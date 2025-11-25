শীতকালে আমলকি ও কাঁচা লঙ্কার শুকনো তরকারি! স্বাদে অতুলনীয়, বানাবেন কীভাবে?

শীতের মরসুমে আমলকি না খেলে কি আর চলে! এই ছোট সবুজ ফলটি স্বাস্থ্যের জন্য এক অমূল্য সম্পদ। প্রতিদিন এক থেকে দুটি আমলকি খেলে বাইরের সাপ্লিমেন্টের প্রয়োজন প্রায় ফুরিয়ে যায়। তবে, আমলকির স্বাদ কিছুটা কষা হওয়ায় এর রস বা সালাদ বানিয়ে খাওয়া অনেকের কাছেই কঠিন। সেক্ষেত্রে, আমলকি ও কাঁচা লঙ্কা মিশিয়ে একটি মশলাদার তরকারি বানিয়ে নিতে পারেন। এই শুকনো তরকারিটি সত্যিই খুব সুস্বাদু হয়। পরোটা বা রুটির সাথে বাচ্চারাও এটি খুব আনন্দের সাথে খাবে। এটি প্রায় আচারের মতো লাগে। তাহলে চলুন, ঝটপট এর রেসিপি জেনে নেওয়া যাক।
আমলকির তরকারির জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ: আমলকি ও কাঁচা লঙ্কার তরকারি বানানোর জন্য আপনার যে উপকরণগুলির প্রয়োজন হবে সেগুলি হল - আমলকি (১০-১১টি), কাঁচা লঙ্কা (৩-৪টি), আদা, সর্ষের তেল (৩-৪ চামচ), আধ চা চামচ জিরা, আধ চা চামচ সর্ষের দানা, আধ চা চামচ কালো জিরে, আধ চা চামচ মৌরি, হলুদ গুঁড়ো (আধ চা চামচ), ধনে গুঁড়ো (১ চামচ), লঙ্কা গুঁড়ো (১ চামচ), নুন স্বাদমতো, গুড় গুঁড়ো (৩-৪ চামচ) এবং এক চিমটি হিং।
আমলকি ও কাঁচা লঙ্কার মশলাদার তরকারি তৈরির পদ্ধতি: এটি বানানোর জন্য প্রথমে আমলকিগুলিতে কয়েকটি চিরা (কাট) দিয়ে নিন এবং তারপর সেগুলিকে ভাপে সেদ্ধ করতে বসিয়ে দিন। ৮-৯ মিনিট সেদ্ধ করার পর বীজগুলি বের করে আলাদা করে নিন। এবার একটি প্যানে সামান্য সর্ষের তেল গরম করে তাতে হিং, সর্ষের দানা, জিরা, কালো জিরে এবং মৌরি দিয়ে ফোঁড়ন দিন। এরপর কুচানো কাঁচা লঙ্কা মেশান, আদা লম্বা ও সরু করে কেটে দিন এবং সেদ্ধ আমলকি মেশান। সবকিছু এক মিনিট ধরে রান্না করুন। এরপর এতে কিছু সাধারণ মশলা যেমন হলুদ গুঁড়ো, লঙ্কা গুঁড়ো, ধনে গুঁড়ো এবং নুন মেশানোর পালা। সবজিটি ভালো করে নেড়েচেড়ে ৪-৫ মিনিট রান্না করুন। এরপর গুড়ের গুঁড়ো যোগ করুন এবং সবকিছু ভালোভাবে মিশিয়ে নিন। কিছুক্ষণ রান্না করার পর আপনার আমলকি ও কাঁচা লঙ্কার মশলাদার তরকারি তৈরি। গরম গরম পুরির সাথে পরিবেশন করুন।