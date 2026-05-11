Weight Loss Important Tips: ওজন কমাতে রোজ জোরে হাঁটেন কি? জানেন এর সঠিক পদ্ধতি কেমন হওয়া উচিত! টিপস একনজরে

Weight Loss Important Tips: ওজন কমাতে রোজ জোরে হাঁটেন কি? জানেন এর সঠিক পদ্ধতি কেমন হওয়া উচিত! টিপস একনজরে
Weight Loss Important Tips: প্রতিদিনের রুটিনে অনেকেই স্পিড ওয়াক বা জোরে হাঁটাকে রেখে দিয়েছেন। তবে ওজন কমানোর জন্য হাঁটার ক্ষেত্রে বেশ কয়েকটি পদ্ধতি মেনে চলার পরামর্শ দিচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা। অনেকেই রোজ সকালে স্পিড ওয়াক করে থাকেন, তবে তারপরও কিছুতেই কমছে না তাঁদের ওজন! এই ক্ষেত্রে পদ্ধতিগত কিছু সমস্যা থেকে যাচ্ছে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। প্রতিদিন ৫০০ ক্যালোরি বার্ন করার জন্য বেশ কয়েকটি পদ্ধতিকে রপ্ত করা প্রয়োজন বলছেন, বিশেষজ্ঞরা। যদি কেউ হেঁটে দেহের বাড়তি মেদ কমাতে চান, তাহলে তাঁর জন্য রয়েছে বিশেষজ্ঞদের বেশ কয়েকটি টিপস।
কীভাবে হাঁটা উচিত?
কতটা সময়ে কতটা দূর হাঁটা হচ্ছে, তা স্থির করা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। শুধু তাই নয়, চলার সময় চলার গতি ও চলার ধরণের ওপর অনেকটাই নির্ভর করে রয়েছে ওজনের কমতি ও বেড়ে যাওয়ার ঘটনা। এছাড়াও আপনি দিনে হাঁটছেন না রাতে, বা কোন পরিবেশে হাঁটছেন তাও খুব উদ্বেগের বিষয়। যদি কারোর জোরে জোরে হাঁটাতে অসুবিধা থাকে, তাহলে অনেকেই অল্প অল্প করে হাঁটার গতি বাড়াতে পারেন। তবে যতক্ষণ হাঁটছেন ততক্ষণে নডর রাখতে হবে ঘড়ির কাঁটার দিকেও।
খাওয়ার পর কী হাঁটা উচিত?
খাওয়ার পর হুঠ করে শোওয়া উচিত নয়। খাওয়ার পর হাত দুই পাশে সোজা রেখে হাঁটার পরামর্শ দিচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা। হাঁটার সঙ্গে সঙ্গে হাতকে খুবই দুলিয়ে দুলিয়ে চলার পরামর্শ দিচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা। হাঁটার সময় কোনও কথা বলা যাবে না।
ব্রেক নিয়ে নিয়ে হাঁটলে লাভ নেই!
খুব আস্তে বা ব্রেক নিয়ে নিয়ে চলাফেরা করলে লাভ নেই। রোজ ২০ থেকে ৩০ মিনিট পর্যন্ত হাঁটা তলা জরুরি । এর থেকে কম করলে ১০ মিনিট পর্যন্ত স্পিড ওয়াক প্রয়োজন। অনেকেই ওজন কমানোর জন্য হাঁটাকে পাওয়ার ওয়াক বলে থাকেন। সঠিক পদ্ধতিতে এই হাঁটাহাঁটি করা গেলে প্রতিদিন ৫০০ ক্যালোরি বার্ন হয় বলে জানা যায়। ব্রেক না নিয়ে যদি প্রতি ঘণ্টায় ৪ থেকে ৫ মাইল হাঁটা যায়, তাহলে তা শরীরের মেদ ঝরাতে সাহায্য করে।
সুমন রায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় ডেপুটি নিউজ এডিটর পদে কর্মরত।