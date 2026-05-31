    Petrol Diesel Export Duty: পেট্রোল, ডিজেল, এটিএফ-র রপ্তানি শুল্কে কমতি! সিদ্ধান্ত কেন্দ্রের, কার্যকর কবে?

    পেট্রোল, ডিজেল, এটিএফ-র রপ্তানি শুল্ক নিয়ে বড় সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেন্দ্র।

    Published on: May 31, 2026 10:00 AM IST
    By Sritama Mitra
    মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধের আঁচ গত কয়েক মাস ধরেই পড়তে শুরু করেছে বিশ্ব বাজারে। বিশেষত ইরান যুদ্ধের জেরে হরমুজ প্রণালীতে জাহাজ যাতায়াতের রাস্তা উদ্বেগজনক হতেই তার প্রভাব জ্বালানি সরবরাহে পড়েছে। এই অবস্থায় দেশে ক্রমেই বাড়ছে পেট্রোল, ডিজেলের দাম। এদিকে, পেট্রোল ও ডিজেল, এটিফের রপ্তানি শুল্ক কমিয়ে দিয়েছে কেন্দ্র।

    পেট্রোল, ডিজেল, এটিএফ-র রপ্তানি শুল্কে কমতি! সিদ্ধান্ত কেন্দ্রের, কার্যকর কবে?। (ছবিটি প্রতীকী, সৌজন্যে হিন্দুস্তান টাইমস)
    অ্যাভিয়েশন টারবাইন ফুয়েল বা এটিএফ, পেট্রোল, ডিজেল এই সমস্ত জ্বালানির ওপর বাড়তি রপ্তানি শুল্কের পরিমাণ কমালো কেন্দ্র। শনিবার জারি হওয়া এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, ১ জুন থেকে কার্যকর হবে নয়া শুল্কহার। তবে দেশের বাজারে বিক্রি হওয়া পেট্রল ও ডিজেলের উপর আবগারি শুল্কে কোনও পরিবর্তন হচ্ছে না আপাতত। রাত পোহালেই সংশোধিত হারে লাগু হবে এই রপ্তানি শুল্কের হার। পেট্রল রপ্তানির উপর আরোপিত শুল্ক ছিল ৩ টাকা। নতুন সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, যা কমিয়ে লিটার প্রতি ১.৫ টাকা করা হয়েছে। ডিজেলের রপ্তানি শুল্ক লিটার প্রতি ১৬.৫ টাকা থেকে ১৩.৫ টাকা করা হয়েছে। অন্যদিকে এটিএফর রপ্তানি শুল্ক কমিয়ে ৯.৫ টাকা করা হয়েছে। আগে যা ছিল ১৬ টাকা।

    উল্লেখ্য, কেন্দ্রের তরফে আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেল, পেট্রল, ডিজ়েল এবং এটিএফের-এর গড় দামের ভিত্তিতেই প্রতি দু’সপ্তাহ অন্তর এই শুল্ক পর্যালোচনা করা হয়। সাম্প্রতিক সময়ে আন্তর্জাতিক জ্বালানি বাজারে দাম কিছুটা কমেছে। সেই কারণেই রপ্তানির উপর শুল্কের বোঝা কমানো হয়েছে।

    সরকার আরও স্পষ্ট করেছে যে, অভ্যন্তরীণ বাজারে বিক্রি হওয়া পেট্রোল ও ডিজেলের ওপর প্রযোজ্য বিদ্যমান আবগারি শুল্কের হারে কোনও পরিবর্তন আনা হয়নি। ফলে, রপ্তানি শুল্কের সর্বশেষ সংশোধনের কারণে খুচরা জ্বালানি মূল্যের ওপর ভোক্তাদের কোনও তাৎক্ষণিক প্রভাব পড়ার সম্ভাবনা নেই।

      শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট।

