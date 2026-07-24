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    Asian Games Cricket Schedule: এশিয়ান গেমসে সোনা ধরে রাখার লক্ষ্য ভারতের, ভারত-পাক মহারণের সম্ভাবনা আছে?

    ২০২৩ সালে চিনের হাংঝৌ এশিয়ান গেমসে ভারতীয় পুরুষ ও মহিলা—দুই দলই সোনার পদক জিতেছিল। ফলে এবার তারা ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন হিসেবে মাঠে নামবে। লক্ষ্য থাকবে টানা দ্বিতীয়বার সোনা জিতে নিজেদের আধিপত্য বজায় রাখা।

    Published on: Jul 24, 2026, 13:07:51 IST
    By Abhijit Chowdhury
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    এশিয়ান গেমস ২০২৬-এ আবারও সোনার স্বপ্ন নিয়ে মাঠে নামতে চলেছে ভারতের পুরুষ ও মহিলা ক্রিকেট দল। জাপানের আইচি-নাগোয়া শহরে আগামী ১৯ সেপ্টেম্বর থেকে ৪ অক্টোবর পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে এই বহুক্রীড়া প্রতিযোগিতা। এবারের এশিয়ান গেমসে ক্রিকেট চতুর্থবারের মতো অন্তর্ভুক্ত হয়েছে এবং প্রতিযোগিতার সূচিও ইতিমধ্যেই প্রকাশ করেছে আয়োজকরা। পুরুষদের টি-২০ ক্রিকেট প্রতিযোগিতা শুরু হবে ২৪ সেপ্টেম্বর, আর মহিলাদের লড়াই শুরু হবে ১৭ সেপ্টেম্বর থেকে। সব ম্যাচই আন্তর্জাতিক টি-২০ মর্যাদা পাবে, ফলে ক্রিকেটারদের কাছে এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ টুর্নামেন্ট।

    এশিয়ান গেমস ২০২৬-এ আবারও সোনার স্বপ্ন নিয়ে মাঠে নামতে চলেছে ভারতের পুরুষ ও মহিলা ক্রিকেট দল। (AFP)
    এশিয়ান গেমস ২০২৬-এ আবারও সোনার স্বপ্ন নিয়ে মাঠে নামতে চলেছে ভারতের পুরুষ ও মহিলা ক্রিকেট দল। (AFP)

    ২০২৩ সালে চিনের হাংঝৌ এশিয়ান গেমসে ভারতীয় পুরুষ ও মহিলা—দুই দলই সোনার পদক জিতেছিল। ফলে এবার তারা ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন হিসেবে মাঠে নামবে। লক্ষ্য থাকবে টানা দ্বিতীয়বার সোনা জিতে নিজেদের আধিপত্য বজায় রাখা।

    পুরুষদের প্রতিযোগিতায় ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ এবং শ্রীলঙ্কা শীর্ষ বাছাই দল হিসেবে সরাসরি কোয়ার্টার ফাইনালে জায়গা করে নিয়েছে। বাকি চারটি কোয়ার্টার ফাইনালের টিকিটের জন্য প্রথম পর্বে লড়বে আফগানিস্তান, জাপান ও নেপাল (গ্রুপ-এ) এবং হংকং চীন, মালয়েশিয়া ও ওমান (গ্রুপ-বি)। দুই গ্রুপের শীর্ষ দুটি করে দল শেষ আটে পৌঁছাবে এবং সেখানে ভারত-সহ চারটি বাছাই দলের বিরুদ্ধে খেলবে।

    ক্রিকেটপ্রেমীদের কাছে সবচেয়ে আকর্ষণীয় বিষয় হল সম্ভাব্য ভারত-পাকিস্তান দ্বৈরথ। সূচি অনুযায়ী, দুই দল কেবল সেমিফাইনাল অথবা ফাইনালেই মুখোমুখি হতে পারে। ফলে দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী দলের মহারণ দেখার জন্য অপেক্ষা বাড়ছে সমর্থকদের মধ্যে।

    মহিলাদের প্রতিযোগিতায় ভারতের অভিযান শুরু হবে কোয়ার্টার ফাইনাল থেকেই। হারমানপ্রীত কৌরের নেতৃত্বাধীন ভারতীয় দল প্রথম ম্যাচে মুখোমুখি হবে আয়োজক দেশ জাপানের। সেই ম্যাচে জিতলে সেমিফাইনালে ভারতের প্রতিপক্ষ হতে পারে বাংলাদেশ অথবা চীন। ড্র অনুযায়ী, এই দুই দলও একই অংশে রয়েছে।

    অন্যদিকে, বাকি কোয়ার্টার ফাইনালে শ্রীলঙ্কার মুখোমুখি হবে মালয়েশিয়া। পাকিস্তান তাদের অভিযান শুরু করবে থাইল্যান্ডের বিরুদ্ধে। এই ম্যাচগুলির বিজয়ীরাই দ্বিতীয় সেমিফাইনালে জায়গা করে নেবে।

    এবারও ভারতীয় দলকে নেতৃত্ব দেবেন অভিজ্ঞ ক্রিকেটাররা। মহিলাদের দলে অধিনায়ক হিসেবে থাকছেন হারমানপ্রীত কৌর, সহ-অধিনায়ক স্মৃতি মন্ধানা। পুরুষদের দলে নেতৃত্বের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে শ্রেয়স আইয়ারকে এবং সহ-অধিনায়ক হিসেবে থাকছেন তিলক বর্মা। এছাড়া ভারতের ১৫ সদস্যের দলে জায়গা পেয়েছেন তরুণ ব্যাটিং সেনসেশন বৈভব সূর্যবংশী, যাকে নিয়ে ইতিমধ্যেই ক্রিকেট মহলে ব্যাপক আলোচনা শুরু হয়েছে।

    ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের কাছে এশিয়ান গেমস শুধু একটি পদক জয়ের মঞ্চ নয়, বরং আগামী আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্টগুলির আগে নতুন ও তরুণ ক্রিকেটারদের নিজেদের প্রমাণ করার বড় সুযোগ। টি-২০ ফরম্যাট হওয়ায় প্রতিটি ম্যাচই হবে দ্রুতগতির এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ। ফলে ক্রিকেটপ্রেমীদের নজর এখন আইচি-নাগোয়ার দিকেই, যেখানে আবারও এশিয়ার সেরা হওয়ার লড়াইয়ে নামবে ভারত।

    • Abhijit Chowdhury
      ABOUT THE AUTHOR
      Abhijit Chowdhury

      ২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More

    Home/News/Asian Games Cricket Schedule: এশিয়ান গেমসে সোনা ধরে রাখার লক্ষ্য ভারতের, ভারত-পাক মহারণের সম্ভাবনা আছে?
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