    Evening walk benefits: বিকেলে হাঁটলে আদৌ কোনও উপকার আছে নাকি? লিস্টি জানলে হয়তো আপনিও হাঁটবেন রোজ

    Evening walk benefits: বিকেলে হাঁটার কি আদৌ কোনও উপকার আছে? বিজ্ঞান বলছে ভুরি ভুরি উপকার আছে বিকেলে হাঁটার। সে লিস্টি জানলে আপনিও হাঁটা শুরু করবেন।

    Published on: Feb 05, 2026 9:46 AM IST
    By Suman Roy
    বিকেলে হাঁটলে আদৌ কোনও লাভের লভ হয়? প্রশ্নটা অনেকেরই মনে মাথাচাড়া দিতে পারে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, বিকেলে নিয়ম করে হাঁটলে সত্যিই অনেক উপকার মেলে। উপকারের তালিকা জানলে হয়তো অবাক হবেন।

    ঘুম ভালো হয়: বিশেষজ্ঞদের মতে, বিকেলে হাঁটার অভ্যাস বজায় রাখলে রাতে ঘুমটা বেশ ভালো হয়। এতে শরীর খারাপের আশঙ্কাও কমে। রাতের ঘুম কতটা জরুরি, সে আর নতুন করে বলার কিছু নেই। রাতে ঘুম না হলে সারাদিনের কাজেরই বারোটা বেজে যায়।

    স্ট্রেস কমে: কাজের চাপে মন খারাপ বেড়ে যায়। একইসঙ্গে বাড়তে থাকে স্ট্রেস। এই স্ট্রেস কমাতেই রোজ নিয়ম করে হাঁটা জরুরি।

    মাথা ভালো কাজ করে: অনেকসময় এমন হয় যে মাথা ঠিকমতো কাজ করছে না। মাথা যেন ভার হয়ে আছে। হাঁটলে এই সমস্যা থেকে রেহাই পাবেন সহজেই।

    ওজন কমায়: নিয়মিত হাঁটলে ওজন বাড়ে না। নিয়ন্ত্রণে থাকে শরীরের ওজন। ওজন ঠিক থাকলে অনেক সমস্যাই কিন্তু এড়ানো যায়।

