    Valentines Day 2026: ভ্যালেন্টাইন্স ডে-তে প্রেম নিবেদন করবেন? বিভিন্ন ভাষায় ‘I Love You’ কে কীভাবে বলা হয়..দেখে নিন

    ভ্যালেন্টাইন্স ডে-তে কাউকে মনের কথা বলার আগে দেখে নিন, বিভিন্ন ভাষায় ‘I Love You’কে কী বলা হয়।

    Published on: Feb 13, 2026 6:42 PM IST
    By Sritama Mitra
    রাত পোহালেই ২০২৬ সালের ভ্যালেন্টাইন্স ডে। গোটা বিশ্বজুড়ে পালিত হতে চলেছে প্রেম দিবস। এই বিশেষ দিনটিতে অনেকেই নিজের মনের কথা মনের মানুষটিকে জানিয়ে থাকেন। এমন দিনটিকে প্রেমের প্রস্তাব দেওয়ার জন্যও অনেকে বেছে নেন। তবে কীভাবে প্রেমের প্রস্তাব দেওয়ার সময় কথা বললে, কাছের মানুষের তরফেও সম্মতি চলে আসে, তা অনেকেই ঠাওরাতে পারেন না।

    ভিন্ন ভাষায় ‘I Love You’ কে কীভাবে বলা হয়? দেখে নিন।

    প্রেমের প্রস্তাব দেওয়ার ক্ষেত্রে ‘I Love You’ কথাটিকেই অনেকে বেছে নিন। তবে জানেন কী, এদেশের বিভিন্ন ভাষায় এই প্রেম নিবেদন সূচক বাক্যটিকে কীভাবে বলা হয়? দেখে নেওয়া যাক কোন ভাষায় ‘I Love You’ কে কী বলা হয়!

    হিন্দিতে তো ‘ম্যায় তুমসে প্যায়ার করতা হু’ বা ‘ম্যায় তুমসে প্যায়ার করতি হু’, এমন বাক্য অনেকেই জানেন। বাংলাতেও 'আমি তোমাকে ভালোবাসি' বাক্যটি ব্যবহার হয়। তবে দেশের অন্যপ্রান্তের ভাষায় ‘I Love You’ কে কীভাবে বলা হয় দেখা যাক। মারাঠিতে বলা হয়-'মি তুঝাওয়ার প্রেম করতো', তেলুগুতে বলা হয়- ‘নেনু নিন্নু প্রেমাস্তিন্নানু’, তামিলে বলা হয়- ‘নান উন্নাই কাধালিক্কিরেন’, গুজরাতি ভাষায় বলা হয়,'হু তানমু প্রেম করুছু'। পঞ্জাবিতে বলা হয়, ‘ম্যায় তেনু প্যায়ার কারধা হাঁ’, কানাড়া ভাষায় বলা হয়,'নানু নিন্নান্নু প্রীথিসুত্তেনে', ওড়িয়াতে, ‘মু তুমাকু ভালা পায়’, মালায়লম ভাষায় বলা হয়,' নিজান নিন্নে স্নেহিক্কুন্নু', অসমিয়া ভাষায় বলা হয়, ‘মোই তোমাক ভাল পাও’। ভোজপুরী ভাষায় বলা হয়,' হাম তাহারা সে প্যায়ার করিলা'।

    এভাবেই বিভিন্ন ভাষাভাষির মধ্য দিয়ে নানান প্রান্তির পার হয়ে, বেড়াজাল পার হয়ে ভালোবাসা ভেসে যায় দিক দিগন্তে। হিংসা, হানাহানির নানান কিছুর মাঝে, প্রেমের বিশেষ বার্তায় ভরে ওঠে ভ্যালেন্টাইন্স ডে। ভাষা যাই হোক, মনের কথা গুছিয়ে বলতে কেবল লাগে, মনের ভাষাকে ব্যক্ত করার ইচ্ছা। আর সেটি থাকলেই সহজে মনের মানুষটিকে প্রেম দিবসে নিজের কথা বলা যায়।
    (তথ্য সৌজন্য এআই )

