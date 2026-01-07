প্রস্রবের রং দেখে কি শরীরের অবস্থা টের পাওয়া যায়? কখন ডাক্তারের কাছে যেতেই হবে

প্রস্রবের রং দেখে কি শরীরের অবস্থা টের পাওয়া যায়? কখন ডাক্তারের কাছে যেতেই হবে
প্রস্রাবের রঙের পরিবর্তন আপনার শরীরের অভ্যন্তরীণ জটিলতা বা স্বাস্থ্যের অবস্থা সম্পর্কে অনেক না-বলা কথা জানিয়ে দিতে পারে। আপনি পর্যাপ্ত জল খাচ্ছেন কি না, লিভার বা কিডনি ঠিকঠাক কাজ করছে কি না—তার প্রাথমিক ইঙ্গিত পাওয়া যায় এই প্রস্রাবের রং দেখেই।
২০২৬ সালে দাঁড়িয়ে ব্যস্ত জীবনযাত্রায় নিজের শরীরের এই ছোটখাটো সংকেতগুলো চিনে রাখা অত্যন্ত জরুরি। কখন প্রস্রাবের রং দেখে সাবধান হবেন? জেনে নিন বিস্তারিত।
প্রস্রাবের রঙের অর্থ: কোনটি সুস্থ আর কোনটি বিপদের লক্ষণ?
১. স্বচ্ছ বা বর্ণহীন (Clear Water Like)
যদি আপনার প্রস্রাব একদম জলের মতো স্বচ্ছ হয়, তবে বুঝতে হবে আপনি প্রয়োজনের তুলনায় অতিরিক্ত জল খাচ্ছেন। যদিও এটি খুব বড় সমস্যা নয়, তবে শরীরে ইলেকট্রোলাইটের ভারসাম্য নষ্ট হতে পারে। জল পানের পরিমাণ কিছুটা কমান।
২. হালকা হলদেটে বা খড়ের মতো (Pale Yellow)
এটিই সুস্থ শরীরের লক্ষণ। এর অর্থ হলো আপনার শরীর পর্যাপ্ত হাইড্রেটেড এবং আপনার কিডনি সঠিকভাবে কাজ করছে।
৩. গাঢ় হলুদ বা আম্বারের মতো রং (Deep Yellow)
প্রস্রাবের রং গাঢ় হলুদ হওয়ার অর্থ হলো আপনার শরীর জলশূন্য বা ডিহাইড্রেটেড। শরীর সংকেত দিচ্ছে যে আপনার এখনই জল খাওয়া প্রয়োজন। সাধারণত সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর এমন রং হতে পারে, যা স্বাভাবিক।
৪. লালচে বা গোলাপি (Red or Pinkish)
এটি অত্যন্ত দুশ্চিন্তার কারণ হতে পারে। যদি আপনি আগের রাতে বিট বা ব্লুবেরি জাতীয় কিছু না খেয়ে থাকেন, তবে প্রস্রাবের এই রং রক্তপাতের সংকেত দেয়। এটি মূত্রনালীর সংক্রমণ (UTI), কিডনিতে পাথর বা প্রস্টেটের সমস্যার লক্ষণ হতে পারে। এমন হলে দেরি না করে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।
৫. কমলা রং (Orange)
অনেক সময় ভিটামিন সি বা অ্যান্টিবায়োটিক জাতীয় ওষুধ খেলে এমন হয়। তবে ওষুধের প্রভাব ছাড়াও যদি রং কমলা হয়, তবে তা লিভার বা পিত্তনালীর (Bile Duct) সমস্যার ইঙ্গিত হতে পারে।
৬. নীল বা সবুজ (Blue or Green)
এটি খুব বিরল। সাধারণত খাবারে ব্যবহৃত কৃত্রিম রং বা বিশেষ কিছু ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার ফলে এমন হয়। এছাড়া নির্দিষ্ট কিছু ব্যাকটেরিয়া সংক্রমণের কারণেও প্রস্রাব নীলাভ হতে পারে।
৭. ফেনার মতো প্রস্রাব (Foamy Urine)
রঙের চেয়েও যদি প্রস্রাবে প্রচুর ফেনা দেখা যায়, তবে সেটি কিডনির গুরুতর সমস্যার সংকেত হতে পারে। এর অর্থ প্রস্রাবের সাথে শরীর থেকে প্রোটিন বেরিয়ে যাচ্ছে।
কখন দ্রুত চিকিৎসকের কাছে যাবেন?
- যদি প্রস্রাবের সাথে রক্ত দেখা যায়।
- প্রস্রাবের রং বদলানোর সাথে পিঠে বা তলপেটে তীব্র ব্যথা হয়।
- যদি রঙের পরিবর্তনের সাথে জ্বর বা বমি বমি ভাব থাকে।
- যদি প্রস্রাবের রং অস্বাভাবিক গাঢ় বা কালচে বাদামী হয়ে যায়।
প্রস্রাবের রঙের দিকে নজর রাখা মানেই নিজের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের স্বাস্থ্যের ওপর নজর রাখা। প্রতিদিন অন্তত ৩-৪ লিটার জল পান করুন এবং রঙের বড় কোনো পরিবর্তন নজরে পড়লে পরীক্ষা করিয়ে নিন। আপনার সচেতনতাই আপনাকে বড় বিপদ থেকে রক্ষা করতে পারে।