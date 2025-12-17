শুধু সৌন্দর্যের জন্য নয়, প্রাচীন মিশরের যোদ্ধারা চোখে কাজল দিতেন কেন, জানলে অবাক হবেন

Edit Profile
    শুধু সৌন্দর্যের জন্য নয়, প্রাচীন মিশরের যোদ্ধারা চোখে কাজল দিতেন কেন, জানলে অবাক হবেন

    মিশরীয় রাজপরিবার, সাধারণ মানুষ এবং বিশেষ করে যোদ্ধারা চোখের চারপাশে ঘন কালো রঙের এই প্রলেপ ব্যবহার করতেন—এর পেছনে নিহিত ছিল গভীর ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, বৈজ্ঞানিক ও সামরিক কারণ।

    Published on: Dec 17, 2025 9:56 AM IST
    By Suman Roy
    প্রাচীন মিশরীয় সংস্কৃতিতে কাজল (Kohl), যা 'মেসডেমোট' নামে পরিচিত ছিল, তা কেবল প্রসাধনী হিসেবে ব্যবহার হতো না। মিশরীয় রাজপরিবার, সাধারণ মানুষ এবং বিশেষ করে যোদ্ধারা চোখের চারপাশে ঘন কালো রঙের এই প্রলেপ ব্যবহার করতেন—এর পেছনে নিহিত ছিল গভীর ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, বৈজ্ঞানিক ও সামরিক কারণ।

    শুধু সৌন্দর্যের জন্য নয়, প্রাচীন মিশরের যোদ্ধারা চোখে কাজল দিতেন কেন
    শুধু সৌন্দর্যের জন্য নয়, প্রাচীন মিশরের যোদ্ধারা চোখে কাজল দিতেন কেন

    প্রাচীন মিশরীয় সেনারা কেন চোখে কাজল ব্যবহার করতেন, এই অভ্যাসের বৈজ্ঞানিক ও সামরিক উদ্দেশ্য জেনে নিন।

    ১. সামরিক এবং ব্যবহারিক সুবিধা (Practical and Military Advantage)

    চোখে কাজল ব্যবহারের প্রধান কারণ ছিল সূর্যের তীব্রতা থেকে চোখকে রক্ষা করা, যা যুদ্ধক্ষেত্রে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ছিল।

    • আলোর ঝলকানি প্রতিরোধ (Anti-Glare Function): মিশরীয়রা সাধারণত মরুভূমি বা উজ্জ্বল আলো ঝলমলে পরিবেশে যুদ্ধ করত। কাজলের কালো রঙ চোখের চারপাশে এক ধরনের ম্যাট বা নিস্তেজ স্তর তৈরি করত, যা সূর্যের তীব্র আলো এবং বালি থেকে প্রতিফলিত হওয়া ঝলকানি (Glare) শোষণ করে নিত।
    • লক্ষ্যভেদ সহজ করা: ঠিক যেমন ফুটবল খেলোয়াড়রা চোখের নিচে কালো স্ট্রিপ ব্যবহার করেন, তেমনি কাজলের এই গ্লেয়ার-বিরোধী বৈশিষ্ট্য সেনাদের দূরের জিনিস বা শত্রুর ওপর লক্ষ্য স্থির করতে এবং তাদের চোখকে আরাম দিতে সাহায্য করত।

    ২. চিকিৎসা এবং স্বাস্থ্যগত কারণ (Medicinal and Health Protection)

    প্রাচীন মিশরীয়দের কাজলের উপাদানগুলি ছিল অ্যান্টি-মাইক্রোবিয়াল এবং রোগ প্রতিরোধী।

    • সংক্রমণ প্রতিরোধ: নীল নদ সংলগ্ন এলাকায় মশা এবং মাছিবাহিত চোখের সংক্রমণ (Eye Infections) যেমন কনজাংটিভাইটিস (Conjunctivitis) ছিল একটি সাধারণ সমস্যা। কাজলে থাকা লেড-ভিত্তিক যৌগ, যেমন গ্যালেনা (Galena), এবং অন্যান্য সালফাইডের উপস্থিতি অ্যান্টি-ব্যাকটেরিয়াল বৈশিষ্ট্যযুক্ত ছিল।
    • চোখের সুরক্ষা: বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করেছেন, কাজলে উপস্থিত এই উপাদানগুলি যখন ত্বকের সংস্পর্শে আসে, তখন এটি নাইট্রিক অক্সাইড (Nitric Oxide) তৈরি করে। এই নাইট্রিক অক্সাইড শ্বেত রক্তকণিকার (White Blood Cells) মাধ্যমে চোখের সংক্রমণের বিরুদ্ধে লড়াই করতে সাহায্য করত।

    ৩. ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক তাৎপর্য

    কাজল ব্যবহারের পেছনে ধর্মীয় বিশ্বাসও গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

    • ঈশ্বরের সুরক্ষা: মিশরীয়রা বিশ্বাস করত, চোখ হলো আত্মার প্রবেশদ্বার। কাজলের ব্যবহার তাদের সূর্য দেবতা রা (Ra) এবং আকাশ দেবতা হোরাস (Horus)-এর সুরক্ষা এনে দেবে। কাজলের চোখ ছিল হোরাস দেবতার চোখের প্রতীক (Eye of Horus)।
    • দুষ্ট আত্মা দূর করা: এটি ছিল এক ধরনের ট্যালিসম্যান বা কবজ, যা দুষ্ট আত্মা এবং অমঙ্গলজনক নজর থেকে রক্ষা করত বলে মনে করা হতো।

    ৪. শেষ কথা

    প্রাচীন মিশরীয় সেনারা চোখে কাজল ব্যবহার করতেন কেবল সৌন্দর্যের জন্য নয়, বরং এটি ছিল একটি বহুমুখী সামরিক কৌশল। সূর্যের ঝলকানি থেকে চোখকে বাঁচানো এবং সংক্রমণ প্রতিরোধ করা—এই দুটি ব্যবহারিক কারণই কাজলের ব্যবহারকে যুদ্ধক্ষেত্রের জন্য অপরিহার্য করে তুলেছিল। তাই, এই অভ্যাসটিকে প্রাচীন রসায়ন এবং সামরিক বিজ্ঞানের এক অনন্য মিশ্রণ হিসেবে দেখা হয়।

