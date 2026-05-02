Counter-intelligence: সন্ত্রাসবাদের জাল ছিন্নভিন্ন!মাওবাদীদের পর কেন্দ্রের অগ্রাধিকারের শীর্ষে কাউন্টার-ইন্টেলিজেন্স

Counter-intelligence: মাওবাদীদের পর কেন্দ্রের অগ্রাধিকারের শীর্ষে কাউন্টার-ইন্টেলিজেন্স
Counter-intelligence: বেসরকারি ভাড়াটে সৈন্য সংস্থা সন্স অফ লিবার্টি ইন্টারন্যাশনাল-এর প্রতিষ্ঠাতা ভ্যান ডাইককে ১৩ মার্চ ২০২৬ তারিখে কলকাতা বিমানবন্দর থেকে গ্রেফতার করা হয়।
Counter-intelligence: ২০১৪ সালে নরেন্দ্র মোদী সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে ভারতের সন্ত্রাসবাদ-বিরোধী নীতিতে একটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেছে, যার মাধ্যমে পাকিস্তান-ভিত্তিক এবং অভ্যন্তরীণ সন্ত্রাসবাদী নেটওয়ার্কগুলোর ওপর চাপ বৃদ্ধি করা হয়েছে। তবে, অমিত শাহ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকে সরকারের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হয়ে উঠেছে কাউন্টার-ইন্টেলিজেন্স (সিআই)। পূর্ববর্তী সরকারগুলোর আমলে প্রায়শই উপেক্ষিত এই বিষয়টিকে জাতীয় নিরাপত্তা সংস্থাগুলো এখন বিদেশি গোয়েন্দা সংস্থা, তাদের নেটওয়ার্ক এবং ভারতের অভ্যন্তরে থাকা তাদের কর্মীদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপের মাধ্যমে অগ্রাধিকার দিয়েছে।
এর আগে, পাকিস্তানের আইএসআই এবং চিনের এমএসএস-এর মতো পরিচিত সংস্থাগুলো ভারতীয় সমাজ ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে অনুপ্রবেশ করলেও, পশ্চিমা গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর ভারতে রাজনৈতিক ও সামরিক প্রভাব বিস্তারের ওপর তেমন কোনও নিয়ন্ত্রণ ছিল না। গত এক দশকে ভারতের নিরাপত্তা পরিস্থিতি একাধিক দিক থেকে হুমকির সম্মুখীন হয়েছে, শুধু এর সীমান্তেই নয়, বরং এর ভূখণ্ডের গভীরেও। বিদেশি শক্তিগুলো ভুয়ো পরিচয় ব্যবহার করে সামরিক অঞ্চলে অনুপ্রবেশের চেষ্টা করেছে, একাধিক রাজ্য জুড়ে জাল নেটওয়ার্ক তৈরি করেছে এবং উচ্চ-নিরাপত্তা সম্পন্ন স্থাপনাগুলোর ভেতরে নজরদারির সরঞ্জাম স্থাপন করেছে। পাকিস্তানি আইএসআই, চিনা গোয়েন্দা সংস্থা, বাংলাদেশি সন্ত্রাসী নেটওয়ার্ক এবং পশ্চিমা গোয়েন্দা সংস্থা ও তাদের ভাড়াটে সেনারা প্রত্যেকেই ভারতীয় ভূখণ্ডে প্রায়শই একই সঙ্গে নিজেদের উদ্দেশ্য সাধনের চেষ্টা করেছে। তবে, ভারতের পাল্টা গোয়েন্দা সংস্থাগুলো ক্রমান্বয়ে এই অভিযানগুলো ব্যর্থ করেছে, সহযোগীদের গ্রেফতার করেছে।
ভারতের গোয়েন্দা ব্যবস্থা একটি বহুস্তরীয় প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর উপর নির্ভরশীল। ন্যাশনাল ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি (এনআইএ) বেআইনি কার্যকলাপ (প্রতিরোধ) আইন (ইউএপিএ) এবং সরকারি গোপনীয়তা আইনের অধীনে কেন্দ্রীয় মামলা পরিচালনা করে, এবং তাদের সরাসরি পরিচালিত মামলাগুলিতে দোষী সাব্যস্ত করার হার প্রায় ৯৫ শতাংশ। ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো (আইবি) অভ্যন্তরীণ গোয়েন্দা তথ্য পরিচালনা করে এবং রিয়েল-টাইমে বিভিন্ন সংস্থার মধ্যে তথ্য আদান-প্রদানের জন্য মাল্টি-এজেন্সি সেন্টার (এমএসি) চালায়। রিসার্চ অ্যান্ড অ্যানালাইসিস উইং (র) বিদেশি গুপ্তচর এবং আন্তঃসীমান্ত গোয়েন্দা নেটওয়ার্কের উপর নজর রাখে। সশস্ত্র সীমা বল (এসএসবি) ভারত-নেপাল সীমান্ত পাহারা দেয় এবং চিনা গোয়েন্দা অনুপ্রবেশ ঠেকানোর ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করেছে। রাজ্য পুলিশ, বিশেষ করে অন্ধ্রপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, উত্তরপ্রদেশ এবং পাঞ্জাবে, বেশ কয়েকটি বড় গুপ্তচরবৃত্তির মামলায় প্রথম সারির শনাক্তকারী হিসেবে কাজ করেছে। বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স (বিএসএফ) এবং সেনা ইউনিটগুলি মাঠ পর্যায়ের অভিযানে সহায়তা করেছে, যেখানে গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ এবং সন্ত্রাসবাদের হুমকি একত্রিত হয়েছে।
কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কাউন্টার-ইন্টেলিজেন্স অভিযান
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইউক্রেন
বেসরকারি ভাড়াটে সৈন্য সংস্থা সন্স অফ লিবার্টি ইন্টারন্যাশনাল (SOLI)-এর প্রতিষ্ঠাতা ভ্যান ডাইককে ১৩ মার্চ ২০২৬ তারিখে কলকাতা বিমানবন্দর থেকে গ্রেফতার করা হয়। একই সঙ্গে হুরবা পেট্রো, সিলভিয়াক তারাস, ইভান সুকমানোভস্কি, স্টেফানকিভ মারিয়ান, হনচারুক মাকসিম এবং কামিনস্কি ভিক্টর-এই ছয়জন ইউক্রেনীয়কে লখনউ ও দিল্লি বিমানবন্দর থেকে গ্রেফতার করা হয়। তারা 'ইনার লাইন পারমিট' বা সংরক্ষিত এলাকার অনুমতি ছাড়াই মিজোরামে প্রবেশ করেছিলেন এবং সীমান্ত পেরিয়ে মিয়ানমারে গিয়ে বিদ্রোহী গোষ্ঠীগুলোকে ড্রোন চালানো ও জ্যামিং প্রযুক্তির প্রশিক্ষণ দিচ্ছিলেন। সেখানে তারা জাতিগত সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলোকে ড্রোন পরিচালনা, সমাবেশ এবং জ্যামিং প্রযুক্তির ওপর প্রশিক্ষণ দিত। এনআইএ-এর দাবি, এই চক্রটি ভারতের নিষিদ্ধ বিদ্রোহী সংগঠনগুলোর সঙ্গে সরাসরি যুক্ত ছিল এবং তাদের অস্ত্র ও প্রশিক্ষণ দিয়ে সাহায্য করছিল। ৬ এপ্রিল ২০২৬ তারিখে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ইউপিএ আইনের অধীনে মামলা করা হয়েছে এবং বর্তমানে তারা বিচার বিভাগীয় হেফাজতে রয়েছেন।
আনসারুল মিয়া আনসারি
দিল্লি পুলিশের স্পেশাল সেল এবং কেন্দ্রীয় সংস্থার যৌথ অভিযানে ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৫-তে মধ্য দিল্লি থেকে আনসারুল মিয়া আনসারি নামে এক নেপালি বংশোদ্ভূত পাকিস্তানি গুপ্তচরকে গ্রেফতার করে। রাওয়ালপিন্ডিতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এই চর নেপাল হয়ে পাকিস্তানে পালানোর পরিকল্পনা করছিল এবং তার কাছে ভারতীয় সেনাবাহিনীর গোপনীয় নথিপত্র পাওয়া গেছে। আইএসআই তাকে সেই গোপনীয় নথিগুলো দিয়ে একটি সিডি তৈরি করে পাকিস্তানে পাঠানোর দায়িত্ব দিয়েছিল। জেরায় আনসারুল জানায়, সে কাতারে একজন ক্যাব চালক হিসেবে কাজ করত, যেখানে আইএসআই হ্যান্ডলার তাকে নিয়োগ করেছিল।
মীর বালাজ খান
পাকিস্তানি নাগরিক মীর বালাজ খান একটি গুপ্তচরবৃত্তি নেটওয়ার্ক চালাত, যা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের সাহায্যে ভারতীয় নৌবাহিনী সম্পর্কিত সংবেদনশীল ও গোপনীয় তথ্য, বিশেষ করে কারওয়ার নৌঘাঁটি এবং কোচি নৌঘাঁটির বিবরণ ফাঁস করত। এর বিনিময়ে পাকিস্তানি গোয়েন্দা সংস্থার মাধ্যমে নগদ অর্থ প্রদান করা হতো। মামলাটি মূলত ২০২১ সালের জানুয়ারিতে অন্ধ্রপ্রদেশের কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স সেল দ্বারা নথিভুক্ত করা হয়েছিল। ২০২৩ সালের জুনে এনআইএ এর দায়িত্ব গ্রহণ করে। এই মামলায় অন্ধ্রপ্রদেশ, কর্ণাটক এবং কেরল জুড়ে মোট আটজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।
উ হাইলং এবং সেং জুন ইয়ং
উ হাইলং এবং সেং জুন ইয়ং হলেন দুই চিনা নাগরিক, যাদেরকে ২০২৪ সালের মে মাসে ভারত-নেপাল সীমান্তে সন্দেহভাজন গুপ্তচর হিসেবে গ্রেফতার করা হয়েছিল। ২০২৪ সালের ২৮ মে বিহারের মধুবনী জেলার জয়নগরে ভারত-নেপাল সীমান্তে সশস্ত্র সীমা বল (এসএসবি) তাঁদের আটক করে। তারা পর্যটন ভিসায় নেপালে গিয়েছিলেন। তবে বৈধ নথি বা পাসপোর্ট ছাড়াই অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশের চেষ্টা করার সময় তাঁদের আটক করা হয়। সীমান্ত কর্মকর্তাদের মতে, তাঁদের গতিবিধি সন্দেহজনক ছিল। প্রাথমিক তদন্তে তাঁদের গুপ্তচরবৃত্তির সঙ্গে জড়িত থাকার সন্দেহ করা হয়েছিল, যার ফলে কেন্দ্রীয় এবং রাষ্ট্রীয় তদন্তকারী সংস্থাগুলো তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদ করে।
হামিদুল্লাহ ওরফে রাজু গাজী এবং মহম্মদ শাহাদাত হোসেন ওরফে আব্দুল্লাহ
হামিদুল্লাহ ওরফে রাজু গাজী এবং মহম্মদ শাহাদাত হোসেন ওরফে আব্দুল্লাহ হলেন দুই বাংলাদেশি নাগরিক, যাদের ভারতে নিষিদ্ধ ঘোষিত জঙ্গি সংগঠন জামায়াত-উল-মুজাহিদিন বাংলাদেশ (জেএমবি)-এর সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে ভারতের জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা (এনআইএ) গ্রেফতার করেছিল। ২০২২ সালের আগস্ট মাসে মধ্যপ্রদেশের ভোপাল থেকে তাদের গ্রেফতার করা হয়। অভিযোগ ছিল যে তারা ভারতে জেএমবি-এর সক্রিয় সদস্য হিসেবে কাজ করছিল এবং তরুণদের কট্টরপন্থায় উদ্বুদ্ধ করার পাশাপাশি জিহাদি প্রচারণার সঙ্গে যুক্ত ছিল। তারা জেএমবি-এর একটি বড় মডিউলের অংশ ছিল যা ভারতের বিভিন্ন স্থানে নাশকতা ও কট্টরপন্থী কার্যকলাপ প্রসারের চেষ্টা করছিল। গ্রেফতারের পর এনআইএ তাদের বিরুদ্ধে ভারতের বিভিন্ন সন্ত্রাসবিরোধী আইনে মামলা দায়ের করে এবং তাদের হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে।
মহম্মদ আবদুল মান্নান বাচু
মহম্মদ আবদুল মান্নান বাচু একজন বাংলাদেশি নাগরিক এবং নিষিদ্ধ জঙ্গি সংগঠন জামায়াত-উল-মুজাহিদিন বাংলাদেশ (জেএমবি)-এর একজন সক্রিয় কর্মী হিসেবে পরিচিত। ২০২১ সালের নভেম্বরে ভারতের কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা (এনআইএ) তাকে পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার সোনারপুর থেকে গ্রেফতার করে। এনআইএ-এর তথ্য অনুযায়ী, বাচু অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশ করা জেএমবি জঙ্গিদের জন্য ভুয়ো ভারতীয় পরিচয়পত্র (যেমন ভোটার আইডি কার্ড, আধার কার্ড) এবং অন্যান্য নথিপত্র তৈরি করার কাজে লিপ্ত ছিল। তার বাড়ি থেকে বেশ কিছু ইলেকট্রনিক ডিভাইস এবং জাল নথিপত্র উদ্ধার করা হয়। ২০২২ সালের জানুয়ারিতে এনআইএ কলকাতার বিশেষ আদালতে বাচু-সহ পাঁচজনের বিরুদ্ধে চার্জশিট দাখিল করে।