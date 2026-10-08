CEC Gyanesh Kumar Z+ Secrurity Upgrade: জ্ঞানেশ কুমারের নিরাপত্তায় ৫৫ জনের বেশি! বিক্ষোভের মুখে বাড়ানো হল Z+ সুরক্ষাও

CEC Gyanesh Kumar Z+ Secrurity Upgrade: জ্ঞানেশ কুমারের নিরাপত্তায় ৫৫ জনের বেশি! বিক্ষোভের মুখে বাড়ানো হল Z+ সুরক্ষাও
CEC Gyanesh Kumar Z+ Secrurity Upgrade: মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের নিরাপত্তায় ৫৫ জনের বেশি অফিসার। তাঁর ইস্তফার দাবিতে যখন বিক্ষোভ কর্মসূচির ঝাঁঝ বাড়ছে ক্রমশ, সেই আবহে Z+ সুরক্ষার বহরও বাড়ানো হল।
CEC Gyanesh Kumar Z+ Secrurity Upgrade: তুমুল বিক্ষোভের মধ্যেই মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের নিরাপত্তা আরও বাড়ানো হল। এমনিতেই জেড প্লাস ক্যাটেগরির নিরাপত্তা পান মুখ্য নির্বাচন কমিশনার। কিন্তু ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সমীক্ষা (এসআইআর) নিয়ে যে বিক্ষোভ চলছে, সেই আবহে নির্বাচন কমিশনের অফিসের বাইরে, ব্যক্তিগত নিরাপত্তার জন্য এবং বাসভবনের বাইরে আরও বেশি সংখ্যক অফিসার মোতায়েন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার।
জ্ঞানেশের বাসভবনের হদিশ, বাড়ানো হল নিরাপত্তা
বিষয়টি নিয়ে পুলিশের এক উচ্চপদস্থ অফিসার হিন্দুস্তান টাইমসকে বলেছেন যে 'বিক্ষোভকারীরা তাঁর বাসভবন খুঁজে পেয়ে গিয়েছিলেন। আগ্রায় তাঁর বাসভবনের বাইরে আরও একটি বিক্ষোভ কর্মসূচি হয়েছিল। আমাদের যাবতীয় ঝুঁকি খতিয়ে দেখতে হয়েছে। সেইমতো নিরাপত্তা বাড়ানো হয়েছে। তাঁর বাড়ির সামনে কয়েকটি পিকেটও বসানো হয়েছে।'
আবার নিউ মোতিবাগ কলোনির যেখানে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার থাকেন, সেখানে নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা এক অফিসার নাম গোপন রাখার শর্তে জানিয়েছেন যে বিক্ষোভের জেরে জ্ঞানেশের সুরক্ষার বহর আরও বাড়ানো হয়েছে। তাঁর কথায়, ‘নিউ মোতিবাগ কলোনিতে ঢুকে পড়ার চেষ্টা করেছিলেন কয়েকজন বিক্ষোভকারী। প্রায় তাঁর বাড়িতেই পৌঁছে গিয়েছিল। (সেই পরিস্থিতিতে) এখানে আধা-সামরিক বাহিনীর নিরাপত্তা বাড়িয়ে দিয়েছি আমরা।’
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জেড প্লাস ক্যাটেগরিতে কেমন নিরাপত্তা মেলে?
নাম গোপন রাখার শর্তে দিল্লি পুলিশের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, বেশ কিছু সময় থেকেই জ্ঞানেশকে জেড প্লাস নিরাপত্তা প্রদান করা হচ্ছে। যে ক্যাটেগরির আওতায় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নিরাপত্তায় ৫৫ জনের বেশি অফিসার থাকেন। মোতায়েন করা হয় আধা-সামরিক বাহিনী এবং দিল্লি পুলিশকে। তাঁর সঙ্গে সারাক্ষণ থাকেন ব্যক্তিগত নিরাপত্তা অফিসার। কয়েকটি স্তরের নিরাপত্তা প্রদান করা হয় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে।
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বিক্ষোভের ঝাঁঝ বাড়াচ্ছে বিরোধীরা
তারইমধ্যে জ্ঞানেশের পদত্যাগের দাবিতে বিক্ষোভের ঝাঁঝ আরও বেড়েছে। কংগ্রেস সাংসদ কে সুরেশ জানিয়েছেন, আজও মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ চালিয়ে যাওয়া হবে। যতক্ষণ না তিনি পদত্যাগ করবেন, ততক্ষণ বিরোধীরা ফিরে যাবেন না। তাঁর কথায়, 'আজও জোরদার প্রতিবাদ হবে। জ্ঞানেশ কুমারের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক বিক্ষোভ হবে। আমরা ফিরে যাচ্ছি না।'
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তিনি জানিয়েচেন, বিরোধী ইন্ডিয়া জোটের নেতাদের জন্য একটি মধ্যাহ্নভোজের আয়োজন করা হয়েছে। তারপর তাঁরা একটি বৈঠক করবেন। ওই বৈঠকেই পরবর্তী স্ট্র্যাটেজি ঠিক করা হবে। আর তারপর লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী এবং অন্যান্য বিরোধী নেতাদের নেতৃত্বে শুরু হবে বিক্ষোভ কর্মূসচি।
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অয়ন দাস হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রোডিউসার। প্রায় এক দশক ধরে সাংবাদিকতার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত আছেন। সাংবাদিক হিসেবে তিনি মূলত পশ্চিমবঙ্গ-সহ ভারতের রাজনীতি, সমসাময়িক ঘটনাপ্রবাহ এবং পরিকাঠামো উন্নয়ন সংক্রান্ত বিভিন্ন খবর পাঠকদের সামনে তুলে ধরেন। ট্রেন, মেট্রো, আবহাওয়া, খেলাধুলোর প্রতি বিশেষ আগ্রহ রয়েছে। নিয়মিত সেইসব বিষয়েও প্রতিবেদন লিখে থাকেন। পেশাদার অভিজ্ঞতা: কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় দ্য টাইমস অফ ইন্ডিয়া, ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গল (সিএবি), স্পোর্টসকিডার মতো সংস্থায় ইন্টার্নশিপ করার পরে ২০১৮ সাল থেকে অয়নের পেশাদার জীবনের সূচনা হয়। পেশাদার সাংবাদিক জীবনের শুরুটা হয় ইটিভি ভারতে। সেখানে এক বছর দু'মাস কাজ করার পরে ২০১৯ সালের ১১ নভেম্বর যোগ দেন হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায়। চারদিন পরে আনুষ্ঠানিকভাবে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা চালু হয়। অর্থাৎ একেবারে প্রথম থেকেই হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় আছেন। বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য-রাজনীতি, ভারতের রাজনীতি, ট্রেন-মেট্রো-শিল্প সংক্রান্ত পরিকাঠামো-নির্ভর খবর, চাকরির খবর, ক্রিকেট-ফুটবলের মতো খেলাধুলোর খবরের প্রতিবেদন লিখে থাকেন। বিশেষ করে ব্রেকিং নিউজ, রাজনৈতিক বিশ্লেষণ এবং সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের উপরে প্রভাব ফেলে, এমন খবর লেখার ক্ষেত্রে তিনি বিশেষভাবে পারদর্শী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: নঙ্গী হাইস্কুল এবং নিউ আলিপুর মাল্টিপারপাস স্কুল থেকে প্রাথমিক পড়াশোনার পরে আশুতোষ কলেজ থেকে সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে অয়ন স্নাতক হয়েছেন। তারপর একই বিষয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেছেন। ব্যক্তিগত পছন্দ এবং নেশা: অয়ন মনেপ্রাণে পাহাড়প্রেমিক। সুযোগ পেলেই পাহাড়ে ঘুরতে চলে যান। বরফ ও তুষারপাতের প্রতি বিশেষ জায়গা রয়েছে হৃদয়ে। তাছাড়াও ভারতীয় সেনা, ভারতীয় বায়ুসেনা ও ভারতীয় নৌসেনার প্রতি বিশেষ টান রয়েছে। ভারতীয় জওয়ানদের বীরত্ব, তাঁদের লড়াই নিয়ে বই পড়তে বা তথ্যচিত্র দেখতে ভালোবাসেন। ছোটোবেলায় নিজেরও ভারতীয় সেনায় যোগ দেওয়ার ইচ্ছা ছিল।Read More