Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Remove Facial Hair: আপার লিপ করতে খুব ভয় পান? এই প্যাক লাগালেই মুখের সব লোম চলে যাবে চিরতরে

    এবার থেকে বাড়িতে বসেই মুখের লোম তুলে ফেলতে পারবেন। শুধু বানিয়ে নিতে এই বিশেষ ফেসপ্যাকটি। দেখে নিন কী কী লাগবে-

    Published on: Jan 18, 2026 6:30 PM IST
    By Tulika Samadder
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    মুখের লোম তোলা বিশেষ করে আপার লিপ করতে ভয় পান অনেক মেয়েরাই। তবে না করলেও নয়। এক্ষেত্রে পার্লারে গিয়ে ব্যাথা সহ্য না করে বা গাদা গাদা পয়সা খরচ না করে এই টোটকা ট্রাই করে দেখতে পারেন। এতে আপনার মুখে থাকা আবাঞ্ছিত লোম তো দূর হবেই, সঙ্গে ট্যান তুলে ফেলতেও সাহায্য করবে।

    ফেসিয়াল হেয়ার পরিষ্কার করার টোটকা।
    ফেসিয়াল হেয়ার পরিষ্কার করার টোটকা।

    ১ চা চামচ চিনি নিন। এবারে কিছুটা গরম জল দিয়ে ভালো করে নাড়িয়ে নিন যাতে চিনি গলে যায়। তারপর সেই মিশ্রণে দিয়ে দিন এক চিমটে হলুদ, ১ চা চামচ নারকেল তেল আর দু চা চামচ আটা। এবার সমস্ত উপকরণ ভালো করে মিশিয়ে নিন। যদি বেশি পাতলা লাগে তাহলে আরেকটু আটা দিন। আর বেশি ঘন হলে অল্প জল। এমনভাবে গুলে নিন যাতে সহজেই মুখে লাগিয়ে নেওয়া যায়।

    এবার মুখ ফেসওয়াশ দিযে ধুয়ে নিন। তারপর শুকনো মুখে লাগিয়ে নিন এই ফেসপ্যাক। চাইলে মুখের যেই অংশে লোম বেশি আছে সেখানে লাগাতে পারেন, অথবা পুরো মুখেও লাগিয়ে নিতে পারেন। ১৫ মিনিট মতো অপেক্ষা করুন যতক্ষণ না প্যাক পুরো শুকিয়ে যাচ্ছে। এবার একটা তোয়ালে সামান্য ভিজিয়ে নিয়ে নীচ থেকে উপরে অর্থাৎ লোমের উল্টোদিকে মুছে নিন।

    সপ্তাহে ১ দিন করে করুন। দেখবেন মুখের রোম ধীরে ধীরে কমে আসছে। একইসঙ্গে এটি ত্বকে জমে থাকা ময়লা পরিষ্কার করে দেয়। ট্যান পরিষ্কার করে। এবং চেহারায় একটা ঔজ্জ্বল্য নিয়ে আসে।

    হলুদ অ্যান্টি সেপটিকের কাজ করবে আপনার ত্বকে। নারকেল তেল যোগাবে আদ্রতা। এবং আদা কাজ করবে প্রাকৃতিক স্ক্রাবার হিসেবে। চাইলে আপনি ওপরের ফেসপ্যাকে সামান্য কফির গুঁড়োও ব্যবহার করে নিতে পারেন। সেক্ষেত্রে ইনস্ট্যান্ট কফি পাউডার ব্যবহার করুন। দানাযুক্ত কফি নয়।

    News/Lifestyle/Remove Facial Hair: আপার লিপ করতে খুব ভয় পান? এই প্যাক লাগালেই মুখের সব লোম চলে যাবে চিরতরে
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes