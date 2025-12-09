অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবর্ষ উদযাপনের ভাবনায় নারী ক্ষমতায়ন, থাকবেন সুধা মূর্তি

অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবর্ষ উদযাপনের ভাবনায় নারী ক্ষমতায়ন, থাকবেন সুধা মূর্তি
এই বছরের অনুষ্ঠানের মূল ভাবনা ‘নারী ক্ষমতায়ন, উন্নতির পথে শতবর্ষ, ভবিষ্যতের প্রতিশ্রুতি’।
আগামী শনিবার, ১৩ ডিসেম্বর ২০২৫, অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয় ‘অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন’ (AAA)-এর উদ্যোগে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সহায়তায় অনুষ্ঠিত হতে চলেছে তাদের বার্ষিক অ্যালামনাই মিট, 'WAVES-2025'। এই বছরের অনুষ্ঠানের মূল ভাবনা ‘নারী ক্ষমতায়ন, উন্নতির পথে শতবর্ষ, ভবিষ্যতের প্রতিশ্রুতি’।
এই মেগা ইভেন্টে দেশের অন্যতম শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব এবং সমাজকর্মী, রাজ্যসভার মনোনীত সদস্য, ইনফোসিস ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারপার্সন এবং মূর্তি ট্রাস্টের চেয়ারপার্সন সুধা মূর্তির প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকার কথা।
মূল আকর্ষণ এবং উদ্দেশ্য
১. বিশিষ্ট অতিথি: ইভেন্টটিতে সভাপতিত্ব করবেন এ.ইউ. অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান, প্রখ্যাত শিল্পপতি এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের উজ্জ্বল প্রাক্তনী ডঃ জি.এম. রাও।
২. মূল ভাবনা (Theme): এই বছর 'WAVES-2025'-এর থিম বা মূল ভাবনা হলো নারী ক্ষমতায়ন (Women Empowerment), যা প্রতিষ্ঠানের শতবর্ষের যাত্রা এবং ভবিষ্যতের প্রতিশ্রুতির সঙ্গে যুক্ত।
৩. লক্ষ্য: এই মিলনমেলার প্রধান লক্ষ্য হলো প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের সঙ্গে প্রতিষ্ঠানের বন্ধনকে আরও মজবুত করা, শিল্প জগতের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করা এবং অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়কে বিশ্বমানের উৎকর্ষের কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তুলতে প্রাক্তনীদের সমর্থন নিশ্চিত করা। প্রাক্তনীদের সহযোগিতা এ.ইউ.-কে বিশ্বব্যাপী শিক্ষার্থীদের জন্য এক শিক্ষাকেন্দ্রে পরিণত করার প্রতিশ্রুতি বহন করে।
অংশগ্রহণকারী এবং অনুষ্ঠানসূচি
এই বার্ষিক প্রাক্তনী সম্মেলনে বিভিন্ন অধিভুক্ত কলেজ, ক্যাম্পাসের কলেজ, গবেষক এবং বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্যরা যোগ দেবেন। এছাড়াও, দিল্লি, হায়দরাবাদ, অমরাবতী এবং গোদাবরী-সহ বিদেশ থেকে বহু প্রাক্তনীর অংশগ্রহণ প্রত্যাশিত।
বিশেষ সম্মাননা: অনুষ্ঠানে প্রতিষ্ঠানের শতবর্ষের যাত্রার ওপর প্রাক্তনীদের ভাবনা বিনিময়ের পাশাপাশি বিশিষ্ট প্রাক্তনীদের সংবর্ধনা জানানো হবে।
বিশেষ আমন্ত্রণ: আয়োজক কমিটি সুধা মূর্তির সমস্ত মহিলা অনুগামীকে বিশেষ আমন্ত্রণ জানিয়েছে এই অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার জন্য।