    8th Pay Commission: নয়া পে কমিশনে ৩৫% বেতন বাড়তে পারে! জানুয়ারি থেকেই এরিয়ার? সামনে নয়া রিপোর্ট

    নয়া বেতন কমিশনে কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের ৩৫ শতাংশ পর্যন্ত বেতন বাড়তে পারে বলে একটি রিপোর্টে জানানো হল। রিপোর্ট অনুযায়ী, জানুয়ারি থেকেই তাঁরা বকেয়া পেতে পারেন। যদিও বিষয়টি নিয়ে সরকারিভাবে আপাতত কিছু জানানো হয়নি।

    Updated on: Mar 15, 2026 1:01 PM IST
    By Ayan Das
    কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের জন্য খুশির খবর। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর অষ্টম বেতন কমিশন গঠনের ঘোষণা করা হয়েছে। বর্তমানে সপ্তম বেতন কমিশনের আওতায় কর্মচারীরা বেতন ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা পাচ্ছেন। কিন্তু মুদ্রাস্ফীতি এবং জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধির সঙ্গে তাল মিলিয়ে নতুন বেতন কমিশন গঠনের দাবি ছিল দীর্ঘদিনের। সাম্প্রতিক একটি রিপোর্ট অনুযায়ী, কেন্দ্রীয় সরকার খুব শীঘ্রই অষ্টম বেতন কমিশন নিয়ে বড় কোনও ঘোষণা করতে পারে।

    নয়া বেতন কমিশনে কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের ৩৫ শতাংশ পর্যন্ত বেতন বাড়তে পারে বলে একটি রিপোর্টে জানানো হল। (ছবিটি প্রতীকী, সৌজন্যে পিটিআই)
    নয়া বেতন কমিশনে কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের ৩৫ শতাংশ পর্যন্ত বেতন বাড়তে পারে বলে একটি রিপোর্টে জানানো হল। (ছবিটি প্রতীকী, সৌজন্যে পিটিআই)

    অষ্টম বেতন কমিশন কেন গুরুত্বপূর্ণ?

    সাধারণত ১০ বছর অন্তর কেন্দ্রীয় সরকার সরকারি কর্মচারীদের জন্য একটি নতুন বেতন কমিশন গঠন করে। ২০১৬ সালের ১ জানুয়ারি থেকে সপ্তম বেতন কমিশন কার্যকর হয়েছিল। সেই হিসেবে ২০২৬ সালের জানুয়ারি থেকে অষ্টম বেতন কমিশন কার্যকর হওয়ার কথা। যদি এটি সময়মতো কার্যকর হয়, তবে কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের বেসিক পে, ফিটমেন্ট ফ্যাক্টর এবং অবসরপ্রাপ্ত কর্মীদের পেনশনে ব্যাপক বৃদ্ধি ঘটবে।

    বেতন ও ফিটমেন্ট ফ্যাক্টরে সম্ভাব্য বদল

    অষ্টম বেতন কমিশন কার্যকর হলে সবচেয়ে বেশি প্রভাব পড়বে কর্মচারীদের ফিটমেন্ট ফ্যাক্টরের ওপর। বর্তমানে ফিটমেন্ট ফ্যাক্টর ২.৫৭ গুণ হিসেবে ধরা হয়। শোনা যাচ্ছে, আগামী বেতন কমিশনে এটি ৩.৬৮ গুণ পর্যন্ত বাড়ানো হতে পারে। যদি এটি হয়, তবে একজন কর্মীর ন্যূনতম মূল বেতন ১৮,০০০ টাকা থেকে বেড়ে একলাফে ২৬,০০০ বা তারও বেশি হতে পারে।

    বকেয়া বা এরিয়ার নিয়ে আপডেট

    রিপোর্ট অনুযায়ী, কর্মচারীদের মনে একটি বড় প্রশ্ন হল বকেয়া বেতন বা এরিয়ার নিয়ে। সাধারণত নতুন বেতন কমিশন কার্যকর হওয়ার তারিখ এবং ঘোষণার তারিখের মধ্যে সময়ের ব্যবধান থাকলে সরকার পূর্ববর্তী তারিখ থেকে বকেয়া মিটিয়ে দেয়। অষ্টম বেতন কমিশনের ক্ষেত্রেও কর্মচারীরা আশা করছেন যে, ২০২৬ সালের জানুয়ারি থেকে কার্যকর হলে সেই অনুযায়ী তাঁরা এরিয়ার পাবেন। এটি কয়েক লাখ কর্মচারীর হাতে এককালীন মোটা অঙ্কের টাকা এনে দেবে।

    কারা উপকৃত হবেন?

    অষ্টম বেতন কমিশন কার্যকর হলে প্রায় ৪৮.৬৭ লাখ কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারী এবং ৬৭.৯৫ লাখ পেনশনভোগী সরাসরি উপকৃত হবেন। শুধু বর্তমান বেতনই বাড়বে না, বরং মহার্ঘ ভাতা (ডিয়ারনেস অ্যালোওয়েন্স বা ডিএ) এবং হাউস রেন্ট অ্যালোওয়েন্সের (HRA) ক্ষেত্রেও ইতিবাচক প্রভাব পড়বে।

    News/News/8th Pay Commission: নয়া পে কমিশনে ৩৫% বেতন বাড়তে পারে! জানুয়ারি থেকেই এরিয়ার? সামনে নয়া রিপোর্ট
