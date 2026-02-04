Edit Profile
    World cancer day: বিশ্ব ক্যানসার দিবসে প্রতিবছর পালিত হয় ৪ ফেব্রুয়ারি। সারা বিশ্বের মারাত্মক ক্যানসারগুলির মধ্যে অন্যতম হল ফুসফুস ক্যানসার। কোন কোন লক্ষণ দেখলেই আগে থেকে এই বিষয়ে সতর্ক হবেন।

    Published on: Feb 04, 2026 2:11 PM IST
    By Suman Roy
    প্রতিবছর ৪ ফেব্রুয়ারি পালিত হয় বিশ্ব ক্যানসার দিবস। ক্যানসারের মতো মারণরোগ নিয়ে মানুষকে সচেতন করতেই এই বিশেষ উদ্যোগ।

    সারা বিশ্বে যে ক্যানসারগুলিতে রোগীর মৃত্যু সবচেয়ে বেশি তার মধ্যে প্রধান হল ফুসফুস ক্যানসার। ঠিক সময়ে চিকিৎসা করালে অতি ভয়ানক ক্যানসার থেকেও সেরে ওঠা যায়। তাই কিছু লক্ষণ দেখে আগে থেকেই সতর্ক হতে হবে‌।

    অন্যান্য ক্যানসারের মতো ফুসফুস ক্যানসারেও বেশ কিছু লক্ষণ দেখা দেয়। এই লক্ষণগুলি দেখা দিলে আগে থেকে সতর্ক হওয়া জরুরি। প্রচণ্ড কাশি ফুসফুস ক্যানসারের প্রাথমিক লক্ষণ। যত দিন যায়, কাশি তত বাড়তে থাকে। আর প্রায়ই কাশি হতে থাকে। এমন লক্ষণ দেখলে দ্রুত সতর্ক হন।

    কাশির সঙ্গে রক্ত বেরিয়ে আসাও ফুসফুস ক্যানসারের লক্ষণ। এই উপসর্গে কাশি হলে একসময় কফের সঙ্গে লালচে রক্ত বেরোতে থাকে। ফুসফুসের ভিতর ক্যানসার কোষ যত বাড়তে থাকে, ততাই শ্বাস নিতে কষ্ট হয়। বুকে ব‌্যথার লক্ষণ ছাড়াও শ্বাসকষ্ট একটি বড় লক্ষণ। চিকিৎসকরা এই ব্যাপারে সতর্ক হতে বলেন।

    ফুসফুস ক্যানসারের প্রাথমিক লক্ষণগুলির মধ্যে আরেকটি হল বুকে ব্যথা। কাশতে কাশতে ব্যথা হওয়া ছাড়াও এমনি সময়েও বুকে ব্যথা হতে থাকে। খিদে কমে যাওয়া ক্যানসারের একটি সাধারণ লক্ষণ। কোনও খাবার খেতে না চাওয়া, রোজকার খাওয়াদাওয়া কমিয়ে দেওয়া মোটেই ভালো লক্ষণ নয়। এমনটা হলে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া জরুরি। ওজন কমে যাওয়াও ফুসফুস ক্যানসারের অন্যতম লক্ষণ। এটি প্রায় সব ক্যানসারেরই একটি সাধারণ লক্ষণ‌।

    News/Lifestyle/World Cancer Day: ফুসফুস ক্যানসারের ৬ লক্ষণ এড়িয়ে যান অনেকেই, আপনি সতর্ক তো
    © 2026 HindustanTimes