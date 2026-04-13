একটানা টিভি দেখছেন? কত ক্ষণের বেশি টিভি দেখলে হার্ট অ্যাটাক হতে পারে জানেন কি
দীর্ঘ ক্ষণ টানা বসে টিভি দেখলে বাড়ে হৃদরোগের আশঙ্কা। জানেন কি কত ক্ষণের বেশি টিভির সামনে একটানা বসে থাকা উচিত নয়?
সন্ধ্যা হলেই সিরিয়াল চালিয়ে ফেলেন টিভিতে? তার পরে চলতে থাকে রাতে ঘুমোতে যাওয়া পর্যন্ত? এটাই রোজ হচ্ছে? তাহলে জেনে রাখুন, এই অভ্যাস বাড়িয়ে দিচ্ছে হার্ট অ্যাটাক বা হৃদরোগের আশঙ্কা। এমনই বলছে হালের গবেষণা। সম্প্রতি গবেষণায় বলা হয়েছে, যাঁরা দীর্ঘ ক্ষণ টানা বসে টিভি দেখেন, তাঁদের রক্ত জমাট বাঁধার আশঙ্কা অনেকটাই বেড়ে যায়।
হালে ইংল্যান্ডের University of Bristol-এর অধ্যাপকরা একটি গবেষণা করেছেন টিভি দেখা নিয়ে। গবেষণাপত্রটি ছাপা হয়েছে European Journal of Preventive Cardiology নামের জার্নালে। সেখানেই উঠে এসেছে এই তথ্য।
কী কী দেখা গিয়েছে গবেষণায়:
টানা ৪ ঘণ্টা বা তার বেশি সময় ধরে টিভির সামনে বসে থাকলে রক্ত জমাট বাঁধার আশঙ্কা অনেকটা বেড়ে।
যাঁরা রোজ টানা ৪ ঘণ্টা বা তার বেশি সময় ধরে টিভির সামনে বসে থাকেন, তাঁদের হার্ট অ্যাটাকের আশঙ্কা প্রায় ৩৫ শতাংশ বেড়ে যায়।
টিভি দেখার মাঝে ২ ঘণ্টা বা আড়াই ঘণ্টা অন্তর একটু বিশ্রাম নিলে বা হাঁটাচলা করলে এই আশঙ্কা অনেকটা কমে।
গবেষক দলের প্রধান সেটর কুনুটসর জানিয়েছেন, যাঁরা ভাবেন, তাঁরা নিয়মিত শরীরচর্চা করেন বা হাঁটাহাঁটি করেন বলে তাঁদের হার্ট অ্যাটাকের মতো সমস্যা হবে না— তাঁদের ধারণাও ভুল। টানা দীর্ঘ ক্ষণ টিভির সামনে বসে থাকা মানেই বিপদ আসন্ন। রক্ত জমাট বাঁধার আশঙ্কা বহু গুণ বেড়ে যেতে পারে এর ফলে।
এই সমস্যা থেকে বাঁচতে কী করা উচিত?
বিজ্ঞানীরা বলছেন, প্রতি ২ থেকে আড়াই ঘণ্টা অন্তর উঠে দাঁড়ান। একটু হাঁটাহাঁটি করুন।
মাঝের সময়টা টিভি বন্ধ রাখুন। অন্য কোনও দিকে তাকান।
টিভি বন্ধ করে মোবাইল ফোন নিয়ে বসলাম— এটাও যেন না হয়। ওই সময়ে একটু রান্না করুন বা অন্য কোনও কাজ করুন। তাতে এই ঝুঁকি কমবে।
