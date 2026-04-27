Shastra or Science: দরজার সামনে লেবু-লঙ্কা ঝোলানো হয় কেন? কোনও বৈজ্ঞানিক কারণ আছে কী

Shastra or Science: দরজার সামনে লেবু-লঙ্কা ঝোলানো হয় কেন? কোনও বৈজ্ঞানিক কারণ আছে কী
Shastra or Science: দোকানের বা বাড়ির দরজার সামনে অনেকেই লেবু-লঙ্কা সুতো দিয়ে গেঁথে ঝুলিয়ে রাখেন। এমনকী বাস বা অন্য যানবাহনের পিছনেও অনেককে এই লেবু আর লঙ্কা ঝুলিয়ে রাখতে দেখা যায়। অনেকের ধারণা এতে ঘরে অশুভ দৃষ্টি পড়ে না। এটি কি শুধুই সংস্কার? নাকি এর পিছনে অন্য কোনও কারণ আছে? দেখে নেওয়া যাক।
বহু বছর ধরে সংস্কার হিসাবেই এই লেবু এবং লঙ্কা ঝোলানোর প্রক্রিয়া চলে আসছে। অনেকেই মনে করেন, এই লেবু এবং লঙ্কা অত্যন্ত শুভ। তাই এগুলি একসঙ্গে ঝোলালে অশুভ কোনও কিছু ঘরে প্রবেশ করতে পারে না। কিন্তু এর পিছনে রয়েছে অন্য কিছু কারণও।
- অনেকে মনে করেন, লেবু এবং লঙ্কা এমন দু’টি উপাদান, যেগুলির দিকে তাকালে সঙ্গে সঙ্গে সেগুলির স্বাদ মনে পড়ে যায়। তাতে মন সম্পূর্ণ রূপে নিজের জিভের দিকে চলে যায়। অনেকের এতে লালা নিঃসৃত হতে থাকে। এতে ঝুলিয়ে রাখা-লেবু লঙ্কার পিছনে যে ঘর রয়েছে, সেদিকে খুব মনোযোগ দিয়ে তাকাতে ভুলে যান তিনি। তাতে ঘরের ভিতরের গোপনীয়তা বজায় থাকে। তবে এটি একেবারেই বিশ্বাস। এর পিছনে বৈজ্ঞানিক কোনও ব্যাখ্যা নেই।
- এর পাশাপাশি একটি কারণ আছে, যার পিছনে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা আছে। লেবু এবং লঙ্কা— দুটোরই কড়া গন্ধ আছে। সেই গন্ধ মশা-মাছির মতো পোকাদের দূরে রাখে। তাই দরজার মুখে লেবু-লঙ্কা ঝুলিয়ে রাখলে সেই পথে নানা ধরনের পোকামাকড় কম ঢোকে।
- বাস্তুশাস্ত্র মতেও দরজার মুখে লেবু-লঙ্কা ঝুলিয়ে রাখা ভালো। এতে ঘরের বাসিন্দাদের মঙ্গল হয়।
এই সব কারণেই লেবু আর লঙ্কা ঝুলিয়ে রাখার রেওয়াজ। যদিও এর অনেকটাই সংস্কার। তাই তার কতটা আপনি বিশ্বাস করবেন, তা পুরোটাই আপনার ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত।
সুমন রায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় ডেপুটি নিউজ এডিটর পদে কর্মরত।