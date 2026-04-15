বেসিনের জেদি দাগ পরিষ্কার করতে ব্যবহার করুন এই সব জিনিস, নতুনের মতো চকচক করবে
ওয়াশ বেসিন পরিষ্কার করা খুব কঠিন কাজ নয়। আপনাকে শুধু কৌশল সম্পর্কে সচেতন হতে হবে। এখানে আমরা ওয়াশ বেসিন পরিষ্কার করা এবং এর উপর একগুঁয়েমি দাগ পরিষ্কার করার হ্যাকগুলি বলছি। জেনে নিন:
আজকাল প্রতিটি বাড়িতেই প্রায় বেসিন ব্যবহার করা হয়। হাত ধোয়া থেকে শুরু করে মুখ ধোয়া পর্যন্ত সবকিছুর জন্য বেসিন কাজে আসে। এটি বাড়ির প্রধান প্রবেশ দ্বারে অবস্থিত, তাই এটি পরিষ্কার রাখা খুবই জরুরি। কারণ এটি নোংরা হাত পরিষ্কার করতে, মুখে জমে থাকা খাবার বের করতে ব্যবহার করা হয়, এটিও দ্রুত নোংরা হয়ে যায়।
অনেকেই বেসিনে নোংরা দাগ রয়েছে, আবার কারও কারও খারাপ কল রয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে, এগুলি পরিষ্কার করার জন্য এখানে কিছু হ্যাক রয়েছে যা আপনার জন্য দরকারী হতে পারে।
বেসিন কীভাবে পরিষ্কার করবেন প্রথম হ্যাকটির জন্য লেবু এবং লবণ প্রয়োজন। এর জন্য প্রথমে বেসিনের উপরে লবণ ছিটিয়ে তারপর তার উপরে লেবু ঘষুন। দাগের উপরও ভালো করে ঘষার পর জল দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। এটি করার পর দাগ দূর হবে এবং তাজা সুগন্ধও আসবে।
দ্বিতীয় হ্যাকে বেসিন পরিষ্কার করার দ্বিতীয় হ্যাকটি হবে হোয়াইট টুথপেস্ট। এর জন্য স্পঞ্জের উপর টুথপেস্ট প্রয়োগ করুন এবং তারপরে এটি বেসিনে ভাল করে ঘষুন। ২ থেকে ৩ মিনিট ধোয়ার পরে, এটা জল দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। বেসিন নতুনের মতো জ্বলজ্বল করবে এবং জলের দাগও দূর হবে।
তৃতীয় হ্যাক এই হ্যাকের জন্য, পুরো বেসিনে বেকিং সোডা ছিটিয়ে দিন এবং তারপরে একটি লেবু অর্ধেক কেটে এটি দিয়ে বেসিনটি ঘষুন। এটি ৫-১০ মিনিটের জন্য রেখে দিন এবং পরিষ্কার জল দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। বেকিং সোডা এবং লেবুর প্রতিক্রিয়া তাত্ক্ষণিকভাবে ময়লা কেটে ফেলবে এবং বেসিনটি আবার পরিষ্কার দেখাবে।
চতুর্থ হ্যাক একগুঁয়েমি দাগ পরিষ্কার করতে সাদা ভিনেগার ব্যবহার করুন। ভিনেগার ম্যাজিকের মতো কাজ করে, বিশেষ করে কলের চারপাশে জমে থাকা সাদা দাগ দূর করতে। এর জন্য একটি স্প্রে বোতলে সমান পরিমাণে ভিনেগার ও জল মিশিয়ে নিন। এটি বেসিন এবং কলের উপর স্প্রে করুন। এটি কিছুক্ষণ বসতে দিন এবং তারপরে একটি পুরানো টুথব্রাশ দিয়ে কোণগুলি পরিষ্কার করুন এবং জল দিয়ে ধুয়ে ফেলুন।
পঞ্চম হ্যাক যদি ওয়াশ বেসিনটি খুব বেশি নোংরা না হয় তবে এটি পরিষ্কার করার জন্য আপনার ডিশ ওয়াশিং সাবান ব্যবহার করা উচিত। এ জন্য স্পঞ্জে সামান্য তরল সাবান নিন এবং বেসিনে ঘষুন। এটি বেসিনের তৈলাক্তকরণ সরিয়ে ফেলবে এবং এটি আবার উজ্জ্বল করে তুলবে।
পাঠকদের প্রতি: প্রতিবেদনটি প্রাথমিক ভাবে অন্য ভাষায় প্রকাশিত। স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতির মাধ্যমে এটির বাংলা তরজমা করা হয়েছে। HT বাংলার তরফে চেষ্টা করা হয়েছে, বিষয়টির গুরুত্ব অনুযায়ী নির্ভুল ভাবে পরিবেশন করার। এর পরেও ভাষান্তরের ত্রুটি থাকলে, তা ক্ষমার্হ এবং পাঠকের মার্জনা প্রার্থনীয়।