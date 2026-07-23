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    Azad Engineering Limited: বাজি ধরেছিলেন সচিন তেন্ডুলকর!DRDOর জন্য প্রথম মেক ইন ইন্ডিয়া টার্বোজেট ইঞ্জিন তৈরি সেই সংস্থার

    Azad Engineering Limited: গত ৪ মাসে আজাদ ইঞ্জিনিয়ারিং-এর শেয়ার ৭৮ শতাংশের বেশি বেড়েছে। ২৩ মার্চ ২০২৬-এ সংস্থার শেয়ারের দাম ছিল ১৩৬৮.৮০ টাকা। আবার ২৩ জুলাই ২০২৬-এ আজাদ ইঞ্জিনিয়ারিং-এর শেয়ারের দাম ২৪৬৫ টাকায় পৌঁছেছে।

    Published on: Jul 23, 2026, 23:35:15 IST
    By Sahara Islam
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    Azad Engineering Limited: ভারতের প্রতিরক্ষা ও অ্যারোস্পেস খাতে বেসরকারি সংস্থাগুলির অংশগ্রহণে এক ঐতিহাসিক অধ্যায়ের সূচনা হলো। বুধবার হায়দরাবাদভিত্তিক সংস্থা ‘আজাদ ইঞ্জিনিয়ারিং লিমিটেড’ সম্পূর্ণ দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি প্রথম ‘এক্সপেন্ডেবল টার্বোজেট ইঞ্জিন’ ডিফেন্স রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ডিআরডিও) এবং প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের হাতে তুলে দিয়েছে। এরপরেই বৃহস্পতিবার সংস্থাটির শেয়ারের দামে অভাবনীয় উত্থান দেখা গেছে। বিএসই-তে আজাদ ইঞ্জিনিয়ারিং-এর শেয়ার ৫ শতাংশের বেশি বেড়ে ২৪৬৫ টাকায় লেনদেন হয়েছে। মাস্টার ব্লাস্টার সচিন তেন্ডুলকরও আজাদ ইঞ্জিনিয়ারিং-এর ওপর বাজি ধরেছিলেন।

    সচিন তেন্ডুলকর (Action Images via Reuters)
    সচিন তেন্ডুলকর (Action Images via Reuters)

    আজাদ ইঞ্জিনিয়ারিং তাদের প্রথম দেশীয়ভাবে নির্মিত সম্প্রসারণযোগ্য টার্বো জেট ইঞ্জিনটির যন্ত্রাংশ উৎপাদন ও সংযোজন করার পর প্রতিরক্ষা গবেষণা ও উন্নয়ন সংস্থা (ডিআরডিও) এবং প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের কাছে হস্তান্তর করেছে বলে সংস্থাটি একটি স্টক এক্সচেঞ্জ ফাইলিংয়ে জানিয়েছে। আজাদ ইঞ্জিনিয়ারিং জানিয়েছে, প্রোপালশন প্রযুক্তিতে আত্মনির্ভরশীলতার পথে এটি ভারতের যাত্রায় একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। সংস্থাটি আরও জানিয়েছে, এই সাফল্য নির্ভুল উৎপাদন, উন্নত প্রকৌশল এবং জটিল অ্যারো- ইঞ্জিন সিস্টেমে আজাদ ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের দক্ষতার প্রমাণ দেয়।

    গত ৪ মাসে আজাদ ইঞ্জিনিয়ারিং-এর শেয়ার ৭৮ শতাংশের বেশি বেড়েছে। ২৩ মার্চ ২০২৬-এ সংস্থার শেয়ারের দাম ছিল ১৩৬৮.৮০ টাকা। আবার ২৩ জুলাই ২০২৬-এ আজাদ ইঞ্জিনিয়ারিং-এর শেয়ারের দাম ২৪৬৫ টাকায় পৌঁছেছে। গত এক মাসে সংস্থাটির শেয়ারের দাম ২০ শতাংশের বেশি বেড়েছে। সংস্থার শেয়ারের ৫২-সপ্তাহের সর্বোচ্চ দর ২৫৩০ টাকা। একই সঙ্গে, সংস্থার শেয়ারের ৫২-সপ্তাহের সর্বনিম্ন দর ১৩৫৮.৭০ টাকা। কিংবদন্তী ক্রিকেটার সচিন তেন্ডুলকর হায়দরাবাদভিত্তিক আজাদ ইঞ্জিনিয়ারিং-এ বিনিয়োগ করেছেন। ২০২৩ সালের ৬ মার্চ সচিন তেন্ডুলকর এই সংস্থার অংশীদারিত্ব কেনার জন্য ৫ কোটি টাকা বিনিয়োগ করেন। স্টক স্পিট এবং বোনাস শেয়ারের পর, সচিন তেন্ডুলকর আজাদ ইঞ্জিনিয়ারিং-এর প্রতিটি শেয়ারের জন্য ১১৪.১০ টাকা পান। মাস্টার ব্লাস্টারের কাছে সংস্থার ৪৩৮,২১০টি শেয়ার ছিল। ২০২৩ সালের ২৮ ডিসেম্বর আজাদ ইঞ্জিনিয়ারিং-এর শেয়ার ৭২০ টাকা দরে এনএসই-তে তালিকাভুক্ত হয়। সংস্থার শেয়ার তালিকাভুক্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সচিন তেন্ডুলকরের বিনিয়োগের মূল্য বেড়ে ৩১.৫৫ কোটি টাকা হয়। আজাদ ইঞ্জিনিয়ারিং-এর শেয়ারের বর্তমান মূল্য ২,৪৬৫ টাকা। তবে, সচিন তেন্ডুলকর আজাদ ইঞ্জিনিয়ারিং-এ তাঁর বিনিয়োগ ধরে রেখেছেন নাকি সম্পূর্ণ অংশীদারিত্ব বিক্রি করে দিয়েছেন, তা এখনও জানা যায়নি।

    আজাদ ইঞ্জিনিয়ারিং-এর আইপিও-র জন্য বিডিং ২০ ডিসেম্বর, ২০২৩-এ শুরু হয় এবং ২২ ডিসেম্বর পর্যন্ত খোলা ছিল। সংস্থার আইপিও-তে শেয়ারের দাম ছিল ৫২৪ টাকা। আজাদ ইঞ্জিনিয়ারিং-এর আইপিও মোট ৮০.৬৫ গুণ সাবস্ক্রাইব হয়েছিল। এই সংস্থার আইপিও-তে সাধারণ বিনিয়োগকারী বিভাগ ২৩.৭৯ গুণ সাবস্ক্রাইব করেছিল।

    Home/News/Azad Engineering Limited: বাজি ধরেছিলেন সচিন তেন্ডুলকর!DRDOর জন্য প্রথম মেক ইন ইন্ডিয়া টার্বোজেট ইঞ্জিন তৈরি সেই সংস্থার
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