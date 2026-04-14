    Modi Trump Phone Call: ‘হরমুজকে…’, পাকিস্তানে মধ্যস্থতা আলোচনা ব্যর্থ হওয়ার পর মোদীকে ফোন ট্রাম্পের,কথা হল ৪০ মিনিট

    India USA Relationship: ইরান যুদ্ধ নিয়ে পাকিস্তানে মধ্যস্থতা আলোচনা ভেস্তে যেতেই এবার ট্রাম্পের ফোন এল ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কাছে।

    Published on: Apr 14, 2026 9:07 PM IST
    By Sritama Mitra
    Modi Trump Phone Call: সদ্য গত সপ্তাহান্তে পাকিস্তানের ইসলামাবাদে বসেছিল ইরান যুদ্ধের মধ্যস্থা আলোচনা। সেখানে ইরান ও আমেরিকা দুই তরফের প্রতিনিধিরাই উপস্থিত ছিলেন। তবে সেই আলোচনা কার্যত ভেস্তে যায়। এদিকে, সেই ঘটনার পর, নতুন সপ্তাহের দ্বিতীয় দিনে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ফোন আসে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কাছে।

    পাকিস্তানে মধ্যস্থতা আলোচনা ব্যর্থ হওয়ার পর মোদীকে ফোন ট্রাম্পের,কথা হল ৪০ মিনিট REUTERS/Al Drago/File Photo
    মোদী ও ট্রাম্পের এই ফোন কল, খুব একটা কম সময়ের জন্য ছিল না। দুই রাষ্ট্রনেতা টানা ৪০ মিনিট ধরে কথা বলেছেন বলে জানা গিয়েছে। ফোনালাপের পর এক্স পোস্টে নরেন্দ্র মোদী লেখেন, ‘আমার বন্ধু প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের কাছ থেকে একটি ফোন কল পেয়েছি। আমরা বিভিন্ন খাতে আমাদের দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতায় অর্জিত উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি পর্যালোচনা করেছি। আমরা সকল ক্ষেত্রে আমাদের ব্যাপক বৈশ্বিক কৌশলগত অংশীদারিত্বকে আরও শক্তিশালী করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আমরা পশ্চিম এশিয়ার পরিস্থিতি নিয়েও আলোচনা করেছি এবং হরমুজ প্রণালীকে উন্মুক্ত ও সুরক্ষিত রাখার গুরুত্বের ওপর জোর দিয়েছি।’

    ইসলামাবাদে আমেরিকা ও ইরানের প্রায় ২১ ঘণ্টার সরাসরি আলোচনা কোনও চুক্তিতে না পৌঁছানোর পর এই সর্বশেষ ফোনকলটি করা হল, যা দুই সপ্তাহের ভঙ্গুর যুদ্ধবিরতির ওপর নতুন করে অনিশ্চয়তা তৈরি করেছে। এই দীর্ঘ আলোচনা কোনও অগ্রগতি ছাড়াই শেষ হয়েছে এবং অচলাবস্থার জন্য উভয় পক্ষই একে অপরকে দায়ী করেছে। মার্কিন কর্মকর্তারা বলেছেন, ইরান তার পারমাণবিক কর্মসূচি ত্যাগের প্রতিশ্রুতি দিতে রাজি না হওয়ায় আলোচনা ভেস্তে গেছে। তবে তেহরান, মতবিরোধের নির্দিষ্ট বিষয়গুলো বিস্তারিত না জানিয়ে, আলোচনা বানচাল করার জন্য ওয়াশিংটনকে অভিযুক্ত করেছে।

    এদিকে, ইরান যুদ্ধের জেরে হরমুজ প্রণালী রুদ্ধ হতেই একাধিক জ্বালানিবাহী জাহাজকে ঘিরে বিশ্ব জুড়ে উদ্বেগ। ফলত, বিশ্বের নানান দেশে জ্বালানি নিয়ে ক্রমেই উদ্বেগ তৈরি হচ্ছে।

    • Sritama Mitra
      ABOUT THE AUTHOR
      Sritama Mitra

      শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

