারে।
Published on: Jan 27, 2026 10:18 PM IST
By Suman Roy
পেঁপে খুবই পুষ্টিকর একটি খাবার। যাঁরা পেটের নানা সমস্যায় ভোগেন, তাঁদের নিয়মিত পেঁপে খাওয়ার পরামর্শ দেন চিকিৎসকরা। এতে পেট ঠান্ডা হয়, কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যা কমে।
কিন্তু পেঁপে সকলের জন্য মোটেই ভালো নয়। তা সে পাকা পেঁপে হোক, কিংবা কাঁচা পেঁপে রান্না করাই হোক, কারও কারও ক্ষেত্রে এই পেঁপে নানা জটিলতার সৃষ্টি করতে পারে।
কারা পেঁপে এড়িয়ে চলবেন? কারাই বা পেঁপে খাওয়ার আগে চিকিৎসকের পরামর্শ নেবেন? রইল তালিকা।
- অন্তঃসত্ত্বারা: সন্তানসম্ভবাদের পেঁপে খাওয়া উচিত নয়। কারণ এর কিছু উপাদান ভ্রুণের ক্ষতি করতে পারে। শুধু তাই নয়, নির্দিষ্ট সময়ের আগে সন্তানের জন্মও হয়ে যেতে পারে পেঁপে খেলে। তাই চিকিৎসকরা এটি এড়িয়ে চলার পরামর্শ দেন।
- কিডনির সমস্যায়: যাঁরা ইতিমধ্যেই কিডনির সমস্যায় ভুগছেন, তাঁরা পেঁপে খাবেন না। এর ক্যালসিয়াম অগজালেট কিডনি স্টোনের আশঙ্কা বাড়িয়ে দেয়। ফলে সমস্যা হতে পারে।
- অ্যালার্জি হতে পারে: পেঁপের কিছু উপাদান কারও কারও ক্ষেত্রে অ্যালার্জির আশঙ্কা বাড়িয়ে দেয়। এটি খেলে হাঁচি, গলাব্যথা, শ্বাসকষ্টের মতো সমস্যা হতে পারে। এমন লক্ষণ দেখা দিলে অবশ্যই এড়িয়ে চলুন পেঁপে।
- জন্ডিস এবং হাঁপানি: যাঁদের এই সমস্যা দু’টি আছে, তাঁরা পেঁপে এড়িয়ে চলুন। কারণ পেঁপের বিটা ক্যারোটিন এই দু’টি সমস্যার পরিমাণ আরও বাড়িয়ে দেয়।
- রক্তচাপের সমস্যা: রক্তচাপের সমস্যা থাকলে পেঁপে খাওয়ার আগে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন। কারণ পেঁপে আচমকা রক্তচাপ কমিয়ে দিতে পারে, কমিয়ে দিতে পারে হৃদযন্ত্রের গতিও। ফলে যাঁরা রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য ওষুধ খান, তাঁদের বিপদ হতে পারে বেশি পেঁপে খেলে। তাই এমন পরিস্থিতিতে চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়েই পেঁপে খান।