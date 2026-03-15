    Cricket Unique Record: ৪২ ছক্কায় ১৩৭ বলে অপরাজিত ৪০২ রান- বাবার সঙ্গে ৫৯০ রানের জুটি গড়লেন ছেলে!

    ৪২ ছক্কায় ১৩৭ বলে অপরাজিত ৪০২ রান- বাবার সঙ্গে ৫৯০ রানের জুটি গড়লেন ছেলে। এমনই অবিস্মরণীয় নজির তৈরি হল ক্রিকেটে। তার ফলে ৪০ ওভারে এক উইকেটে ৬১৩ রান তুলে ফেলে বাবা-ছেলের দল। কোথায় এমন দুর্দান্ত রেকর্ড তৈরি হল?

    Published on: Mar 15, 2026 12:42 PM IST
    By Ayan Das
    ক্রিকেট অনিশ্চয়তার খেলা, আর এই খেলায় মাঝে-মাঝে এমন কিছু ঘটে, যা কল্পনাকেও হার মানায়। সম্প্রতি অস্ট্রেলিয়ার ক্লাব ক্রিকেটে ঘটে গেল তেমনই এক অলৌকিক ঘটনা। ২২ গজের ক্রিজে যখন বাবা এবং ছেলে একসঙ্গে ব্যাট করতে নামেন, তখন আবেগ আর লড়াইয়ের এক অনন্য মিশেল তৈরি হয়। কিন্তু অস্ট্রেলিয়ার ওয়েস্টার্ন রিজিয়নাল ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন (WRCA) আয়োজিত একটি ম্যাচে যা ঘটল, তা কেবল আবেগ নয়, রীতিমতো রেকর্ড। অস্ট্রেলিয়ার ক্লাব ক্রিকেটের ইতিহাসে এই প্রথমবার কোনো বাবা ও ছেলে মিলে ৫৯০ রানের এক অবিস্মরণীয় পার্টনারশিপ গড়লেন। সিডনহ্যাম হিলসাইড ক্রিকেট ক্লাবের হয়ে এই কীর্তি গড়েছেন বাবা অ্যান্ড্রু ক্যাসেল এবং তাঁর ছেলে জোশুয়া ক্যাসেল। ভিক্টোরিয়ার এই দুই ব্যাটার প্রতিপক্ষ বোলারদের নিয়ে স্রেফ ছেলেখেলা করেছেন। তাঁদের ব্যাটিং তাণ্ডবে ভেঙে চুরমার হয়ে গিয়েছে দশকের পর দশক ধরে টিকে থাকা বহু রেকর্ড।

    ৪২ ছক্কায় ১৩৭ বলে অপরাজিত ৪০২ রান- বাবার সঙ্গে ৫৯০ রানের জুটি গড়লেন ছেলে। (ছবিটি প্রতীকী, সৌজন্যে গুগল জেমিনাই দিয়ে বানানো)
    ছেলের বিধ্বংসী ৪০২ রান ও ৪২টি ছক্কা

    এই ম্যাচের আসল নায়ক ছিলেন তরুণ জোশুয়া ক্যাসেল। তিনি যখন ক্রিজে আসেন, তখন থেকেই প্রতিপক্ষের ওপর 'চড়াও' হন। ব্যক্তিগতভাবে জোশুয়া ১৩৭ বলে ৪০২ রান করেন। তাঁর এই অতিমানবীয় ইনিংসে ছিল অবিশ্বাস্য ৪২টি ছক্কা এবং ২৬টি চার। অর্থাৎ, কেবল বাউন্ডারি থেকেই তিনি ৩২০ রান সংগ্রহ করেছেন। জোশুয়ার ব্যাটিং দেখে মনে হচ্ছিল এটি কোনও পেশাদার ক্রিকেট ম্যাচ নয়, বরং ভিডিয়ো গেমের কোনও দৃশ্য।

    যোগ্যসঙ্গত বাবার

    একদিকে যখন ছেলে চার-ছক্কার বৃষ্টি বইয়ে দিচ্ছিলেন, তখন অন্য প্রান্তে পাহাড়ের মতো অটল ছিলেন বাবা অ্যান্ড্রু ক্যাসেল। তিনি ১২৫ বলে ১২৫ রান করে অপরাজিত থাকেন। বাবার মূল লক্ষ্য ছিল ছেলেকে সাহস দেওয়া এবং উইকেট ধরে রেখে স্ট্রাইক রোটেট করা। অ্যান্ড্রু জানিয়েছেন, ছেলের সঙ্গে মাঠে দাঁড়িয়ে এই ধরনের ব্যাটিং দেখা তাঁর জীবনের সেরা প্রাপ্তি। তিনি বলেন, ‘আমি শুধু চেয়েছিলাম জশ যেন ওর স্বাভাবিক খেলাটা খেলে যেতে পারে। ওর মারকুটে মেজাজ দেখে আমি স্রেফ অভিভূত হয়ে গিয়েছিলাম।’

    রেকর্ডের পাতায় নাম

    ক্লাব ক্রিকেটের ইতিহাসে এই ৫৯০ রানের জুটি সম্ভবত সব ফর্ম্যাট মিলিয়ে সর্বোচ্চ। সিডনহ্যাম হিলসাইড নির্ধারিত ৪০ ওভারে মাত্র এক উইকেট হারিয়ে ৬১৩ রান সংগ্রহ তোলে। জোশুয়ার ৪০২ রান ক্লাব ক্রিকেটের ইতিহাসে ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ রানের তালিকার প্রথম সারিতে জায়গা করে নিয়েছে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এই স্কোরকার্ড শেয়ার হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই তা ভাইরাল হয়ে যায়। নেটিজেনরা বলছেন, বাবা-ছেলের এমন যুগলবন্দী ক্রিকেটের ইতিহাসে বিরল।

    প্রতিপক্ষ শিবিরের দশা

    জোশুয়া এবং অ্যান্ড্রুর এই ব্যাটিং তান্ডবে প্রতিপক্ষ দলের বোলারদের অবস্থা ছিল শোচনীয়। কোনও বোলারই তাঁদের থামাতে পারেননি। একের পর এক বল মাঠের বাইরে আছড়ে পড়ছিল। এই রান পাহাড় তাড়া করতে নেমে প্রতিপক্ষ দল মানসিকভাবে শুরুতেই হেরে যায়।

