8th Pay Commission Salary Hike Proposal: ৪০০ শতাংশ স্যালারি বৃদ্ধি! নয়া বেতন কমিশন নিয়ে জমা পড়ল একগুচ্ছ প্রস্তাব, কী?

8th Pay Commission Salary Hike Proposal: ৪০০ শতাংশ স্যালারি বৃদ্ধি! নয়া বেতন কমিশন নিয়ে জমা পড়ল একগুচ্ছ প্রস্তাব, কী?
8th Pay Commission Latest Update: নয়া বেতন কমিশনের ঘোষণা ইতিমধ্যে করে দিয়েছে সরকার। আর সেই আবহেই সরকারের কাছে নয়া প্রস্তাব দেওয়া হল। যে তালিকায় ৪০০ শতাংশ স্যালারি বা বেতন বৃদ্ধির বিষয়টিও আসে। কী কী প্রস্তাব আছে?
8th Pay Commission Latest Update: অষ্টম বেতন কমিশনের অপেক্ষায় আছেন লাখ-লাখ কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারী। তারইমধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারী এবং পেনশনভোগীদের সংগঠনগুলির সমন্বয়ে গঠিত জাতীয় যৌথ পরামর্শদাতা কমিটি বা ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ জয়েন্ট কনসাল্টেটিভ মেশিনারির তরফে সরকারের কাছে একটি বিস্তারিত স্মারকলিপি জমা দেওয়া হয়েছে এই প্রস্তাবে বেতন বৃদ্ধি, নতুন ফিটমেন্ট ফ্যাক্টর ফর্মুলা এবং পুরোনো পেনশন স্কিম (OPS) ফিরিয়ে আনার মতো একাধিক বড় দাবি পেশ করা হয়েছে।
ন্যূনতম বেতন এবং ফিটমেন্ট ফ্যাক্টরের নতুন ফর্মুলা
কর্মী সংগঠনগুলির দেওয়া প্রস্তাবে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে ফিটমেন্ট ফ্যাক্টর এবং ন্যূনতম বেতনের ওপর। বর্তমানে সপ্তম বেতন কমিশনের অধীনে সরকারি কর্মচারীদের ন্যূনতম মূল বেতন ১৮,০০০ টাকা এবং ফিটমেন্ট ফ্যাক্টর ২.৫৭ গুণ। কর্মী সংগঠনগুলির দাবি, বিগত কয়েক বছরে মূল্যবৃদ্ধি এবং মুদ্রাস্ফীতির হার যেভাবে আকাশছোঁয়া হয়েছে, তাতে বর্তমান বেতন কাঠামো একেবারেই অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়েছে।
৫টি ফিটমেন্ট ফ্যাক্টরের প্রস্তাব
ইন্ডিয়ান রেলওয়ে টেকনিকাল সুপারভাইজার্স অ্য়াসোসিয়েশন নামে একটি সংগঠনের তরফে যে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে. তাতে কোনও কোনও সিনিয়র অফিসারের বেতন বাড়তে পারে ৪০০ শতাংশও। সংবাদমাধ্যম এনডিটিভির প্রতিবেদন অনুযায়ী, একটি নির্দিষ্ট ফিটমেন্ট ফ্যাক্টরের পরিবর্তে পাঁচটির প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে।
১) লেভেল ১ থেকে লেভেল ৫: ফিটমেন্ট ফ্যাক্টর ২.৯২
২) লেভেল ৬ থেকে লেভেল ৮: ফিটমেন্ট ফ্যাক্টর ৩.৫
৩) লেভেল ৯ থেকে লেভেল ১২: ফিটমেন্ট ফ্যাক্টর ৩.৮
৪) লেভেল ১৩ থেকে লেভেল ১৬: ফিটমেন্ট ফ্যাক্টর ৪.০৮
৫) লেভেল ১৭ থেকে লেভেল ১৮: ফিটমেন্ট ফ্যাক্টর ৪.০৮
আর সরকার যদি সেই প্রস্তাব মেনে নেয়, তাহলে বেতন লাফিয়ে বাড়বে। ওই প্রতিবেদন অনুযায়ী, ১৭-১৮ লেভেলের আওতায় থাকা যে কর্মচারীদের বেসিক স্যালারি ২.৫ লাখ টাকা, তাঁদের সেটা বেড়ে ১০.৯৫ লাখ টাকার মতো হয়ে যাবে। আবার ৬-৮ লেভেল কর্মীদের বেসিক স্যালারি যেখানে ৪৫,০০০ টাকার মতো, সেটা প্রস্তাবিত ফর্মুলায় বেড়ে ১.৫৭ লাখ টাকা হবে।
পুরনো পেনশন স্কিম ফেরানোর দাবি
কয়েকটি সংগঠনের তরফে পুরনো পেনশন ব্যবস্থা বা ওপিএস পুনর্বহালের বিষয়টি উত্থাপন করা হয়েছে। যদিও কয়েকটি সংগঠনের তরফে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে যে ন্যাশনাল পেনশন সিস্টেম (এনপিএস) পুরোপুরি বাতিল করা বাস্তবিক দিক থেকে সম্ভব নয়। সেই পরিস্থিতিতে একাধিক সংগঠনের তরফে পুরনো পেনশন ব্যবস্থার মতো সুরক্ষাবর্মের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে।
অয়ন দাস হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রোডিউসার। প্রায় এক দশক ধরে সাংবাদিকতার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত আছেন।