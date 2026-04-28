Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Aadhaar Card Latest Update: আধার কার্ডে নয়া সুবিধা! গুগল ওয়ালেটে কীভাবে সেভ করবেন? রইল পুরো প্রক্রিয়া

    Aadhaar Card Latest Update: গুগল ওয়ালেটের এই ফিচারের ফলে কয়েক কোটি আধার কার্ড ব্যবহারকারী উপকৃত হবেন। তবে মনে রাখবেন, গুগল ওয়ালেটে আধার সেভ করার জন্য আপনার আধার কার্ডের সঙ্গে মোবাইল নম্বর লিঙ্ক থাকা বাধ্যতামূলক।

    Published on: Apr 28, 2026 3:53 PM IST
    By Ayan Das
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    Aadhaar Card Latest Update: বর্তমান ডিজিটাল যুগে আমাদের পকেটে থাকা ফিজিক্যাল মানিব্যাগ বা নথিপত্রের জায়গা দখল করে নিচ্ছে স্মার্টফোন। এবার সেই তালিকায় এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন নিয়ে এল গুগল। এখন থেকে ভারতীয় নাগরিকরা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পরিচয়পত্র ‘আধার কার্ড’ সরাসরি গুগল ওয়ালেট অ্যাপে সেভ করে রাখতে পারবেন। রিপোর্ট অনুযায়ী, যা সাধারণ মানুষের ডিজিটাল নথি ব্যবস্থাপনাকে আরও সহজ ও নিরাপদ করে তুলবে।

    আধার কার্ডে নয়া সুবিধা! গুগল ওয়ালেটে সেভ করতে পারবেন। (ছবিটি প্রতীকী, সৌজন্যে লাইভ মিন্ট)
    গুগল ওয়ালেট এবং আধার কার্ডের মেলবন্ধন

    গুগল ওয়ালেট মূলত বিভিন্ন কার্ড, টিকিট, পাস এবং সরকারি পরিচয়পত্র ডিজিটালি স্টোর করার একটি প্ল্যাটফর্ম। এতদিন পর্যন্ত ভারতে গুগল ওয়ালেট মূলত গিফট কার্ড বা সিনেমার টিকিটের মতো বিষয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলেও,এখন এতে আধার কার্ড যুক্ত করার সুবিধা চালু করা হচ্ছে। এর ফলে ফিজিক্যাল কার্ড হারিয়ে যাওয়ার ভয় থাকবে না এবং প্রয়োজনে স্মার্টফোন থেকেই পরিচয়পত্র দেখানো সম্ভব হবে।

    কীভাবে গুগল ওয়ালেটে আধার কার্ড যোগ করবেন?

    ১) অ্যাপ ডাউনলোড ও আপডেট: প্রথমে আপনার স্মার্টফোনে গুগল প্লে-স্টোর থেকে 'Google Wallet' অ্যাপটি ডাউনলোড করুন। যদি আগে থেকেই থাকে, তবে নিশ্চিত করুন যে অ্যাপটি লেটেস্ট ভার্সনে আপডেট করা আছে।

    ২) অ্যাড টু ওয়ালেট বিকল্প: অ্যাপটি ওপেন করার পর হোম স্ক্রিনে 'Add to Wallet' নামে একটি প্লাস (+) আইকন দেখতে পাবেন। সেখানে ক্লিক করুন।

    ৩) আইডি পাস (সচিত্র পরিচয়পত্র) নির্বাচন: পরবর্তী অপশন থেকে 'ID Pass' বা 'Government ID' অপশনটি বেছে নিন।

    ৪) ডিজি লকার সংযোগ: গুগল ওয়ালেট সরাসরি ভারতের ‘ডিজি লকার’ (DigiLocker) সিস্টেমের সঙ্গে যুক্ত হয়ে কাজ করে। আপনার যদি ডিজি লকারে আধার কার্ড আগে থেকেই থাকে, তবে গুগল ওয়ালেট সেটি সরাসরি সেখান থেকে ফেস (Fetch) করে নেবে।

    ৫) অথেন্টিকেশন: আধার কার্ড যুক্ত করার সময় আপনার রেজিস্টার্ড মোবাইল নম্বরে একটি ওটিপি (OTP) আসবে। সেটি সঠিকভাবে দিলেই আপনার আধার কার্ডের ডিজিটাল কপি গুগল ওয়ালেটে সেভ হয়ে যাবে।

    গুগল ওয়ালেটে আধার রাখার সুবিধা

    ১) সহজলভ্যতা: যে কোনও সময় ইন্টারনেটের মাধ্যমে বা অফলাইনেও আপনার ডিজিটাল আধার কার্ড অ্যাক্সেস করতে পারবেন।

    ২) নিরাপত্তা: গুগল ওয়ালেট বায়োমেট্রিক অথেন্টিকেশন (ফিঙ্গারপ্রিন্ট বা ফেসলক) দ্বারা সুরক্ষিত থাকে, তাই আপনার ব্যক্তিগত তথ্য থাকবে নিরাপদ।

    ৩) ফিজিক্যাল কার্ডের ঝামেলা মুক্তি: বারবার মানিব্যাগ থেকে কার্ড বের করার ঝামেলা বা কার্ড ভেঙে যাওয়ার ভয় থাকবে না।

    ৪) দ্রুত ভেরিফিকেশন: বিমানবন্দর বা রেল স্টেশনে পরিচয়পত্র দেখানোর ক্ষেত্রে এটি অত্যন্ত কার্যকর হবে।

    গোপনীয়তা ও সুরক্ষা ব্যবস্থা

    গুগল জানিয়েছে যে, ব্যবহারকারীর আধার ডাটা সম্পূর্ণ এনক্রিপ্টেড অবস্থায় থাকে। ব্যবহারকারীর অনুমতি ছাড়া কোনও থার্ড-পাটি অ্যাপ এই তথ্য দেখতে পারবে না। আধার নম্বর বা বায়োমেট্রিক ডাটা গুগল তার সার্ভারে এমনভাবে সংরক্ষণ করে যাতে তা সাইবার হামলা থেকে সুরক্ষিত থাকে।

      ABOUT THE AUTHOR
      Ayan Das

      অয়ন দাস হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রোডিউসার। প্রায় এক দশক ধরে সাংবাদিকতার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত আছেন। সাংবাদিক হিসেবে তিনি মূলত পশ্চিমবঙ্গ-সহ ভারতের রাজনীতি, সমসাময়িক ঘটনাপ্রবাহ এবং পরিকাঠামো উন্নয়ন সংক্রান্ত বিভিন্ন খবর পাঠকদের সামনে তুলে ধরেন।

    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes