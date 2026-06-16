Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    41 Drones Given to Indian Army: ভারতীয় সেনার হাতে ৪১টি দেশীয় ড্রোন, প্রথম ব্যাচ সরবরাহ করল হায়দরাবাদের সংস্থা

    রিপোর্ট অনুযায়ী, মোট ৭২ কোটি টাকার চুক্তির আওতায় সেনাবাহিনীর জন্য এই ড্রোন সরবরাহ করা হচ্ছে। প্রথম ব্যাচটি সম্প্রতি নাসিকের সেনাবাহিনীর সাউদার্ন কমান্ডের কর্মকর্তাদের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

    Published on: Jun 16, 2026 10:43 AM IST
    By Abhijit Chowdhury
    Prefer HTPrefer HTPrefer HTon Google
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    ভারতীয় সেনার আধুনিকীকরণ কর্মসূচিতে বড় অগ্রগতি। হায়দরাবাদভিত্তিক প্রতিরক্ষা প্রযুক্তি সংস্থা ড্রোগো অ্যারোস্পেস ভারতীয় সেনাবাহিনীর হাতে প্রথম দফায় ৪১টি JK 250e ড্রোন সরবরাহ করেছে। এই ড্রোনগুলি একটি বৃহৎ প্রতিরক্ষা চুক্তির অংশ হিসেবে সেনাবাহিনীর কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। প্রতিবেদন অনুযায়ী, মোট ৭২ কোটি টাকার চুক্তির আওতায় সেনাবাহিনীর জন্য এই ড্রোন সরবরাহ করা হচ্ছে। প্রথম ব্যাচটি সম্প্রতি নাসিকের সেনাবাহিনীর সাউদার্ন কমান্ডের কর্মকর্তাদের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

    মোট ৭২ কোটি টাকার চুক্তির আওতায় সেনাবাহিনীর জন্য এই ড্রোন সরবরাহ করা হচ্ছে।
    মোট ৭২ কোটি টাকার চুক্তির আওতায় সেনাবাহিনীর জন্য এই ড্রোন সরবরাহ করা হচ্ছে।

    রিপোর্ট অনুযায়ী, হায়দরাবাদ ভিত্তিক সংস্থার লক্ষ্য, আগামী অগস্ট ২০২৬-এর মধ্যে বাকি ড্রোনগুলির সরবরাহ সম্পন্ন করা। JK 250e ড্রোনগুলি মূলত নজরদারি ও রিকনাইসেন্স (reconnaissance) মিশনের জন্য তৈরি করা হয়েছে। একবার চার্জে প্রায় তিন ঘণ্টা পর্যন্ত উড়তে সক্ষম এই ড্রোনগুলি সীমান্ত নজরদারি, কৌশলগত পর্যবেক্ষণ এবং বিভিন্ন সামরিক অভিযানে ব্যবহারের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে বলে জানা গেছে।

    সংস্থা সূত্রে জানানো হয়েছে, ড্রোগো অ্যারোস্পেস ভবিষ্যতে শুধু ড্রোন নয়, আরও উন্নতমানের প্রতিরক্ষা প্রযুক্তি যেমন লোইটারিং মিউনিশন, দূর পাল্লার UAV এবং AI-ভিত্তিক আকাশ পর্যবেক্ষণ প্রযুক্তি উন্নয়নের দিকেও কাজ করছে। এটি ভারতের ‘মেক ইন ইন্ডিয়া’ এবং ‘আত্মনির্ভর ভারত’ কর্মসূচিকে আরও শক্তিশালী করবে বলে মনে করা হচ্ছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি এই ধরনের ড্রোন ভারতীয় সেনার নজরদারি ক্ষমতা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করবে এবং সীমান্ত নিরাপত্তাকে আরও শক্তিশালী করবে। এই ডেলিভারিকে ভারতীয় প্রতিরক্ষা শিল্পের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক হিসেবে দেখা হচ্ছে, যা ভবিষ্যতে দেশীয় ড্রোন উৎপাদন ও রপ্তানির ক্ষেত্রেও নতুন সম্ভাবনা তৈরি করতে পারে।

    • Abhijit Chowdhury
      ABOUT THE AUTHOR
      Abhijit Chowdhury

      ২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More

    Home/News/41 Drones Given To Indian Army: ভারতীয় সেনার হাতে ৪১টি দেশীয় ড্রোন, প্রথম ব্যাচ সরবরাহ করল হায়দরাবাদের সংস্থা
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes