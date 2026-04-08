PPF Rules: PPF-র মেয়াদ কতবার বাড়ানো যায়?

PPF Rules: PPF-র মেয়াদ কতবার বাড়ানো যায়?
PPF Rules: পাবলিক প্রভিডেন্ট ফান্ডে (পিপিএফ) বিনিয়োগ করলে আপনার টাকা সুরক্ষিত থাকে এবং নিশ্চিত রিটার্নও পাওয়া যায়। পিপিএফ অ্যাকাউন্টের মেয়াদ সাধারণত ১৫ বছরের হয়। আপনার PPF অ্যাকাউন্টের মেয়াদ শেষ হতে চললে, আপনি কি এটি বাড়াতে পারবেন? যদি বাড়ানো যায়, তাহলে কতবার এবং কত বছরের জন্য এটি বাড়ানো যেতে পারে?
PPF অ্যাকাউন্টের নিয়ম কী?
পাবলিক প্রভিডেন্ট ফান্ডের নিয়ম অনুযায়ী, PPF অ্যাকাউন্ট ১৫ বছরে ম্যাচিওর হয়। আপনি চাইলে আপনার টাকা তুলে নিতে পারেন অথবা এই অ্যাকাউন্টটি চালিয়ে যেতে পারেন। আপনি যদি এটি চালিয়ে যেতে চান, তাহলে ম্যাচিওরিটির এক বছরের মধ্যে আপনাকে জানাতে হবে।
PPF অ্যাকাউন্টের মেয়াদ কতবার বাড়ানো যায়?
আপনি যতবার খুশি এটি বাড়াতে পারেন। তবে একবারে আপনি PPF অ্যাকাউন্ট পাঁচ বছরের জন্য বাড়াতে পারেন। পাঁচ-পাঁচ বছর করে আপনি যতবার খুশি এটি এক্সটেন্ড করতে পারেন।
PPF অ্যাকাউন্টের মেয়াদ কীভাবে বাড়াবেন?
যখন আপনার PPF অ্যাকাউন্ট ম্যাচিওর হয়, তখন এটি দুটি উপায়ে এক্সটেন্ড করা যেতে পারে। এর মধ্যে প্রথমটি হল নতুন বিনিয়োগের সাথে অ্যাকাউন্ট বাড়ানো। আপনি যদি পুরনো সুদের হারেই সুদ পেতে চান, তাহলে আপনি সেই অ্যাকাউন্টটি এক্সটেন্ড করে তাতে টাকা জমা করতে পারেন। এর জন্য আপনাকে ম্যাচিওরিটির তারিখের এক বছরের মধ্যে ব্যাংক বা পোস্ট অফিসে গিয়ে Form 4 জমা দিতে হবে। Form 4-কে ফর্ম H-ও বলা হয়। আপনি যদি এটি করেন, তাহলে আয়কর আইনের ধারা 80C-এর অধীনে আপনি ট্যাক্স ছাড় পাবেন।
PPF অ্যাকাউন্ট বাড়ানোর দ্বিতীয় উপায় হল, যদি আপনি নতুন বিনিয়োগ করতে না চান। কিন্তু আপনার পুরনো টাকার উপর সুদ পেতে চান, তাহলে এই বিকল্পটি বেছে নিতে পারেন। এর জন্য কোনো ফর্ম পূরণ করার প্রয়োজন নেই। যদি এক বছরের মধ্যে কোনো তথ্য না দেওয়া হয়, তাহলে এটি ডিফল্ট এক্সটেনশন হিসাবে ধরা হয়। এক্ষেত্রে আপনি প্রতি বছর একবার টাকা তোলার সুযোগ পাবেন, কিন্তু নতুন টাকা জমা দিতে পারবেন না।
PPF অ্যাকাউন্টে বর্তমানে কত সুদ পাওয়া যাচ্ছে?
বর্তমানে ৭.১ শতাংশ হারে সুদ দিচ্ছে। প্রতি বছর পিপিএফ অ্যাকাউন্টে সর্বাধিক ১.৫ লাখ টাকা জমা করা যায়। পুরনো আয়কর কাঠামোয় যাঁরা আছেন, তাঁরা ৮০সি ধারার অধীনে ট্যাক্স ছাড়ের সুবিধা পাবেন। পিপিএফ অ্যাকাউন্টে প্রাপ্ত সুদের ক্ষেত্রেও আয়কর দিতে হয় না। ম্যাচিওরিটির পর যখন আপনি সুদ ও আসল টাকা তোলেন, তখন তার উপর কোনও কর লাগে না।
