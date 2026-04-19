    Relationship Tips: সঙ্গমের সময়ে এই কথাটি পুরুষ সঙ্গীর থেকে শুনতে চান নারী, বলছে সাম্প্রতিক গবেষণা

    Relationship Tips: প্রেম বা বৈবাহিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে শারীরিক সম্পর্ক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি জিনিস।

    Published on: Apr 19, 2026 8:50 AM IST
    By HT Bangla Desk
    Relationship Tips: প্রেম বা বিয়ের সম্পর্কের মধ্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যৌনতা। সঙ্গীর থেকে যৌনসম্পর্কের বা শারীরিক সম্পর্কের চাহিদা পূরণ হলে, সম্পর্কের মধ্যে একটা পরিপূর্ণ ভাব আসে। একথা বেশির ভাগ মানুষই জানেন। সেই জায়গাটিতে খামতি থাকলে সম্পর্কের ক্ষেত্রেও সমস্যা হয়।

    কিন্তু যৌনসম্পর্ক মানেই সেটি শুধুমাত্র শরীরের সম্পর্ক নয়, তার সঙ্গে সম্পর্ক আছে মনেরও। হালে যৌন সম্পর্কের চূড়ান্ত মুহূর্ত বা অরগাজমের সময়ে মানুষের মনের হাল কেমন থাকে, তা নিয়ে গবেষণা চালিয়েছেন ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের যৌনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা। তাঁরা দেখিয়েছেন অর্গাজমের সময়ে মহিলাদের মনের হাল কেমন থাকে, এবং সঙ্গীর থেকে তাঁরা কোন কথা শুনতে চান।

    ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকদের দাবি, যৌনসম্পর্কের চূড়ান্ত মুহূর্তে অর্থাৎ অর্গাজমের সময়ে পুরুষ সঙ্গীর মুখে থেকে ভালোবাসার কথা শুনতে চান নারীরা। যিনি যে ভাষায় ভালোবাসার কথা ব্যক্ত করেন, সেই কথা সঙ্গীর থেকে ওই মুহূর্তে শুনলে নারীদের ভালো লাগে, যৌনসম্পর্কে আরও পরিতৃপ্তি আসে।

    গবেষকদের দাবি, অরগাজমের মুহূর্তে ‘আই লাভ ইউ’ বলা বা নিজের ভাষায় ভালোবাসার কথা বলা পুরো পরিবেশটা, শারীরিক সম্পর্কের মাত্রাটাই বদলে দিতে পারে। এই পরামর্শ মেনে চললে, অনেকেরই দাম্পত্য জীবন বা প্রেমের সম্পর্ক অনেকখানি বদলে যেতে পারে বলে মত তাঁদের।

