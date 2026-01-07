Egg Boiling Tips: আপনিও কি সেদ্ধ ডিমের খোসা ছাড়াতে গিয়ে তা ভেঙে ফেলেন? তাহলে আজ কিছু টোটকা আপনার জন্য

ব্রেকফাস্টে সেদ্ধ ডিম খাওয়া সবচেয়ে স্বাস্থ্যকর অপশন। পাশাপাশি এটা তৈরি করাও বেশ সহজও। এছাড়াও ডিমের কারি বা ডিম দিয়ে নানা পদও তো আছে। কিন্তু সেদ্ধ ডিমের খোসা ছাড়ানো বেশ কঠিন এবং সময় সাপেক্ষ কাজ মনে হয়। বিশেষ করে যখন সেগুলি গরম এবং নরম থাকে। এমন পরিস্থিতিতে সেগুলিকে ঠান্ডা করার জন্য রাখতে হয়। তবে গরম গরম ডিম ছাড়ানোর এই কৌশলটি জেনে নিন। তাহলে পরের বার ঠান্ডা এবং শক্ত হয়ে যাওয়া ডিম খাওয়ার দরকার পড়বে না। এই কৌশলটি জানার পরে সমস্ত ডিম সহজেই ছাড়ানো যাবে এবং বেশি সময়ও লাগবে না। জেনে নিন এই কিছু চমৎকার কৌশল।
ডিম সেদ্ধ করার পরে সঙ্গে সঙ্গে ঠান্ডা জলে দিন এবং হাতে নিয়ে প্যান বা যে পাত্রে জল দিয়ে ডিম ডুবিয়েছেন, তার কিনারায় হালকা হাতে টোকা দিন। হালকা টোকা দেওয়ার ফলে ডিমের খোসা ফেটে যায় এবং সহজেই উঠে যায়।
ডিম সেদ্ধ করার পরে ঠান্ডা জলে দিন এবং জলের ভিতরেই হাত দিয়ে ছাড়ান। এতে ডিমের খোসা সহজেই আলগা হয়।
যদি ডিমের খোসা দ্রুত ছাড়াতে চান, তাহলে এই কৌশলটিও ট্রাই করতে পারেন। গরম জল থেকে বের করে ডিম ঠান্ডা জলে দিন এবং তারপর কলের নিচে নিয়ে গিয়ে ছাড়ান। এমনটা করলেও ডিম সহজে ছাড়ানো যায়।
এই কৌশলটি সবচেয়ে বেশি উপযোগী। এর সাহায্যে ডিমের খোসা কয়েক মিনিটের মধ্যেই বেরিয়ে আসে। প্যানে জল গরম করার সময় তাতে এক থেকে দুই চামচ ভিনেগার দিন। তারপর ডিম দিয়ে সেদ্ধ করুন। ভিনেগার দেওয়া জলে ডিম সেদ্ধ করার পরে জল ফেলে দিন এবং তারপর প্যানে ডিম দ্রুত নাড়াচাড়া করুন। এমনটা করলে ডিম প্যানের দেওয়ালে ধাক্কা খাবে এবং তাদের খোসা সহজেই উঠে আসবে।এবার ডিম ঠান্ডা জলে দিন এবং খোসা সহজে ছাড়িয়ে নিন।
