    How to Reduce Body Odour: গরম পড়তেই গায়ে ঘামের দুর্গন্ধ হচ্ছে? এই ৭টি কাজ করলেই কমবে সমস্যা

    গরম পড়তেই প্রচণ্ড ঘাম হচ্ছে? সেই ঘাম নিয়ে অফিস ঢুকতেই সকলের নাকে বিকট দুর্গন্ধ যাচ্ছে? এই সমস্যা থেকে মুক্তি পাবেন কী করে?

    Published on: Mar 01, 2026 7:27 AM IST
    By Suman Roy
    গরম পড়তেই শুরু হয়েছে সেই সমস্যা! বীভৎস ঘাম। তার সঙ্গে ঘামের গন্ধ। সকালবেলা অফিস ঢুকেই বুঝতে পারছেন, আপনার ঘামের গন্ধের কারণে অস্বস্তি পড়ছেন সহকর্মীরা। এই পরিস্থিতিতে কী করবেন? কীভাবে কমাবেন রোজকার এই সমস্যা? রইল পরামর্শ।

    গরম পড়তেই গায়ে ঘামের দুর্গন্ধ হচ্ছে? এই ৭টি কাজ করলেই কমবে সমস্যা
    গরম পড়তেই গায়ে ঘামের দুর্গন্ধ হচ্ছে? এই ৭টি কাজ করলেই কমবে সমস্যা

    ১। ঘামের দুর্গন্ধ কমানোর জন্য দরকার ভালো করে স্নান করা। কারণ ঘর্মগ্রন্থিগুলির উপর নানা ধরনের ব্যাকটিরিয়া বাসা বাঁধে। এঘুলিই গায়ের দুর্গন্ধের অন্যতম কারণ। ভালো করে সাবান মেখে স্নান করলে এই সমস্যা কমে।

    ২। কিছু কিছু সাবান ব্যাকটিরিয়া সংক্রমণের পরিমাণ কমাতে সাহায্য করে। প্রয়োজনে চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে এই ধরনের Antibacterial Soap ব্যবহার করতে পারেন।

    ৩। ভালো করে স্নান করার মতোই দরকার, ভালো করে গা মোছা। গায়ে জল জমে থাকলে, পরে সেগুলিও গায়ের দুর্গন্ধ সৃষ্টিকারী ব্যাকটিরিয়া জন্মাতে সাহায্য করে। তাই স্নানের পরে গা শুকিয়ে নিন।

    ৪। শুধু deodorant নয়, দরকার হলে চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে Antiperspirants ব্যবহার করুন। এগুলিতে ঘামের পরিমাণ কিছুটা কমে।

    ৫। ত্বক পরিষ্কার রাখা যেমন দরকারি, তেমনই দরকারি পরিষ্কার জামাকাপড় পরাও। রোজ কাচা জামাকাপড় পরুন। তাতে ঘামের দুর্গন্ধ কম হবে।

    ৬। পেঁয়াজ বা রসুনের মতো খাবার খেলে ঘামের দুর্গন্ধ কিছুটা বাড়ে। খুব গরম পড়লে যদি কোনওভাবেই গায়ের দুর্গন্ধ কমাতে না পারেন, তাহলে এই দু’টি জিনিস খাওয়া কমান। সমস্যা কমতে পারে।

    ৭। মদ্যপান করলে ঘামের পরিমাণ প্রচুর বেড়ে যায়। আর তাতে গায়ে দুর্গন্ধও বাড়ে। গরমকালে মদ্যপানের পরিমাণ কমান বা একেবারে বন্ধ রাখুন। তাহলে ঘামের দুর্গন্ধ কমতে পারে।

