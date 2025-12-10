Edit Profile
    সব বল পেনে ঢাকনাতেই ফুটো থাকে! কেন বলুন তো? কারণটা খুবই ভয়ের

    বল পেনের ঢাকনায় ছিদ্র থাকে। এর কারণ অবশ্য অনেকেই জানেন না । এখন জেনে নিন। 

    Published on: Dec 10, 2025 3:52 PM IST
    By Suman Roy
    প্রায় প্রতিটি বল পেনের ঢাকনায় (Ballpoint Pen Cap) একটি ছোট ফুটো বা ছিদ্র দেখা যায়। এই ফুটোটি অনেকে কালি শুকিয়ে যাওয়া বা বাতাসের চলাচল নিশ্চিত করার জন্য রয়েছে বলে মনে করেন। যদিও এই কারণগুলির কিছুটা প্রভাব আছে, তবে এর পেছনে প্রধান এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কারণটি হলো নিরাপত্তা (Safety)।

    বল পেনের ঢাকনায় ফুটো থাকার আসল কারণ এবং এর সঙ্গে যুক্ত নিরাপত্তা। জেনে নিন, সেটির সম্পর্কে।

    ১. মূল কারণ: দমবন্ধ হওয়া প্রতিরোধ (Prevention of Choking)

    বল পেনের ঢাকনায় ফুটো থাকার প্রধান কারণটি হলো দুর্ঘটনাজনিত দমবন্ধ হওয়া বা শ্বাসরোধ (Choking) প্রতিরোধ করা।

    • শিশুদের সুরক্ষা: ছোট বাচ্চারা খেলার ছলে বা দাঁত দিয়ে কামড়ানোর সময় অসাবধানতাবশত পেনের ঢাকনা গিলে ফেলতে পারে। যদি ঢাকনাটি ভুলবশত শ্বাসনালীতে (Trachea) আটকে যায়, তবে এটি ফুসফুসে বাতাসের প্রবাহ সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করে দিতে পারে।
    • বাতাস চলাচলের পথ: ঢাকনার ওপরের ছোট ছিদ্রটি নিশ্চিত করে যে, যদি এটি গলায় আটকে যায়ও, তবে সেই ছিদ্র দিয়ে সামান্য পরিমাণে বাতাস ফুসফুসে পৌঁছাতে পারবে। এই সামান্য পরিমাণ বাতাস জরুরি অবস্থায় জীবন বাঁচানোর জন্য পর্যাপ্ত সময় দিতে পারে, যাতে দ্রুত চিকিৎসা শুরু করা যায়।

    ২. আন্তর্জাতিক মানদণ্ড (International Standards)

    এই ফুটোটি শুধু দুর্ঘটনাজনিত কোনো নকশা নয়, বরং এটি আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা মানদণ্ড অনুসরণ করে তৈরি করা হয়েছে।

    • আইএসও (ISO) মান: ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন ফর স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন (ISO) তাদের ১৩৩৪:১৯৯৬ মানদণ্ডে কিছু পেনের ক্যাপে এই ধরনের ফুটো রাখার নির্দেশ দেয়। এই নির্দেশনার প্রধান উদ্দেশ্য হলো শিশুদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় পেন প্রস্তুতকারক সংস্থাগুলি সাধারণত এই নিরাপত্তা প্রোটোকল অনুসরণ করে।

    ৩. অন্যান্য ছোটখাটো কারণ (Secondary Reasons)

    নিরাপত্তা ছাড়াও, এই ছিদ্রটি আরও কিছু কার্যকারিতায় সহায়তা করে:

    • কালি শুকিয়ে যাওয়া রোধ: পেনের ঢাকনা লাগানোর সময় ভেতরের এবং বাইরের বাতাসের চাপকে সমান করা এই ফুটোর একটি ছোট কাজ। এর ফলে পেনের ভেতরে বাতাসের চাপ হঠাৎ বেড়ে যায় না এবং কালি বের হওয়া বা শুকিয়ে যাওয়ার প্রক্রিয়াটি স্বাভাবিক থাকে।
    • সহজে খোলা: বাতাসের চাপ সমান থাকলে ঢাকনাটি সহজে খোলা এবং লাগানো যায়।

    বল পেনের ঢাকনায় থাকা ফুটোটির মূল উদ্দেশ্য হলো নিরাপত্তা। বিশেষ করে ছোট শিশুদের জীবন বাঁচাতে এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নকশা। এই ছোট্ট ছিদ্রটি নিশ্চিত করে যে, দুর্ভাগ্যবশত যদি কেউ এটি গিলে ফেলে, তবে শ্বাসনালীতে বাতাসের ন্যূনতম প্রবাহ বজায় থাকে।

