Valentines Day 2026: ভ্যালেন্টাইন্স ডে-তে প্রেম নিবেদন করবেন? বিভিন্ন ভাষায় ‘I Love You’ কে কীভাবে বলা হয়..দেখে নিন

Valentines Day 2026: ভ্যালেন্টাইন্স ডে-তে প্রেম নিবেদন করবেন? বিভিন্ন ভাষায় ‘I Love You’ কে কীভাবে বলা হয়..দেখে নিন
ভ্যালেন্টাইন্স ডে-তে কাউকে মনের কথা বলার আগে দেখে নিন, বিভিন্ন ভাষায় ‘I Love You’কে কী বলা হয়।
রাত পোহালেই ২০২৬ সালের ভ্যালেন্টাইন্স ডে। গোটা বিশ্বজুড়ে পালিত হতে চলেছে প্রেম দিবস। এই বিশেষ দিনটিতে অনেকেই নিজের মনের কথা মনের মানুষটিকে জানিয়ে থাকেন। এমন দিনটিকে প্রেমের প্রস্তাব দেওয়ার জন্যও অনেকে বেছে নেন। তবে কীভাবে প্রেমের প্রস্তাব দেওয়ার সময় কথা বললে, কাছের মানুষের তরফেও সম্মতি চলে আসে, তা অনেকেই ঠাওরাতে পারেন না।
প্রেমের প্রস্তাব দেওয়ার ক্ষেত্রে ‘I Love You’ কথাটিকেই অনেকে বেছে নিন। তবে জানেন কী, এদেশের বিভিন্ন ভাষায় এই প্রেম নিবেদন সূচক বাক্যটিকে কীভাবে বলা হয়? দেখে নেওয়া যাক কোন ভাষায় ‘I Love You’ কে কী বলা হয়!
হিন্দিতে তো ‘ম্যায় তুমসে প্যায়ার করতা হু’ বা ‘ম্যায় তুমসে প্যায়ার করতি হু’, এমন বাক্য অনেকেই জানেন। বাংলাতেও 'আমি তোমাকে ভালোবাসি' বাক্যটি ব্যবহার হয়। তবে দেশের অন্যপ্রান্তের ভাষায় ‘I Love You’ কে কীভাবে বলা হয় দেখা যাক। মারাঠিতে বলা হয়-'মি তুঝাওয়ার প্রেম করতো', তেলুগুতে বলা হয়- ‘নেনু নিন্নু প্রেমাস্তিন্নানু’, তামিলে বলা হয়- ‘নান উন্নাই কাধালিক্কিরেন’, গুজরাতি ভাষায় বলা হয়,'হু তানমু প্রেম করুছু'। পঞ্জাবিতে বলা হয়, ‘ম্যায় তেনু প্যায়ার কারধা হাঁ’, কানাড়া ভাষায় বলা হয়,'নানু নিন্নান্নু প্রীথিসুত্তেনে', ওড়িয়াতে, ‘মু তুমাকু ভালা পায়’, মালায়লম ভাষায় বলা হয়,' নিজান নিন্নে স্নেহিক্কুন্নু', অসমিয়া ভাষায় বলা হয়, ‘মোই তোমাক ভাল পাও’। ভোজপুরী ভাষায় বলা হয়,' হাম তাহারা সে প্যায়ার করিলা'।
এভাবেই বিভিন্ন ভাষাভাষির মধ্য দিয়ে নানান প্রান্তির পার হয়ে, বেড়াজাল পার হয়ে ভালোবাসা ভেসে যায় দিক দিগন্তে। হিংসা, হানাহানির নানান কিছুর মাঝে, প্রেমের বিশেষ বার্তায় ভরে ওঠে ভ্যালেন্টাইন্স ডে। ভাষা যাই হোক, মনের কথা গুছিয়ে বলতে কেবল লাগে, মনের ভাষাকে ব্যক্ত করার ইচ্ছা। আর সেটি থাকলেই সহজে মনের মানুষটিকে প্রেম দিবসে নিজের কথা বলা যায়।
(তথ্য সৌজন্য এআই )