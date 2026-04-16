Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    ছাঁকনিতে জমা কালো ময়লা জীবানুদের বাসা! এই ভাবে পরিষ্কার করলেই হবে নতুনের মতো চকচকে

    ছাঁকনি পরিষ্কার করার একটি উপায় সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হচ্ছে। যা শেফ কুনাল কাপুর দেখিয়েছেন।

    Published on: Apr 16, 2026 11:53 AM IST
    By Sayani Rana
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    চা পাতায় ট্যানিন নামে একটি প্রাকৃতিক যৌগ থাকে যা চাকে একটি গভীর রঙ এবং শক্তিশালী স্বাদ দিতে কাজ করে। আপনি যখন বারবার চা ছেঁকে নেন, তখন এই ট্যানিন ছাঁকনির জালে একটি পাতলা স্তরে জমা হয়, যা ধীরে ধীরে শক্ত হয় এবং গাঢ় বাদামী বা কালো হয়ে যায়। এগুলি চা পাতার ছোট কণা যা চালনীতে লেগে থাকে এবং তারপরে এগুলি প্রতিদিন ঠিক ভাবে পরিষ্কার হয় না এবং এই দাগগুলি সময়ের সাথে সাথে শক্ত হয়, ময়লা জমে তা থেকে শরীরের ক্ষতি হয়। ছাঁকনি পরিষ্কার করার একটি উপায় সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হচ্ছে। যা শেফ কুনাল কাপুর দেখিয়েছেন।

    একটি বড় পাত্রে জল ভরে নিন এবং তারপরে তা গরম করার জন্য আগুনের উপর রাখুন। এবার এতে বেকিং সোডা, লিকুইড সাবান যোগ করুন। এরপর ইস্পাত ছাঁকনি ভিজিয়ে রাখুন। ছাঁকনিটি ৩ থেকে ৫ মিনিটের জন্য ওই জলে ভিজিয়ে রাখুন। শেফ কুনালও একইভাবে স্ট্রেইনারগুলি ভিজিয়ে রেখেছিলেন এবং দেখতে পাবেন যে দাগগুলি হালকা হচ্ছে।

    তারপর টুথব্রাশ ব্যবহার করুন। এর জন্য বেকিং সোডা জলে ভিজিয়ে ছাঁকনি বের করে তারপর টুথব্রাশটি অবশিষ্ট দাগে ঘষুন। শেফ কুণাল ছাঁকনি পরিষ্কার করার জন্য দুটি পদ্ধতি অবলম্বন করেছিলেন যেখানে তিনি চালনীটি আগুনে পুড়িয়ে দিয়েছিলেন। এই শেষ ট্রিকটি অবলম্বন করার সাথে সাথেই আপনি দেখতে পাবেন চালনী সম্পূর্ণ পরিষ্কার হয়ে যাবে।

    একজন মন্তব্য করেছেন যে এটা কার্যকর। যদিও তিনি বলেছেন যে ছাঁকনিটি ৩-৫ মিনিট নয়, ৩০-৪০ মিনিটের জন্য গরম জল, বেকিং সোডা এবং ডিশওয়াশার তরলে ভিজিয়ে রাখা উচিত। একই সঙ্গে আরেক ব্যবহারকারী জানিয়েছেন, ফুটন্ত জলেতে শুধু সোডা যোগ করলে তা সমানভাবে কার্যকর হবে। এ ছাড়া এক ব্যবহারকারী জানান, ছাঁকনিতে সোডা পাউডার ও যেকোনো সাবান লাগিয়ে কিছুক্ষণ রেখে দেওয়ার পর ব্রাশ দিয়ে ঘষার পরও তা খুব পরিষ্কার হয়ে যায়।

    পাঠকদের প্রতি: প্রতিবেদনটি প্রাথমিক ভাবে অন্য ভাষায় প্রকাশিত। স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতির মাধ্যমে এটির বাংলা তরজমা করা হয়েছে। HT বাংলার তরফে চেষ্টা করা হয়েছে, বিষয়টির গুরুত্ব অনুযায়ী নির্ভুল ভাবে পরিবেশন করার। এর পরেও ভাষান্তরের ত্রুটি থাকলে, তা ক্ষমার্হ এবং পাঠকের মার্জনা প্রার্থনীয়।

    Home/Lifestyle/ছাঁকনিতে জমা কালো ময়লা জীবানুদের বাসা! এই ভাবে পরিষ্কার করলেই হবে নতুনের মতো চকচকে
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes