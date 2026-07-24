Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in
    HomeNext

    ৪৭ NTA অফিসার সাসপেন্ড! ওদিকে, নিট-বিক্ষোভের মাঝে হঠাৎ ইস্তফা কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর

    এনটিএ থেকে ৪৭ অফিসার সাসপেন্ড।

    Published on: Jul 24, 2026, 22:30:27 IST
    By Sritama Mitra
    Prefer HTPrefer HTPrefer HTon Google
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    নিটের প্রশ্নপত্র ফাঁস কাণ্ডে ক্রমেই উত্তাল হচ্ছে রাজধানী। ইতিমধ্যেই বিক্ষোভকারী সিজেপি সদস্যদের সঙ্গে দ্বিতীয় দফা বৈঠক হয়েছে কেন্দ্রের। অন্যদিকে ২৬ দিন পর অনশন ভেঙেছেন প্রতিবাদী সোনাম ওয়াংচুক। বিক্ষোভকারীদের দাবির বেশ কয়েকটি কেন্দ্র মানছে বলে দাবি করছে সিজেপি, তবে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের ইস্তফার দাবিতে সিজেপি এখনও অনড়। এরই মাঝে ৪৭ জন এনটিএ অফিসারকে সাসপেন্ড করার খবর উঠে আসছে। উঠে এল কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রবণীত বিট্টুর ইস্তফার খবরও।

    ৪৭ NTA অফিসার সাসপেন্ড! ওদিকে, নিট-বিক্ষোভের মাঝে হঠাৎ ইস্তফা কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর. (ANI Photo) ( NEERAJ CHOPRA)
    ৪৭ NTA অফিসার সাসপেন্ড! ওদিকে, নিট-বিক্ষোভের মাঝে হঠাৎ ইস্তফা কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর. (ANI Photo) ( NEERAJ CHOPRA)

    প্রশ্নপত্র ফাঁস সংক্রান্ত বিতর্কের জেরে সমালোচনার মুখে থাকা পরীক্ষা পরিচালনাকারী সংস্থা ‘ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি’ (এনটিএ)-তে বড় ধরনের রদবদলের অংশ হিসেবে সংস্থাটি ৪৭ জন কর্মকর্তার পরিষেবা বাতিল করেছে। ২২ জুলাই শিক্ষা মন্ত্রক, রাজ্যসভাকে জানিয়েছে যে, এনটিএ-তে ৩৯টি অনুমোদিত পদের প্রেক্ষিতে মাত্র ২৪ জন স্থায়ী কর্মী কর্মরত রয়েছেন। এজেন্সি তার কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ৭৩ জন চুক্তিভিত্তিক কর্মী এবং ১২৪ জন আউটসোর্সড কর্মীর ওপরও নির্ভর করছে। গত কয়েক বছরে সংস্থাটির আর্থিক অবস্থার উল্লেখযোগ্য উন্নতি হয়েছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে এর আয় ছিল ৫০৪.১৬ কোটি টাকা, যা ২০২৩-২৪ অর্থবছরে বেড়ে ১,১১৬.৮৪ কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে,অর্থাৎ আয় ১২১.৫% বৃদ্ধি পেয়েছে। একই সময়ে সংস্থাটির ব্যয় ৪৪০.২০ কোটি টাকা থেকে বেড়ে ১,০৪০.৯৬ কোটি টাকায় পৌঁছেছে, যা ১৩৬.৫% বৃদ্ধির নির্দেশ করে।

    এদিকে, নিট আন্দোলনের হাত ধরে যখন দিল্লি সহ দেশের নানান অংশ উত্তাল, তখনই পদ থেকে ইস্তফা দিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রবণীত বিট্টু। তবে জানা যাচ্ছে, রবণীত বিট্টু, সম্ভবত, আসন্ন পঞ্জাব বিধানসভা ভোটে প্রার্থী হতে চলেছেন, তার জেরেই কেন্দ্রীয় মন্ত্রিত্বের পদ থেকে তিনি ইস্তফা দিয়েছেন। এদিন সোশ্যাল মিডিয়ায় বিট্টু লেখেন, ‘ভারত সরকারের প্রতিমন্ত্রী হিসেবে জাতির সেবা করার সুযোগ প্রদানের জন্য আমি মাননীয় রাষ্ট্রপতি শ্রীমতি দ্রৌপদী মুর্মুজি এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীজির প্রতি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।’ তাঁর বার্তা,'ভারতের জনগণের, এবং বিশেষ করে আমার প্রিয় পাঞ্জাবের মানুষের সেবা করা আমার জন্য সম্মানের বিষয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীজির নেতৃত্বে সেবা ও জাতীয়তাবাদের আদর্শ এবং ‘বিকশিত ভারত’-এর লক্ষ্যের প্রতি আমি অবিচল ও প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। নতুন উদ্যম ও নিষ্ঠার সাথে আমার জনসেবার এই যাত্রা অব্যাহত রয়েছে।'

    • Sritama Mitra
      ABOUT THE AUTHOR
      Sritama Mitra

      শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

    Home/News/৪৭ NTA অফিসার সাসপেন্ড! ওদিকে, নিট-বিক্ষোভের মাঝে হঠাৎ ইস্তফা কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes