Abhijeet Dipke: ‘আমি এখন দেশের সন্তান, আপনার একমাত্র সন্তান নই’, বাবাকে ফোন করতে বারণ অভিজিৎ দীপকের
‘আমি এখন দেশের সন্তান, একমাত্র আপনার সন্তান নই। তাই আমাকে বারবার ফোন করতে বন্ধ করুন।’ কক্রোচ জনতা পার্টির সভাপতি অভিজিৎ দীপকে তার বাবাকে বলেছেন।
‘আমি এখন দেশের সন্তান, আপনার একমাত্র সন্তান নই। তাই আমাকে বারবার ফোন করতে বন্ধ করুন।’ এই কথাটি কক্রোচ জনতা পার্টির সভাপতি অভিজিৎ দীপকে তাঁর বাবাকে বলেছেন। মিডিয়ার সঙ্গে কথোপকথনকালে অভিজিৎ দীপকের বাবা এই বিষয়টি জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন, অভিজিৎ তাঁর কাছে বলেছেন, আমি এখন এই পুরো দেশের সন্তান। আপনি কি দেখেননি, জন্তর-মন্তরে দেশজুড়ে মানুষ আসছিলেন। লোকজন আমার খেয়াল রাখছিলেন, আমাকে খাবার দিচ্ছিলেন। বাবার মতে, অভিজিত আরও বলেছেন যে এই সকল লোক তার মা-বাবার মতো। সকলেই তার ভাই-বোন। উল্লেখ্য, অভিজিতের বাবা ভবানরাও দীপকে মহারাষ্ট্র শিল্প উন্নয়ন নিগমের (MIDC) রিটায়ার্ড ইঞ্জিনিয়ার।
কক্রোচ জনতা পার্টির প্রতিষ্ঠাতা অভিজিৎ আমেরিকা থেকে ভারতে ফিরেছেন বেশি দিন হয়নি। তবে এত কম সময়ে তিনি বড় সাফল্য অর্জন করেছেন। বিশেষ করে নিট পেপার লিকের ঘটনা পর শিক্ষা মন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগের পর অভিজিতের আলোচনা সর্বত্র। কক্রোচ জনতা পার্টি নিট পেপার লিকের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ কর্মসূচি করেছে। শুরুতে এখানে খুব বেশি মানুষ আসছিলেন না, তবে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বিষয়টি গম্ভীর হয়ে উঠতে শুরু করে। বিশেষত, সোনাম সংচুককে প্রতিবাদস্থল থেকে সরিয়ে দেওয়া এবং ২০ জুলাই থেকে চলো সংসদ মার্চের পরে এখানে অনেক মানুষ জড়ো হয়েছেন।
অভিজিতের বাবা বলেন, তিনি রাজনীতির বিষয়ে বেশি জানেন না। তিনি বলেন, আমার ছেলের এই আন্দোলন শুরু করা আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে। তার সামাজিক কাজগুলোতে সক্রিয় হওয়ার জন্য আমি খুব চিন্তিত ছিলাম। ধর্মেন্দ্র প্রধান বড় হৃদয় প্রদর্শন করেছেন। এই পুরো ঘটনার ধারায় কাউকে বিজয় বা পরাজয়ের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা উচিত নয়। তিনি বলেন, অভিজিৎ প্রায় দুই বছর আরবিন্দ কেজরিওয়ালের সঙ্গে কাজ করেছেন, যেখানে তিনি রাজনীতি কাছ থেকে বুঝেছেন। তিনি বলেন, ‘আমি রাজনীতি পছন্দ করি না, কিন্তু আমার ছেলে যাই সিদ্ধান্ত নেবেন, আমি তার সমর্থন করব।’
বাড়ির লোকজন মানসিক চাপের মধ্যে ছিলেন। কক্রোচ জনতা পার্টির প্রতিষ্ঠাতা অভিজিৎ দীপকের মা-বাবা সম্প্রতি বলেছেন যে তাদের খুশি যে তাঁদের ছেলের আন্দোলন সফল হয়েছে। প্রাক্তন কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান পদত্যাগ করেছেন, কিন্তু আন্দোলনের সময় তাদের ছেলে নিরাপত্তা নিয়ে গভীর উদ্বেগ ছিলেন। প্রধানের পদত্যাগের খবর পেয়ে অভিজিতের মা সাংবাদিকদের বলেছিলেন যে তার চোখে খুশির অশ্রু। আমার ছেলের পরিশ্রম সফল হয়েছে। আমি তার উপর গর্বিত। তিনি বলেন, গত আড়াই মাস ধরে পুরো পরিবার প্রবল মানসিক চাপের মধ্যে ছিল।
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সুমন রায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় ডেপুটি নিউজ এডিটর পদে কর্মরত। এই মুহূর্তে তিনি এই ওয়েবসাইটের ভারপ্রাপ্ত। কলেজের গণ্ডি পেরিয়েই সুমন সাংবাদিকতার পেশায় চলে এসেছিলেন। মূল আগ্রহের জায়গা ছিল লেখালিখি। সাংবাদিক হিসাবে কাজ শুরু করার পরে সংবাদপত্রের উত্তর সম্পাদকীয় পাতায় কাজ, বিনোদন এবং জীবনযাপন বিভাগে কাজ করতে করতে এখন সুমন ডিজিটাল মাধ্য়মের কনটেন্ট প্রোডিউসার হিসাবে কর্মরত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১৮ বছরের সামান্য বেশি সময় ধরে সুমন এই পেশায় কর্মরত। প্রথম বছর খানেক কাটে খবরের কাগজে। তার পরে তারা নিউজে স্বল্প কিছু সময়ের কাজ এবং তার পর থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত খবরের কাগজে কাজ করেছেন সুমন। এর মধ্যে ‘একদিন’ নামক দৈনিক পত্রিকায় কয়েক বছর কেটেছে। তবে কেরিয়ারের বেশির ভাগ সময়ই কেটেছে ‘এই সময়’ সংবাদপত্রে। সেখানে বিনোদন, জীবনযাপন এবং ফিচার বিভাগে সুমন কর্মরত ছিলেন। পরবর্তীতে এক বছর কাটে আনন্দবাজার ডিজিটালে। ২০২১ সালের ডিসেম্বর থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় কর্মরত সুমন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: হিন্দুস্কুল থেকে মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেছেন সুমন। তার পরে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বাংলা নিয়ে স্নাতকস্তরের পড়াশোনা করেন তিনি। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: গল্পের বই পড়া, গান শোনা এবং বেড়ানো। কাজের বাইরে মূলত এই তিনটি জিনিস নিয়েই বাঁচেন সুমন। একটু লম্বা ছুটি পেলেই বেরিয়ে পড়েন নতুন জায়গা দেখতে। অচেনা মানুষের সঙ্গে আলাপ করতে, তাঁদের সংস্কৃতি সম্পর্কে জানতে এবং সেই অভিজ্ঞতার কথা লিখতে পছন্দ করেন সুমন।Read More