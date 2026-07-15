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    246 PIKA Bullets Recovered: পুঞ্চে বড়সড় সাফল্য নিরাপত্তা বাহিনীর, জঙ্গিদের গোপন ডেরা ভেঙে মিলল পিকা রাইফেলের ২৪৬ গুলি

    পুঞ্চ জেলার জঙ্গল এলাকায় তল্লাশি অভিযানের সময় একটি জঙ্গি ঘাঁটির সন্ধান মিলেছে। সেই গোপন ডেরা থেকে উদ্ধার হয়েছে পিকা (PIKA) মেশিনগানের ২৪৬টি পুরনো ও মরচেধরা গুলি। যদিও ঘটনাস্থল থেকে কাউকে গ্রেফতার করা যায়নি।

    Published on: Jul 15, 2026, 10:57:24 IST
    By Abhijit Chowdhury
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    246 PIKA Bullets Recovered: জম্মু ও কাশ্মীরে সন্ত্রাসবাদ দমনে ফের বড় সাফল্য পেল নিরাপত্তা বাহিনী। পুঞ্চ জেলার জঙ্গল এলাকায় তল্লাশি অভিযানের সময় একটি জঙ্গি ঘাঁটির সন্ধান মিলেছে। সেই গোপন ডেরা থেকে উদ্ধার হয়েছে পিকা (PIKA) মেশিনগানের ২৪৬টি পুরনো ও মরচেধরা গুলি। যদিও ঘটনাস্থল থেকে কাউকে গ্রেফতার করা যায়নি, তবু এই উদ্ধারকে নিরাপত্তা বাহিনীর জন্য গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য বলেই মনে করা হচ্ছে।

    জঙ্গিদের গোপন ডেরা থেকে উদ্ধার হয়েছে পিকা (PIKA) মেশিনগানের ২৪৬টি পুরনো ও মরচেধরা গুলি।
    জঙ্গিদের গোপন ডেরা থেকে উদ্ধার হয়েছে পিকা (PIKA) মেশিনগানের ২৪৬টি পুরনো ও মরচেধরা গুলি।

    পুঞ্চ পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, নিয়মিত কম্বিং অপারেশন বা তল্লাশি অভিযানের অংশ হিসেবেই জঙ্গলে অনুসন্ধান চালানো হচ্ছিল। সেই সময় নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যদের নজরে আসে একটি পরিত্যক্ত আস্তানা। সেখানে তল্লাশি চালিয়ে পিকা রাইফেলের ব্যবহৃত একাধিক পুরনো গুলি উদ্ধার হয়। প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, দীর্ঘদিন আগে জঙ্গিরা এই ঘাঁটি ব্যবহার করত এবং পরে সেটি পরিত্যাগ করে।

    পিকা রাইফেল একটি শক্তিশালী মেশিনগান, যা সাধারণত দীর্ঘপাল্লার গুলিবর্ষণ এবং ভারী আগ্নেয়াস্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়। অতীতে জম্মু ও কাশ্মীরে সক্রিয় বিভিন্ন জঙ্গি সংগঠনের কাছ থেকে এই ধরনের অস্ত্র উদ্ধার হয়েছে। ফলে এই গুলি উদ্ধারের ঘটনাকে গুরুত্ব দিয়েই দেখছেন তদন্তকারীরা।

    নিরাপত্তা বাহিনীর এক আধিকারিক জানান, উদ্ধার হওয়া গুলিগুলি মরচে পড়ে গেলেও সেগুলি ফরেন্সিক পরীক্ষার জন্য পাঠানো হবে। ওই এলাকায় আগে কোন জঙ্গি সংগঠন সক্রিয় ছিল, কিংবা সম্প্রতি কেউ সেখানে আশ্রয় নিয়েছিল কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। পাশাপাশি আশপাশের জঙ্গল এলাকাতেও তল্লাশি আরও জোরদার করা হয়েছে।

    সাম্প্রতিক সময়ে জম্মু অঞ্চলের সীমান্তবর্তী জেলাগুলিতে নিরাপত্তা বাহিনী ধারাবাহিকভাবে তল্লাশি অভিযান চালাচ্ছে। গোয়েন্দা সূত্রে জঙ্গিদের সম্ভাব্য গতিবিধির খবর পাওয়ার পর থেকেই বনাঞ্চল এবং দুর্গম এলাকায় নজরদারি বাড়ানো হয়েছে। বিশেষ করে নিয়ন্ত্রণরেখা (এলওসি) সংলগ্ন এলাকায় অনুপ্রবেশ রুখতে সেনাবাহিনী, জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশ এবং অন্যান্য নিরাপত্তা সংস্থার মধ্যে সমন্বিত অভিযান চলছে।

    বিশেষজ্ঞদের মতে, জঙ্গিরা প্রায়ই জঙ্গল এলাকায় অস্থায়ী ডেরা তৈরি করে অস্ত্র, গোলাবারুদ ও রসদ মজুত রাখে। নিরাপত্তা বাহিনীর নিয়মিত তল্লাশির ফলে এই ধরনের ঘাঁটি ধ্বংস হওয়ায় জঙ্গিদের কার্যকলাপে বড় ধাক্কা লাগে।

    পুঞ্চ জেলা দীর্ঘদিন ধরেই নিরাপত্তার দিক থেকে স্পর্শকাতর এলাকা। পাকিস্তান সীমান্তের কাছাকাছি হওয়ায় অতীতে একাধিকবার অনুপ্রবেশ এবং জঙ্গি কার্যকলাপের ঘটনা ঘটেছে। তাই এই এলাকায় নিয়মিত নজরদারি এবং তল্লাশি অভিযান চালানো হয়।

    পুলিশ জানিয়েছে, আপাতত ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার হওয়া সামগ্রী পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে এবং গোটা ঘটনার তদন্ত চলছে। পাশাপাশি আশপাশের এলাকায় আরও কোনও অস্ত্র বা বিস্ফোরক লুকিয়ে রাখা রয়েছে কি না, তা খুঁজে দেখতে অভিযান অব্যাহত রয়েছে।

    নিরাপত্তা বাহিনীর দাবি, সন্ত্রাসবাদ দমনে তাদের অভিযান ভবিষ্যতেও একইভাবে চলবে। জঙ্গিদের যে কোনও পরিকল্পনা বানচাল করতে গোয়েন্দা নজরদারি এবং যৌথ অভিযানে আরও জোর দেওয়া হচ্ছে। এই উদ্ধার সেই ধারাবাহিক অভিযানেরই একটি গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য বলে মনে করছে প্রশাসন।

    • Abhijit Chowdhury
      ABOUT THE AUTHOR
      Abhijit Chowdhury

      ২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More

    Home/News/246 PIKA Bullets Recovered: পুঞ্চে বড়সড় সাফল্য নিরাপত্তা বাহিনীর, জঙ্গিদের গোপন ডেরা ভেঙে মিলল পিকা রাইফেলের ২৪৬ গুলি
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