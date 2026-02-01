Edit Profile
    Garlic Health Benefits: রোজ সকালে এক কোয়া রসুন খেয়ে দেখুন, জীবনটাই পালটে যাবে

    রসুন তো রান্নায় নিয়মিতই দেন। তার থেকে এক কোয়া করে রসুন সরিয়ে রাখুন। সকালে খালি পেটে খেলে, কী কী উপকার হতে পারে, ভাবতেই পারছেন না।

    Published on: Feb 01, 2026 11:05 AM IST
    By Suman Roy
    রান্নায় প্রায় রোজই তো রসুন ব্যবহার করেন। তার থেকে এক কোয়া রসুন আলাদা করে সরিয়ে রাখুন। আর সেটি সকালে খালি পেটে খেয়ে ফেলুন। এর ফলে শরীরের বহু ধরনের উপকার হয়। এমন কিু উপকার হতে পারে, যা আপনার জীবন বদলে দিতে পারে। জেনে নিন কোন কোন উপকার হতে পারে এর ফলে।

    রোজ সকালে এক কোয়া রসুন খেয়ে দেখুন, জীবনটাই পালটে যাবে

    এক কোয়া রসুন খালি পেটে খেলে বিপুল উপকার পাওয়া যায়। এমন কথা বারবার বলেছেন চিকিৎসকরাও। তার সবচেয়ে বড় কারণ রসুনে থাকা বিপুল পরিমাণে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট। এই অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট শরীরে কেমন প্রভাব ফেলে। দেখে নেওয়া যাক।

    ১। যাঁরা ডায়াবিটিসের সমস্যায় ভুগছেন, তাঁরা যদি রোজ সকালে খালি পেটে এক কোয়া রসুন খান, তাঁদের রক্তে শর্করার মাত্রা বিপুল পরিমাণে কমে যেতে পারে। জীবন অনেকটাই স্বাভাবিক ছন্দ ফিরে পেতে পারে।

    ২। রসুনের অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট রক্ত পরিশুদ্ধ করতে ব্যাপকভাবে সাহায্য করে। তার ফলে শরীর টক্সিনমুক্ত হয়। তাতে ওজন কমে।

    ৩। আপনার কি খুব ঠান্ডা লাগার ধাত? সর্দি-কাশি লেগেই থাকে। তাহলে রোজ সকালে এক কোয়া করে রসুন খান। এই সমস্যা ম্যাজিকের মতো করে কমে যাবে।

    ৪। যাঁদের হৃদরোগের আশঙ্কা আছে, তাঁরা যদি রোজ সকালে খালি পেটে এক কোয়া রসুন খান, তাহলে নিয়ন্ত্রণে থাকে রক্তচাপ। শুধু তাই নয়, তাঁদের হৃদযন্ত্রের গতিও অনেকটা স্বাভাবিক হয়ে যায়।

    ৫। স্নায়ুর সমস্যায় ভুগছেন? রাতে ভালো ঘুম হয় না? রোজ সকালে খালি পেটে এক কোয়া রসুন এই সমস্যা অনেকটাই কমিয়ে দিতে পারে।

    ৬। ভাইরাসজাতীয় সংক্রমণ কমাতে এই অভ্যাস দারুণ কার্যকর। করোনাকালে তো বটেই যে কোনও সময়েই বিভিন্ন ধরনের ভাইরাসের আক্রমণ থেকে বাঁচতে রোজ সকালে খালি পেটে এক কোয়া রসুন খেতে পারেন।

    ৭। মাঝে মধ্যেই মূত্রাশয়ের নানা ধরনের সংক্রমণে ভোগেন? সেক্ষেত্রেও দারুণ কাজে লাগতে পারে রসুন। রোজ সকালে খালি পেটে এক কোয়া রসুন খেলে এই সমস্যা কমবে।

    ৮। পেটের নানা সমস্যা কমাতেও দারুণ কাজে লাগে রসুন। বিশেষ করে যাঁরা যকৃতের নানা সমস্যায় ভুগছেন, তাঁদের জন্য দারুণ কাজে লাগতে পারে এক কোয়া রসুনের টোটকা।

