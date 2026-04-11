বিনা তেলে হবে মাংস রান্না, দেখে নিন পিপার চিকেনের রেসিপি
ওজন বা কোসেস্টেরল বেড়ে যাওয়া নিয়ে আর ভাবতে হবে না আপনাকে!
কোলেস্টেরল বা ওজন বেড়ে গেলে অনেকেই রান্নায় কম তেল ব্যবহার করেন। তবে এমন কিছু খাবার আছে যা একদম বিনা তেলেও রান্না করতে পারেন আপনি। আর সেটা খেতে ও দেখতেও হবে খুব সুস্বাদু। চলুন জেনে নেই একদম তেল ছাড়া শুধু দই আর গোটা মশলা দিয়ে কীভাবে বানাবেন চিকেন। ভাত-রুটি দুটোর সাথেই খেতে পারবেন।
উপকরণ
মাংস (৫০০ গ্রাম), আদা-রসুন বাটা (২ চা চামচ), লেমন জেস্ট (১/২ চা চামচ), ঘন দই ফেটিয়ে নিয়ে (২ টেবিল চামচ), পেঁয়াজ কুচনো (ছোট মাপের ২টো), গোলমরিচ গুঁড়ো (১ চা চামচ), কসুরি মেথি (১ চা চামচ), লেবুর রস (১ চা চামচ), নুন (স্বাদমতো), গরম মশলা গুঁড়ো (১ চা চামচ), গোটা গরম মশলা (লবঙ্গ-গোলমরিচ-এলাচ দু'-তিনটে করে)
পদ্ধতি
গোটা মশলা বাদে সব উপকরণ দিয়ে চিকেন ভালো করে ম্যারিনেট করে রাখুন ৩০ মিনিট। এবার গ্যাসে কম আঁচে ফ্রাইপ্যান বসিয়ে গরম হলে আঁচ কমিয়ে গোটা মশলা দিয়ে ড্রাই রোস্ট করে নিন। এবার ম্যারিনেট করা চিকেন দিয়ে দিন প্যানে। ভালো করে কষাতে থাকুন ঢাকা দিয়ে দিয়ে। তেল না থাকায় আঁচ কমিয়েই রান্না করতে হবে আপনাকে। মাংস থেকে জল ছাড়লে তাতেই আপনার চিকেন সেদ্ধ হয়ে যাবে। প্রয়োজনে অল্প আরেকটু জল দিন। সেদ্ধ হয়ে এলে কুচনো কাঁচালঙ্কা আর ধনেপাতা দিয়ে দিন প্যানে। নাড়াচাড়া করে নামিয়ে নিন।
