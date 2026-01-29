Thyroid Problem Remedies: থাইরয়েডের সমস্যায় ভুগছেন? এই খাবারগুলি নিয়মিত খেলে সমস্যা কমতে পারে

থাইরয়েডের সমস্যা এখন অনেকেরই। বিশেষত হরমোনের তারতম্যের জন্যেই এই সমস্যা হয়।
গলার কাছে একটি ছোট্ট গ্রন্থি বা গ্ল্যান্ডের নামই থাইরয়েড। যখন এই গ্রন্থি খুব বেশি পরিমাণে কাজ করে অথবা কম পরিমাণে কাজ করে তখন থাইরয়েডের সমস্যা দেখা দেয়।
থাইরয়েডের সমস্যার উপসর্গগুলি কী কী:
- চুল পড়ে যাওয়া।
- হৃদস্পদন কমে যাওয়া।
- বিপাকহার কমে গিয়ে ওজন বেড়ে যাওয়া।
এই সমস্যার পাকাপাকি সমাধান প্রক্রিয়া বলে দিতে পারেন চিকিৎসকরা। কিন্তু খাদ্যাভ্যাসে কিছু অদল বদল করে এই সমস্যা নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়। কী কী খেলে থাইরয়েড নিয়ন্ত্রনে থাকবে জেনে নিন:
- নারকেল থাইরয়েড রোগীদের জন্য বেশ উপকারি। নারকেল তেলে রান্না বা নারকেল খেলেও উপকার পাওয়া যায়। কারণ এতে আছে মিডিয়াম চেন ফ্যাটি অ্যাসিড এবং মিডিয়াম চেন ট্রাই গ্লিসারইড।
- থাইরয়েড রোগের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হল আমলকি। এতে রয়েছে ভিটামিন সি, যা থাইরয়েডের সমস্যার জন্য খুবই উপকারি।
- হরমোনের ভারসাম্য বজায় রাখতে সাহায্য করে জিঙ্ক। কুমরোর বীজে প্রচুর পরিমাণে জিঙ্ক থাকে। এটি থাইরয়েড হরমোনের ভারসাম্য বজায় রাখে।
- থাইরয়েড হরমোনের মাত্রা বজায় রাখতে দিনে তিনটে করে ব্রাজিল নাট খান। এতে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে সেলেনিয়াম যা হরমোনের ভারসাম্যকে বজায় রাখবে।