    শীতকাল আসতেই বুকে কফ জমছে? কাশি কিছুতেই কমছে না? এই ‘চা’ খেলেই পাবেন আরাম

    এই সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে অনেকেই অ্যান্টিবায়োটিক বা কফ সিরাপ ব্যবহার করেন। তবে প্রাচীন ভারতীয় চিকিৎসা পদ্ধতি আয়ুর্বেদ অনুযায়ী, তুলসী পাতা এই সমস্যার একটি অত্যন্ত কার্যকর ঘরোয়া প্রতিকার।

    Published on: Dec 16, 2025 9:26 AM IST
    By Suman Roy
    শীতকাল এলেই ঠান্ডা লাগা, সর্দি, কাশি এবং বুকে কফ বা শ্লেষ্মা জমার সমস্যা বেড়ে যায়। আবহাওয়ার পরিবর্তন এবং কম রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার কারণে এই সময় ভাইরাসজনিত সংক্রমণ খুব সহজে ঘটে। এই সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে অনেকেই অ্যান্টিবায়োটিক বা কফ সিরাপ ব্যবহার করেন। তবে প্রাচীন ভারতীয় চিকিৎসা পদ্ধতি আয়ুর্বেদ (Ayurveda) অনুযায়ী, তুলসী পাতা (Holy Basil) এই সমস্যার একটি অত্যন্ত কার্যকর ঘরোয়া প্রতিকার।

    তুলসী পাতার চা কীভাবে বুকে জমা কফ দূর করতে এবং কাশি কমাতে সাহায্য করে, জেনে নিন।

    ১. কেন তুলসী পাতা একটি মহৌষধ?

    তুলসী গাছকে হিন্দু ধর্মে পবিত্র মনে করা হয় এবং এর ঔষধি গুণাবলীর কারণে একে 'ভেষজের রানি' (Queen of Herbs) বলা হয়। তুলসীর প্রধান কার্যকারিতা এর বায়ো-অ্যাকটিভ উপাদানগুলির মধ্যে নিহিত:

    • ইউজেনল (Eugenol): এতে শক্তিশালী অ্যান্টি-ইনফ্ল্যামেটরি (Anti-Inflammatory) এবং ব্যথানাশক বৈশিষ্ট্য রয়েছে।
    • ক্যাম্পফিন, সিনেমোল (Camphene, Cineole): এই উপাদানগুলি কফ বা শ্লেষ্মা তরল করতে সাহায্য করে এবং ফুসফুসকে পরিষ্কার রাখে।
    • অ্যান্টি-মাইক্রোবিয়াল গুণাবলী: তুলসী ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া এবং ছত্রাকগুলির বিরুদ্ধে লড়াই করতে সক্ষম।

    ২. তুলসী চা কীভাবে কফ ও কাশি কমায়?

    নিয়মিত তুলসী পাতার চা পান করলে নিম্নলিখিত সুবিধাগুলি পাওয়া যায়:

    ক. শ্লেষ্মা পাতলা করে (Mucus Thinning)

    তুলসীর ডিকনজেস্ট্যান্ট (Decongestant) বৈশিষ্ট্যগুলি বুকে জমে থাকা ঘন কফকে পাতলা করে দেয়। ফলে কফ সহজেই কাশি বা থুতুর মাধ্যমে শরীর থেকে বেরিয়ে যেতে পারে এবং শ্বাস নেওয়া সহজ হয়।

    খ. প্রদাহ কমায় (Reduces Inflammation)

    কাশির অন্যতম প্রধান কারণ হলো শ্বাসনালী এবং গলায় হওয়া প্রদাহ। তুলসীর অ্যান্টি-ইনফ্ল্যামেটরি গুণাগুণ এই প্রদাহ কমাতে সাহায্য করে, যার ফলে কাশির তীব্রতা কমে যায়।

    গ. রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি

    নিয়মিত তুলসী চা পান করলে শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বা ইমিউনিটি (Immunity) বাড়ে। এটি শরীরকে সাধারণ ঠান্ডা লাগা, ফ্লু এবং অন্যান্য শ্বাসযন্ত্রের সংক্রমণ থেকে রক্ষা করে।

    ঘ. গলা ব্যথা দূর করে

    তুলসী চায়ে সামান্য আদা ও মধু যোগ করে পান করলে গলার সংক্রমণ এবং ব্যথা (Sore Throat) থেকে দ্রুত আরাম পাওয়া যায়।

    ৩. তুলসী চা তৈরির সহজ পদ্ধতি

    বাড়িতে সহজেই তুলসী চা তৈরি করা সম্ভব:

    • উপাদান: ৮ থেকে ১০টি তাজা তুলসী পাতা, ১ কাপ জল, ১ চা চামচ গ্রেট করা আদা (ঐচ্ছিক) এবং সামান্য মধু বা গুড় (স্বাদের জন্য)।
    • পদ্ধতি: জল পাত্রে নিয়ে গরম করুন। তাতে তুলসী পাতা ও আদা যোগ করে ৫ মিনিট ফোটান। জল অর্ধেক হয়ে এলে নামিয়ে ছেঁকে নিন। হালকা গরম অবস্থায় মধু মিশিয়ে পান করুন।
    • ব্যবহার: দিনে অন্তত দুবার (সকালে এবং সন্ধ্যায়) এই চা পান করা যেতে পারে।

    ৪. কী করবেন

    শীতকালে কফ এবং কাশির মতো সমস্যা মোকাবিলায় তুলসী পাতার চা একটি নিরাপদ এবং কার্যকর ঘরোয়া সমাধান। এটি কেবল লক্ষণগুলি কমায় না, বরং শরীরের অভ্যন্তরীণ প্রতিরোধ ক্ষমতাও বাড়িয়ে তোলে। তবে দীর্ঘস্থায়ী বা তীব্র সমস্যা হলে অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিত।

