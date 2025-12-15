Edit Profile
    রাস্তার কুকুর কামড়ালে কোন কাজগুলি করতেই হবে? তালিকাটা ভালো করে জেনে নিন

    জলাতঙ্ক একটি স্নায়বিক রোগ, যা একবার শুরু হলে আরোগ্য করা প্রায় অসম্ভব। তাই কুকুর কামড়ালে আতঙ্কিত না হয়ে দ্রুত ও সঠিকভাবে ব্যবস্থা নেওয়া অত্যন্ত জরুরি।

    Published on: Dec 15, 2025 9:49 AM IST
    By Suman Roy
    রাস্তার কুকুর বা অন্যান্য বন্য প্রাণীর কামড় একটি গুরুতর স্বাস্থ্য ঝুঁকি, কারণ এর মাধ্যমে জলাতঙ্ক বা র‍্যাবিস (Rabies)-এর মতো মারাত্মক রোগ ছড়াতে পারে। জলাতঙ্ক একটি স্নায়বিক রোগ, যা একবার শুরু হলে আরোগ্য করা প্রায় অসম্ভব। তাই কুকুর কামড়ালে আতঙ্কিত না হয়ে দ্রুত ও সঠিকভাবে ব্যবস্থা নেওয়া অত্যন্ত জরুরি।

    রাস্তার কুকুর কামড়ালে কোন কাজগুলি করতেই হবে?
    রাস্তার কুকুর কামড়ালে কোন কাজগুলি করতেই হবে?

    কুকুর কামড়ানোর পর পর্যায়ক্রমে কী কী করতে হবে, তার একটি বিস্তারিত নির্দেশিকা নিচে দেওয়া হলো।

    পর্যায় ১: তাৎক্ষণিক প্রাথমিক চিকিৎসা (Immediate First Aid)

    কুকুর কামড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে বাড়িতে বা ঘটনাস্থলে নিম্নলিখিত কাজগুলি শুরু করতে হবে:

    ১. আঘাতের স্থান পরিষ্কার করা (Wound Cleaning)

    • সাবান ও জল: যত দ্রুত সম্ভব সাবানের ফেনা তৈরি করে আঘাতের স্থানটি প্রচুর পরিমাণে জল দিয়ে অন্তত ১০ থেকে ১৫ মিনিট ধরে ভালোভাবে ধুয়ে ফেলুন। জল ঢেলে ঘষতে থাকুন। এটি জলাতঙ্কের ভাইরাসকে ক্ষতস্থান থেকে দূর করতে সাহায্য করে।
    • অ্যান্টিসেপটিক ব্যবহার: সাবান জল দিয়ে ধোয়ার পর, ক্ষতস্থানে পভিডোন-আয়োডিন (Povidone-Iodine) বা ক্লোরহেক্সিডিন (Chlorhexidine)-এর মতো অ্যান্টিসেপটিক দ্রবণ ব্যবহার করুন।

    ২. রক্তপাত বন্ধ করা

    • ক্ষত যদি গভীর না হয়, তবে কিছুক্ষণ রক্তপাত হতে দিন। রক্তপাতের মাধ্যমে কিছু ভাইরাস বেরিয়ে যেতে পারে।
    • পরিষ্কার কাপড় বা গজ (Gauze) ব্যবহার করে হালকা চাপ দিয়ে রক্তপাত বন্ধ করুন।

    ৩. ক্ষত ঢেকে রাখা

    • রক্তপাত বন্ধ হলে, ক্ষতটিকে একটি পরিষ্কার ড্রেসিং বা ব্যান্ডেজ দিয়ে আলতোভাবে ঢেকে দিন।

    পর্যায় ২: দ্রুত ডাক্তারের পরামর্শ ও চিকিৎসা (Urgent Medical Attention)

    প্রাথমিক চিকিৎসার পর দেরি না করে অবিলম্বে নিকটস্থ স্বাস্থ্যকেন্দ্র বা সরকারি হাসপাতালে যান।

    ৪. জলাতঙ্ক টিকা (Rabies Vaccine)

    • ডাক্তারকে কামড়ের ধরন, স্থান এবং কুকুরের অবস্থা (গৃহপালিত না রাস্তার) জানান।
    • ডাক্তার সিদ্ধান্ত নেবেন আপনাকে জলাতঙ্কের টিকা (Anti-Rabies Vaccine - ARV) দিতে হবে কি না। সাধারণত কুকুর কামড়ালে ০, ৩, ৭, ১৪, এবং ২৮ তম দিনে মোট ৪ বা ৫টি ডোজের একটি সিরিজ দেওয়া হয়। এই সিরিজটি সম্পূর্ণ করা অত্যন্ত জরুরি।

    ৫. ইমিউনোগ্লোবুলিন (RIG) প্রয়োগ

    • যদি কামড়টি গুরুতর হয় (যেমন, গভীর ক্ষত, মুখ বা মস্তিষ্কের কাছাকাছি), তবে ডাক্তার ক্ষতস্থানে সরাসরি র‍্যাবিস ইমিউনোগ্লোবুলিন (Rabies Immunoglobulin - RIG) ইনজেকশন দিতে পারেন। এই অ্যান্টিবডিগুলি সরাসরি ভাইরাসকে নিষ্ক্রিয় করতে সাহায্য করে এবং টিকার কাজ শুরু না হওয়া পর্যন্ত তাৎক্ষণিক সুরক্ষা দেয়।

    ৬. টিটেনাস শট

    • শেষ টিটেনাস টিকা কবে নিয়েছিলেন, তা ডাক্তারকে জানান। প্রয়োজন হলে ডাক্তার টিটেনাস টক্সয়েড টিকা দিতে পারেন।

    পর্যায় ৩: কুকুরের ওপর নজর রাখা

    যদি সম্ভব হয়, তবে কুকুরটিকে অন্তত ১০ দিন ধরে নজরে রাখুন। যদি কুকুরটি ১০ দিনের মধ্যে মারা যায় বা অস্বাভাবিক আচরণ করে, তবে দ্রুত ডাক্তারকে জানান। তবে, কুকুরের আচরণ যেমনই হোক, চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী টিকার পুরো কোর্সটি চালিয়ে যাওয়া উচিত।

    কুকুর কামড়ালে সময় নষ্ট করা সবচেয়ে বড় ভুল। জলাতঙ্ক একটি ১০০% প্রতিরোধযোগ্য কিন্তু প্রায় ১০০% মারাত্মক রোগ। তাই দ্রুত ক্ষত পরিষ্কার করা এবং দেরি না করে চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী টিকার সম্পূর্ণ কোর্স শেষ করাই একমাত্র নিরাপদ উপায়।

