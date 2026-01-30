Edit Profile
    Optical Illusion: কীসের ছবি দেখছেন? মাছ নাকি অন্য কিছু? আপনার উত্তরই বলে দেবে মস্তিষ্কের হাল কেমন

    এই ছবিতে কেউ দেখছেন মাছ, কেউ দেখছেন অন্য কিছু। আপনি কী দেখছেন, তা বলে দেবে আপনার মস্কিষ্কের কোন ভাগ বেশি সক্রিয়।

    Published on: Jan 30, 2026 5:11 PM IST
    By Suman Roy
    মানুষের মস্তিষ্কের দু’টি ভাগ আলাদা আলাদা ভাবে কাজ করে। কারও ক্ষেত্রে মস্তিষ্কের ডানদিকের অংশটি বেশি সক্রিয় হয়, কারও বা বাঁদিকের অংশটি। মস্তিষ্কের দু’টি ভাগ দু’ধরনের কাজ করে। কার মানসিকতা কেমন, তার অনেকটাই নির্ভর করে মস্তিষ্কের কোন ভাগটি বেশি সক্রিয়, তার উপর।

    কী দেখছেন এই ছবিতে? পুরো ছবিটি দেখুন নীচে।
    কী দেখছেন এই ছবিতে? পুরো ছবিটি দেখুন নীচে।

    হালে সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে একটি ছবি। কেউ বলছেন, ছবিটি একটি মাছের। কেউ বলছেন Mermaid বা মৎসকন্যার। কার মস্তিষ্কের কোন ভাগটি বেশি সক্রিয়, তার উপর নির্ভর করছে এই দু’টির মধ্যে কোনটি তিনি দেখতে পাচ্ছেন।

    যাঁদের মস্তিষ্কের ডানদিকের অংশ বেশি সক্রিয়, তাঁরা বেশি পরিমাণে সৃজনশীল হন। কল্পনাশক্তি, শিল্পকলা, সঙ্গীতের বিষয়ে তাঁদের আগ্রহ বেশি হয়। আর যাঁদের মস্তিষ্কের বাঁদিকের অংশ বেশি সক্রিয়, তাঁরা বেশি মাত্রায় বিশ্লেষণধর্মী হন। অঙ্ক, বিজ্ঞান, ভাষা, যুক্তিবিদ্যার প্রতি তাঁদের আগ্রহ বেশি হয়।

    এবার দেখে নেওয়া যাক, উপরের ছবিটিতে কী দেখলে, কার মস্তিষ্কের কোন অংশ বেশি সক্রিয় বলে ধরে নেওয়া হচ্ছে। তার আগে ভালো করে দেখে নিন ছবিটি।

    এই হল পুরো ছবিটি।
    এই হল পুরো ছবিটি।

    এই ছবিটিতে যাঁরা একটি মাছ দেখতে পাচ্ছেন, তাঁদের মস্তিষ্কের ডানদিকের অংশ বেশি সক্রিয়। অর্থাৎ শিল্পকলা, সঙ্গীতের বিষয়ে তাঁদের আগ্রহ বেশি। তাঁধের কল্পনা শক্তিও বেশি।

    আর যাঁরা এই ছবিটিতে কোনও মৎসকন্যা অর্থাৎ Mermaid দেখতে পাচ্ছেন, তাঁদের মস্তিষ্কের বাঁদিক বেশি সক্রিয়। অর্থাৎ তাঁরা বেশি বিশ্লেষণধর্মী। অঙ্ক, বিজ্ঞান, ভাষা, যুক্তিবিদ্যার প্রতি তাঁদের আগ্রহ বেশি।

    তবে এর পাশাপাশি কয়েক জন এই ছবিতে সিলমাছ এবং গাধার মাথাও দেখতে পেয়েছেন। তাঁধের কল্পনাশক্তি সবচেয়ে বেশি বলে দাবি করা হয়েছে Viral এই Optical Illusion-এ।

