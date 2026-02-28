Edit Profile
    Bangladeshi Hindu Murdered: চাঁদাবাজির বিরোধ করাই কাল, বাংলাদেশে খালি হল আরও এক হিন্দু মায়ের কোল

    চাঁদাবাজদের ছুরিকাঘাতে প্রাণ গিয়েছে সেই হিন্দু যুবকের। সাগরিকা বিটাক এলাকায় গত ২৬ ফেব্রুয়ারি রাতে ঘটনাটি ঘটেছে। নিহত যুবকের নাম আকাশ দাস, বয়স ২৫ বছর।

    Published on: Feb 28, 2026 1:26 PM IST
    By Abhijit Chowdhury
    বাংলাদেশের চট্টগ্রামে আরও এক হিন্দুকে খুন করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। এই ঘটনাটি ঘটেছে চট্টগ্রামের সাগরিকায়। ছুরিকাঘাতে প্রাণ গিয়েছে সেই হিন্দু যুবকের। সাগরিকা বিটাক এলাকায় গত ২৬ ফেব্রুয়ারি রাতে ঘটনাটি ঘটেছে। নিহত যুবকের নাম আকাশ দাস, বয়স ২৫ বছর। তিনি একটি পোশাক কারখানায় চাকরি করতেন। এই ঘটনার তদন্তে নেমেছে পুলিশ।

    চট্টগ্রামে চাঁদাবাজদের ছুরিকাঘাতে প্রাণ গিয়েছে হিন্দু যুবকের
    চট্টগ্রামে চাঁদাবাজদের ছুরিকাঘাতে প্রাণ গিয়েছে হিন্দু যুবকের

    আকাশের মৃত্যুর তদন্তে ইতিমধ্যেই ঘটনাস্থলের কাছে বসানো এক সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ খতিয়ে দেখা হয়েছে। এই নিয়ে অ্যাসিস্ট্যান্ট পুলিশ কমিশনার রুহুল আমিন লাবু জানান, সিসি ক্যামেরা ফুটেজে দেখা গেছে, কয়েকজন যুবকের সাথে আকাশের কথা কাটাকাটি হয়। এরপরে সেই যুবকরা আকাশকে ছুরি দিয়ে আঘাত করে। আততায়ীদের চিহ্নিত করার চেষ্টা চালানো হচ্ছে। হত্যাকাণ্ডের কারণ খতিয়ে দেখছে পুলিশ। তবে দাবি করা হচ্ছে, আকাশের পরিচিত এক যুবকের সঙ্গে কয়েকজনের মধ্যে ঝামেলা হয়, তখন আকাশ বিষয়টি নিয়ে মীমাংসা করার চেষ্টা করেন। সেই সময় তাঁকে ছুরিকাঘাত করা হয়। এদিকে পরিবারের দাবি, চাঁদাবাজির বিরোধ করায় প্রাণ হারাতে হয় আকাশকে।

    আকাশের দাদা অভিযোগ করেছেন, তাঁর ভাইয়ের ওপর ছুরি হামলা চালানো যুবকরা হল - ইমন, নাজমুল, রাতুল, মহসিন, মান্নান, হৃদয়, অন্তর। এরা সকলেই এলাকায় চাঁদাবাজি চালাত বলে অভিযোগ। এদিকে ঘটনার পরে ভেঙে পড়েছেন আকাশের মা। তিনি অভিযুক্তদের ধরে দ্রুত বিচারের দাবি জানিয়েছেন। তবে পুলিশ এখনও এই ঘটনায় কাউকে গ্রেফতার করতে পারেনি। যদিও পুলিশের দাবি, অভিযুক্তদের ধরার চেষ্টা চালাচ্ছে তারা। এই আবহে নিহত আকাশের মা বলেন, 'আমার ধন, সম্পদ, টাকা কিচ্ছু চাই না। আমার ছেলেকে যারা মেরেছে, তাদের ফাঁসি চাই শুধু।'

    এদিকে গত ২৬ ফেব্রুয়ারি চট্টগ্রামের চন্দনাইশে খুন হন এক হিন্দু বৃদ্ধ। নিহত ব্যক্তির নাম চন্দন দে, বয়স ৭০ বছর। পুলিশ জানিয়েছে, চন্দনবাবুর গোয়ালঘরে তিনটি গরু ছিল। চোররা একটি গরুকে মাইক্রোবাসে তোলার পরে গরুগুলি জোরে জোরে ডাকতে শুরু করে। তা শুনে বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসেন চন্দনবাবু। সেই সময় চোরদের বাধা দিতে যান চন্দন দে। তখন তাঁকে লক্ষ্য করে গুলি ছোড়ে এক দুষ্কতী। এই আবহে জখম অবস্থায় চন্দনবাবুকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসক তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। এদিকে এই ঘটনার পরপরই তদন্তে নেমেছে পুলিশ। মৃতদেহের ময়নাতদন্ত করা হয়েছে। এদিকে চন্দন দে-র প্রতিবেশী নিতাই চন্দ্রের বাড়ি থেকেও চোররা দুটি গরু চুরি করে বলে জানা গিয়েছে। এ ঘটনায় নিহতের পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে পুলিশ জানিয়েছে।

