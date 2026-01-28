How to cook pulses: ডাল তো খাচ্ছেন, কিন্তু ঠিক পদ্ধতিতে খাচ্ছেন কি? জেনে নিন বিশেষজ্ঞের থেকে

ডাল খাওয়া যে খুবই দরকারি, সে কথা অনেকেই জানেন। কিন্তু ডালের সব পুষ্টিগুণই কি আপনার শরীর পাচ্ছে? নাকি ডাল ঠিক মতো না খাওয়ার ফলে, সেই পুষ্টিগুণের অনেকটাই বাদ পড়ে যাচ্ছে?
হালে দেশের নামজাদা পুষ্টিবিদ ডাল খাওয়ার তিনটি নিয়ম বাতলাছেন। এই পদ্ধতিতে ডাল খেলে তার সব পুষ্টিগুণ শরীর পাবে। শুধু তাই নয়, রোজকার দরকারি পুষ্টির অনেকটিই শরীর পেয়ে যাবে ডাল থেকে।
সেই তিনটি পদ্ধতি কী কী? রইল সন্ধান।
ভিজিয়ে রাখুন: রান্না করার আগে ডাল ভালো করে ভিজিয়ে নিন। সম্ভব হলে সারা রাত ভিজিয়ে রেখে দিন। এতে যদি অঙ্কুর বেরিয়ে যায়, তাহলে সবচেয়ে ভালো। ডালের মধ্যে এমন কিছু উপাদান থাকে, যেগুলি শরীরকে ডালের সব পুষ্টিগুণ পেতে বাধা দেয়। ভিজিয়ে রাখা ডাল থেকে ওই উপাদানগুলি বেরিয়ে যায়। ফলে শরীর বেশি পুষ্টি পায়।
ডালে মিশিয়ে নিন অন্য কয়েকটি জিনিস: এই অন্য জিনিসের তালিকায় প্রথমেই রয়েছে জোয়ার এবং বাজরা। এগুলি ডালের সঙ্গে মেশালে, এসেনসিয়াল এবং নন-এসেনসিয়াল অ্যামাইনো অ্যাসিডের ভারসাম্য থাকে। তাতে হাড় মজবুত হয় এবং রোগ প্রতিরোধ শক্তি বাড়ে।
এক রকমের ডাল নয়: শুধু মুসুর ডাল খাচ্ছেন তো, সেটিই খেয়ে যাচ্ছেন— এমন করবেন না। সব মিলিয়ে ভারতে প্রায় ৬৫০০ রকমের ডাল রয়েছে। তবে এর সবগুলি নিশ্চয়ই সব জায়গায় পাওয়া যায় না। তাঁর মতে, খুব বেশি নয়, মাত্র ৫ রকমের ডাল গোটা সপ্তাহে খেলেই হবে। এমনকী সবই যে ভাত বা রুটির সঙ্গে খেতে হবে, তাও নয়। পাঁপড়, ইডলি, ধোসা, লাড্ডু হিসাবেও নানা রকমের ডাল খাওয়া ভালো।
